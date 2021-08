‘El Gobierno garantizará que las curules sean para las víctimas’

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, habló con EL TIEMPO sobre la promulgación del acto legislativo que permitirá la implementación de las 16 circunscripciones especiales de paz, algo que estaba contemplado en los acuerdos de La Habana.



¿Qué paso sigue para las curules de paz?

Acatando las órdenes tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, lo que sigue es que, ensamblado por parte del Congreso el acto legislativo que deberá comprender dos periodos electorales: 2022-2026 y 2026-2030, este deberá ser remitido por parte del secretario del Senado al Presidente de la República para que se proceda con la promulgación del acto en el Diario Oficial, y una vez publicado, el Gobierno Nacional lo remitirá a la Corte Constitucional para su posterior control de constitucionalidad.

En todo caso, el Gobierno Nacional se encuentra ya gestionando lo que corresponde para lograr la reglamentación que se derivaría del acto legislativo.



¿Tendrá que revisar ese acto legislativo la Corte?

Efectivamente. Esto no significa que se deba esperar el pronunciamiento de constitucionalidad sobre el acto, porque una vez promulgado este entra en vigor.



¿Cuándo serían las elecciones?

Las elecciones para miembros del Congreso están previstas para el 13 de marzo de 2022, como lo establece el calendario electoral. En todo caso, como parte de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, el Registrador deberá realizar los ajustes que sean necesarios para garantizar que se lleven a cabo los comicios previstos para esta fecha.



¿Quiénes podrán participar como candidatos?

Podrán participar como candidatos quienes cumplan los siguientes requisitos: ser ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años a la fecha de la elección. Haber habitado en el territorio tres años antes a la elección o ser desplazado en proceso de retorno. Tener la calidad de víctima del conflicto armado acreditada por la Uariv o ser familiar de víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o primero de afinidad.



¿Quienes resulten elegidos tendrán las mismas condiciones de un congresista de los actuales?

Quienes sean elegidos tendrían las mismas condiciones de cualquier representante a la Cámara. El acto legislativo no consagra ninguna condición distinta.



Si alguien vive en Bogotá, es víctima y hace parte de una organización de víctimas, ¿puede ser candidato?

​No podría inscribirse como candidato en otra parte del país en razón a los requisitos señalados en el acto legislativo. Además, Bogotá no hace parte de las circunscripciones territoriales señaladas en el mismo.



El Presidente dijo hoy que hay que garantizar que las curules sean para las víctimas, que no se metan ahí gente cercana a los grupos irregulares. ¿Cómo garantizar eso?

El acto legislativo es claro en señalar que las curules son para las víctimas y que no podrán acceder ni los excombatientes de las Farc o personas pertenecientes a un grupo armado que se haya desmovilizado en los últimos 20 años.

Además, no podrán presentarse aquellos que hayan participado en política en los últimos 5 años, siendo elegidos o no. En todo caso, el Gobierno Nacional en la reglamentación velará por que se garantice que realmente las curules sean para las víctimas.



Al Centro Democrático no le gustan las curules de paz y parece que al Gobierno tampoco le llama mucho la atención. ¿Podríamos decir que ha habido cambio de opinión dentro del Gobierno?

El Gobierno Nacional es respetuoso y acata las decisiones judiciales, y bajo esos parámetros buscará que las víctimas sean representadas en el Congreso de la República.



