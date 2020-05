Los esfuerzos para que la paz no entre en cuarentena

Un gran reto están afrontando los casi 3 mil excombatientes, y sus familias, que habitan en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR) ya que muchos, en su proceso de integración, han gestionado proyectos productivos que van desde proyectos agropecuarios hasta talleres de confecciones y proyectos de turismo, pero a muchos les preocupa que sus proyectos no puedan sobrevivir a la cuarentena.

Para Carlos Ruiz, jefe de Misión de la verificación de la ONU, la pandemia está impactando profundamente el proceso de paz, pues los desafíos son aún mayores debido a las medidas de aislamiento y a las restricciones de movilidad.

Un ETCR en cuarentena

En el ETCR Tierra Grata, de Manaure, Cesar, viven alrededor de 220 personas. Una de ellas es Kelly, fue enfermera de las antiguas Farc, se certificó con el Sena y ahora es la encargada de la salud en el ETCR. Dice que la mayoría de las actividades están detenidas y que por ahora están limpiando el terreno con los recursos que tienen, mientras esperan que se reactiven sus labores cotidianas; especialmente, con los proyectos productivos.



Entre tanto, están siguiendo todos los protocolos que se han dado desde el Gobierno y tienen una línea directa con el hospital de La Paz y con el municipio de Manaure, en caso de llegar a presentar alguna emergencia.



Sin embargo, asegura que el ETCR no está preparado para afrontar una pandemia: “Nuestros espacios fueron creados para estar todos juntos; hay unos alojamientos de 6 habitaciones y hay otros más grandes que son para 32 personas, cada uno, y están uno frente al otro. Además, compartimos baños comunitarios”, dijo Kelly.



Al respecto, el director general de la ARN, Andres Stapper, afirmó que, si bien, el acceso a bienes y servicios en las zonas rurales no es del nivel de las grandes ciudades, todos los Espacios tienen plantas de tratamiento de agua y protocolos de saneamiento y desinfección de áreas comunes y de baños.

Espacio Territorial de Tierra Grata, cesar. Foto: Marcos Guevara. Persona en proceso de reincorporación

“Nosotros tratamos de mantener un control de los bienes y servicios en esos Espacios Territoriales o zonas del país, donde no hay una interconexión eléctrica proveemos la energía a través de diferentes plantas, pagamos el combustible con recursos de funcionamiento de la entidad y todos los espacios tienen conexión a internet”, recalcó Stapper.



Por su parte, el jefe de la Misión afirmó que el estado de los ETCR se debe a que fueron pensados para ser zonas temporales: “Por ese carácter temporal, la infraestructura de estos espacios no garantiza del todo condiciones adecuadas de saneamiento y salubridad. En la mayoría de los casos tienen que compartir baños y duchas. En los espacios se han reforzado las medidas de higiene y en algunos se han llevado a cabo acciones de desinfección y fumigación para contrarrestar el riesgo de contagio de enfermedades”.

Los proyectos productivos se reinventan

Desde que se decretó el simulacro preventivo, muchos proyectos dejaron de vender, pues no ha habido quien les compre. Sin embargo, dadas las necesidades que tienen que suplir, muchos han optado por fabricar elementos de primera necesidad para la emergencia.



Un ejemplo de esto es Manifiesta, una marca de ropa fabricada por excombatientes que lleva casi un mes fabricando tapabocas para donar y ya llevan más de 6 mil tapabocas donados a comunidades en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Pero no son los únicos, muchos proyectos productivos han empezado a confeccionar elementos de primera necesidad para ayudar a enfrentar la pandemia.

Algunos emprendimientos han cambiado su rutina para ayudar a los más vulnerables. Foto: @ManifiestaCol

Ante la situación de los proyectos productivos, la Misión afirma que aunque muchos están a media marcha por la pandemia, el compromiso sigue y resaltó que “esta crisis se ha convertido también en una oportunidad para reconducir algunas iniciativas productivas de tipo textil”.



De la misma manera, la ARN aseguró que se ha hecho asistencia telefónica y por correo con el fin de avanzar con la implementación de la idea de negocio, y para los proyectos que ya estaban funcionando se coordinó con alcaldías municipales y gobernaciones para que los proyectos de los excombatientes contribuyan al abastecimiento local.

El acompañamiento no se detiene

Desde el inicio de la cuarentena, la ARN restringió el acceso a los Espacios y coordinó la atención con las secretarías de salud, los centros de urgencias y los hospitales cercanos a los antiguos ETCR en caso de requerir, por ejemplo, un traslado médico.



Según la Agencia, el 98 % de los excombatientes están afiliados al sistema de salud y en cada ETCR hay profesionales de la salud. Además, entregaron más de 6 mil kits personales de prevención y 26 kits colectivos de aseo y desinfección para las áreas comunes. De la misma manera, la Agencia afirmó que los casi 3 mil excombatientes que habitan en los ETCR seguirán recibiendo víveres y elementos de aseo, así como la renta básica mensual del 90 % de un salario mínimo.



Sin embargo, el jefe de misión se manifestó sobre los protocolos de salud y recalcó que la mayoría de estos Espacios están en zonas rurales donde el servicio de salud para las comunidades no está equipado para responder a casos de enfermedades graves y dijo que debido a las medidas de aislamiento, las restricciones de movimiento y las situaciones de orden público, algunos se han visto limitados.



“Se han reforzado los canales de comunicación y se está dando seguimiento a los casos que presentan síntomas y a las personas más vulnerables. Es muy importante para los excombatientes y las comunidades reforzar el sistema de salud pública en los territorios e implementar una política de salud rural”, puntualizó Ruiz.

Los retos que vienen

No hay duda de que la pandemia va a implicar, a futuro, muchos más retos de los que se están viviendo ahora. Según Carlos Ruiz, las cifras indican un impacto en términos de seguridad en algunas regiones para excombatientes, líderes sociales y para las mujeres: “Las mujeres han sentido un impacto mayor, con respecto a su seguridad, debido al aumento de la violencia de género e intrafamiliar”.



Además, dijo que será un reto mantener la atención y los esfuerzos conjuntos para garantizar el progreso en la construcción de paz tanto en materia económica como en los avances de los casos que lleva la JEP y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



Finalmente, Ruiz resaltó su preocupación por el aumento de la violencia durante la pandemia, que ha dejado como víctimas a varios excombatientes, aseguró que los esquemas de protección y seguridad se mantienen, pero que: “Aun en medio de la emergencia sanitaria, la violencia en algunos territorios sigue afectando la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de excombatientes, así como también al proceso de reincorporación económica”, agregó que hay una obligación colectiva de garantizar la continuidad del proceso de implementación del Acuerdo de Paz porque “la paz no puede ser una víctima más de la pandemia”.



ANDREA CAROLINA TAPIA GODOY.

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO.