Este miércoles 30 agosto, la Alta Consejería de Paz de Bogotá, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Centro Nacional de Memoria Histórica conmemoran el día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en la Plaza de Bolívar.



El homenaje comenzará a las 9 de la mañana y allí las organizaciones de familias buscadoras expondrán galerías de fotos de sus familiares desaparecidos y expresiones artísticas que han trabajado en su ejercicio permanente de búsqueda.



"Este espacio se forja como un mensaje de unidad y reconocimiento desde las entidades públicas participantes, a través de un acto simbólico que lleva el mensaje 'Yo Apoyo La Búsqueda' ", indicó en un comunicado la Alta Consejería de Paz.



También habrá un espacio para el homenaje en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Allí las actividades comenzarán a las 6 de la tarde y habrá obras de teatro y diversas actividades artísticas.



🙌Acompáñanos a conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de #DesaparicionesForzadas este 30 de agosto. Organizaciones de buscadores(as) expondrán sus fotos🖼️ y presentaciones artísticas sobre su labor permanente de búsqueda. #YoApoyoLaBúsqueda ¡Los esperamos! pic.twitter.com/JOAatCb2hx — Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) August 29, 2023

"Estamos seguras y seguros que la participación y la sinergia interinstitucional son ejes articuladores entre las necesidades y expectativas de quienes buscan y los diferentes procedimientos técnicos, científicos y humanitarios que se necesitan para avanzar en las diferentes fases de la búsqueda. Conmemorar junto con las organizaciones, movimientos y plataformas de víctimas el 30 de agosto es una responsabilidad para la real garantía de participación en la búsqueda", agregaron desde la entidad.

Esta es la programación del día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Plaza de Bolívar



9 a.m.: Acción simbólica en honor a la memoria de los y las desaparecidas en Colombia.

9:30 a.m.: Palabras de apertura

9:35 a.m.: Directora Unidad de Búsqueda.

9:40 a.m.: Directora Unidad para las Víctimas.

9:45 a.m.: Directora Centro Nacional de Memoria Histórica.

9:50 a.m.: Alta Consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá

10 a.m.: Acto de reconocimiento a las familias y organizaciones de buscadores y buscadoras.

10:30 a.m.: Intervención artística.



Centro de Memoria, Paz y Reconciliación



6 p.m.: Palabras de apertura a cargo de la Alta Consejera de Paz de Bogotá.

6:15 p.m.: Narración artística de una historia del Capítulo ‘Cuando los pájaros no cantaban’, relacionado con desaparición forzada.

6:30 p.m.: Obra de Teatro ‘El Palacio Arde’, a cargo de la organización de buscadores del Palacio de Justicia.

REDACCIÓN POLÍTICA

