¿Quién responde por el asesinato del niño de 12 años en Tibú?

El asesinato de un niño de 12 años en Tibú, junto con otro joven, muestra la debilidad del Estado en todos sus frentes. Hechos como este causan una enorme desazón en la sociedad por lo que debe ser resuelto en el menor tiempo posible y, naturalmente, con el castigo correspondiente a cada uno de los actores responsables.



El dramático suceso explica la exigencia de la Organización de Naciones Unidades para que se aclare lo sucedido.



El hecho, transmitido casi en directo por las redes sociales, muestra la necesidad imperiosas de fortalecer todas las instituciones para que situaciones similares no vuelvan a presentarse.



Por lo visto, los dos protagonistas de esta triste historia fueron “detenidos” por un grupo de comerciantes que dice haberlos descubierto cuando robaban uno de los locales.



Un asesinato transmitido por las redes sociales

Los videos muestran a los dos muchachos –el menor con su maleta escolar en su espalda- con las manos atadas con una gruesa cinta. Quienes ejecutan la acción dicen que los van a llevar a la Policía.



Autoridad que, a propósito, es la única que no aparece en toda la secuencia. ¿En dónde estaban?



Luego se ven las siluetas de unos hombres que irrumpen para llevarse a los dos jóvenes. Uno de los comerciantes dice que tuvo que entregárselos porque le apuntaron con un arma de fuego.



Los jóvenes son, entonces, llevados y en pocos minutos asesinados. El caso se conoció en el país paradójicamente este 10 de octubre, el Día Mundial contra la Pena de Muerte.



La conmemoración unifica el movimiento abolicionista mundial y moviliza a la sociedad civil, la opinión pública, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, con el fin de apoyar el llamado a la abolición universal de la pena capital.



El crimen cometido en Tibú tiene todas las característica del accionar paramilitar que tanto dolor le ha causado al país. Por eso, varios de los aspirantes a la presidencia han puesto el caso como ejemplo de un fenómeno que no podemos repetir.



Las únicas personas que en Colombia deben tener armas para imponer justicia son quienes formen parte de las fuerzas armadas legítimamente constituidas.

La pena de muerte está prohibida en Colombia

Parece una frase de cajón, pero no falta reiterarlo: En Colombia la pena de muerte está prohibida y fue abolida en 1910.



La última ejecución con esta modalidad tuvo lugar hace más de un siglo, por allá en 1909. De hecho, ya la constitución de 1886 había dictado que "el legislador no puede en ningún caso imponer la pena capital".



El artículo 11 de la Constitución de Colombia de 1991 establece que "El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte".



Unicef recuerda, además, que “los derechos de los niños y niñas por ningún motivo deben ser vulnerados”.



El caso es un eslabón de una cadena que avergüenza. Durante el 2020, en Colombia, 579 menores de edad fueron asesinados; 56 tenían entre 0 y 4 años.



En el informe ‘Las múltiples caras de la exclusión’, publicado por la ONG Save the Children en el año 2018, Colombia ocupó el vergonzoso tercer puesto, después de Ruanda y Bolivia.



“Todos debemos juzgar que como sociedad hemos fallado. Una sociedad que permite que los niños y niñas sigan muriendo con la facilidad que hemos visto, con los homicidios, es una sociedad que tiene que actuar y reaccionar”, dice María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children en Colombia.



