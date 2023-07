El cese del fuego pactado por las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que arrancará en firme el próximo 3 de agosto, ya cuenta con todos los protocolos para su funcionamiento.



El protocolo más extenso firmado entre las delegaciones del Gobierno y el Eln tiene que ver con el proceso de participación de la sociedad civil en la construcción del acuerdo. Este contará con cuatro fases. La primera, que arranca el 20 de julio y se extiende hasta febrero del 2024, servirá para definir la forma en que las personas u organizaciones podrán intervenir.



Aquí también se incluye la conformación del Comité Nacional de Participación, que tendrá 81 representantes de 30 movimientos, organizaciones, gremios y pueblos y será una instancia transitoria encargada de conformar las comisiones, de definir la metodología y de coordinar los encuentros regionales y nacionales.



Entre noviembre y diciembre de este año, se realizarán nueve encuentros regionales en los que diferentes procesos de la sociedad podrán presentar sus propuestas. Además, habrá 15 eventos nacionales, uno por cada sector, población o temática acordada (campesinos, pueblos indígenas, ambientalistas, agremiaciones, mujeres y estudiantes, entre otros).



#Atención 🚨| Compartimos los Documentos del Comité Nacional de la Participación: Reglamento y Plan de trabajo, y Protocolos de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el ELN.

Una vez finalicen los encuentros, las propuestas serán sistematizadas y las conclusiones socializadas en un evento, que según el protocolo, será de carácter masivo y público.



“El Comité garantizará la posibilidad de que de todos los sectores sin discriminaciones, bajo todas las perspectivas, tanto de pensamiento como de tradiciones culturales, se puedan expresar sobre la forma como vemos el país y la manera como quisiéramos que se supere definitivamente el largo ciclo de la violencia”, agregó monseñor Henao.



Posteriormente, entre febrero del 2024 y mayo de 2025, se desarrollarán las otras tres fases de la participación, que incluyen el diálogo alrededor del punto dos de la agenda, el de democracia para la paz —que tiene el polémico punto para examinar el modelo económico y político—. También la construcción de una agenda sobre el punto tres —transfor-maciones— y la sistematización de los resultados.



Sobre ese comité de participación, el reglamento operativo establece que bajo ninguna circunstancia este reemplaza las funciones de la mesa de diálogo.

'El diálogo entre el Estado y el grupo guerrillero es una parte, pero no lo es todo': Iván Cepeda

Iván Cepeda, senador y miembro delegación del Gobierno. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Por qué tanto énfasis en la participación?



Desde el comienzo se dijo, y así se ha venido plasmando en los acuerdos, que si bien este es un proceso de paz entre el Estado y la guerrilla del Eln, este no está ni restringido ni limitado a esa interlocución. Estos diálogos, por el contrario, tienen que ser entre las expresiones organizadas, pero también entre la ciudadanía, como parte de un diálogo nacional que conduzca a la paz. Es decir, aquí el diálogo entre el Estado y el grupo guerrillero es una parte, pero no lo es todo.



Todavía no hay mandato de la Misión de Verificación, ¿les preocupa?



Para nada, nosotros seguimos con mucha atención la reunión del Consejo de Seguridad en la que se abordó el asunto de cómo avanza el proceso de paz en Colombia, la interpretación del acuerdo de 2016, pero también el proceso de paz con el Eln, y lo que escuchamos fueron palabras de aliento de aprobación, de apoyo a los avances que hemos tenido en estos meses.



¿Cómo será la pedagogía?



Aquí, la comunicación es muy importante. Se requiere una comunicación coordinada, primero, del propio mecanismo de verificación. Esto no va a ser una emisión de mensajes caótica, sino una comunicación organizada tanto del mecanismo como de la propia mesa y por lo tanto de las dos delegaciones, para eso es que se ha hecho, ahí están especificados los principios y mecanismos con los cuales debe operar esta pedagogía.

REDACCIÓN POLÍTICA

