El senador Iván Cepeda presentó este miércoles ante el Congreso un informe sobre los avances de paz con el Eln y en donde se definen los seis puntos que harán parte de la nueva agenda de negociación.

En el documento, en donde se reafirma que el próximo ciclo de negociaciones será en Cuba, aparecen los siguientes puntos:

Punto 1: La participación de la sociedad en la construcción de la paz



- El primer punto de la Nueva Agenda señala que la participación democrática e incluyente es el corazón de este proceso de paz. De esta forma, se diseñará un modelo de participación que sea vinculante y transformador; que reúna a la más diversa gama de expresiones sociales y ciudadanas en mecanismos de participación territorial, temática y sectorial.



- Para lograr estos objetivos se planificará esa participación delimitando cuidadosamente este modelo en cuanto a sus tiempos, temas y espacios. Asimismo se velará para que esté acompañada de garantías de seguridad, lo que implica que a medida en que aumente la intervención de las comunidades y sectores, especialmente en los territorios, decrezca la violencia y el conflicto armado, lo cual implica que la participación estará acompañada del desarrollo del cese del fuego y de las hotilidades.





Punto 2: Democracia para la paz



- Este punto implica que la participación debe dar lugar a una amplia deliberación social sobre los principales problemas que afectan a la sociedad.



- Esto supone examinar el modelo económico y político desde una perspectiva democrática y “mediante la participación de todos los sectores, sin exclusiones”. Es decir, dentro de los parámetros del sistema democrático, sus instituciones y procedimientos.



Punto 3: Transformaciones para la paz



- Las transformaciones para la paz que se logren mediante la participación, los pactos sociales, el Acuerdo Nacional, las políticas públicas, leyes y planes de desarrollo, los acuerdos de la Mesa de Diálogos, quedarán compiladas en el Plan Integral de Transformaciones que se adoptará.



- La delegación del Gobierno ha propuesto que para mostrar la implementación integral de estas transformaciones en los territorios que se acuerde, se ponga en práctica un proyecto de maqueta territorial que sirva como modelo para esta clase de desarrollos.



Punto 4: Víctimas



- La Nueva Agenda tratará la manera en que será cumplido el compromiso con los derechos de todas las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación integral, la no repetición y el no olvido.



- La verdad servirá para la “asunción de responsabilidades” de las partes del conflicto armado, se adoptarán mecanismos de justicia, el daño que se ha causado a la naturaleza será abordado en forma específica, y las comunidades de los territorios tendrán la palabra sobre estos asuntos.



Punto 5: Fin del conflicto armado



La Nueva Agenda plantea claramente que el proceso de paz llegará al fin del conflicto armado, y que para tal fin se deberá encontrar un modelo mediante el cual el ELN renuncie no solo al uso de las armas sino también a las armas mismas. Para ello se diseñará un procedimiento adecuado y conducente. Asimismo, se postula que este proceso de paz busca que el Estado y la sociedad renuncien a la producción, comercialización y uso masivo de armas como parte del fin del conflicto armado y las violencias de todo tipo.



Punto 6: Plan General de Ejecución de los acuerdos



- En el caso del Gobierno Nacional la implementación responderá al principio consagrado en la ley 2272 de 2020, en términos de que la política de paz es una política de Estado y, en tal sentido, los acuerdos deberán ser cumplidos por los gobiernos futuros. El ELN se compromete a que los acuerdos serán implementados por toda su organización.



- La implementación de los acuerdos será diferenciada e integral. Los acuerdos parciales (consagrados en la ley 2272 de 2022) serán de aplicación inmediata, siempre y cuando respondan al ordenamiento constitucional y legal vigente. Pero, al mismo tiempo, en el punto 6 de la Nueva Agenda se consagra que al final de los diálogos se creará un Plan General de Ejecución que contendrá también los acuerdos de implementación a mediano y largo plazo.

Cese al fuego y otros puntos:

Además de los seis puntos principales de la agenda, hay otros siete que hacen parte de la agenda:



- Acuerdo sobre el subpunto 5.4 de la agenda, desarrollo de dinámicas y acciones humanitarias.



- Adopción de un conjunto de protocolos de movilidad de las delegaciones y previsiones en caso de crisis o ruptura de los diálogos.



- Acuerdo sobre comunicación, pedagogía del proceso y cultura de paz.



- Se adoptaron pasos y disposiciones para precisar la caracterización jurídico legal del ELN como organización armada rebelde.



- Participación de las mujeres en el proceso de paz



- Acuerdo sobre ideas básicas para el desarrollo del primer punto de la Nueva Agenda sobre participación de la sociedad en la construcción de la paz.



- Un acuerdo sobre elementos iniciales para abordar el cese de fuego bilateral.

