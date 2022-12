Esclarecer las dinámicas del conflicto armado es la apuesta del senador e investigador Ariel Ávila en su libro El mapa criminal en Colombia, lanzado el 3 de diciembre. En este título, el congresista explica cómo cambió la guerra tras la desmovilización de las Farc y en qué consiste la “nueva ola de violencia” a la que se enfrenta la ‘paz total’ que propone el presidente Gustavo Petro.



En diálogo con EL TIEMPO, Ávila expone el nuevo panorama del conflicto armado, que morirá en el siglo XXI, según él, y habla sobre la “degradación” de las disidencias.



(Le puede interesar: La crisis política es el obstáculo para frenar la violencia en Arauca).

Facebook Twitter Linkedin

El mapa criminal en Colombia es el nuevo libro del senador. Su costo es de 62.000 pesos Foto: Cortesía.

¿Cuántos grupos armados hay en el país?

En el libro, la pregunta más general que me hago es qué pasó después de la dejación de armas de las Farc y el libro concluye, al menos, tres grandes hipótesis, que guiaron toda la escritura del libro. La primera conclusión es que Colombia está cerrando el ciclo de la violencia política y está abriendo uno de violencia criminal. En los más de 200 años de vida republicana siempre hemos estado en guerras civiles, estados de excepción, en conflictos de baja intensidad. Estamos cerrando un conflicto de 70 años de violencia política. El final de eso es el Eln. El conflicto armado colombiano es un conflicto típico del siglo XIX, que nació en la mitad del siglo XX y va a morir en el siglo XXI. Mientras cerramos ese ciclo, producto de las economías ilegales, estamos abriendo un nuevo ciclo de violencia criminal, ya no política. Al fin y al cabo, violencia. Del viejo conflicto, tenemos un Eln y unos grupos de disidencias que, si bien hacen parte de las nuevas organizaciones criminales, estos últimos intentan reconocerse como políticos. Tenemos un grupo de organizaciones criminales de este nuevo ciclo de violencia: 52 organizaciones criminales y un grupo armado ilegal que es el Eln.

Usted habla de un proceso de degradación de los grupos armados pos-Farc o disidencias, ¿en qué consiste eso?



Cuando se da la negociación de paz con las Farc, yo planteé que podían pasar dos cosas: que estos grupos intenten mantener un discurso político, pero comience una degradación, o se vuelven una nueva guerrilla. El camino que siguieron fue la degradación, porque no lograron formar una guerrilla y sus mandos cayeron rápidamente. La degradación significa que son organizaciones criminales donde no hay mucho discurso político, aunque hay disidencias que tienen una mayor formación política, como la de ‘Iván Mordisco’. Hay otras, como el frente ‘Óliver Sinisterra’ y los ‘Comandos de Frontera’, que son organizaciones criminales sin más. Lo que el libro concluye es que, al parecer, ya no hay una guerrilla, lo cual es una muy buena noticia para el Estado colombiano, pero hay un proceso de degradación, que es más violento que si fuera una guerrilla.

¿En el caso del Eln hay degradación?



No creo. El Eln es un grupo con una organización horizontal. Eso no significa que esté degradado. Creo que todos ellos van a ir al proceso de paz y habrá disidencias, pero seguramente van a ser más pequeñas que las de las Farc.

¿El presidente Gustavo Petro es el ejemplo en Colombia de que la vía democrática trae más beneficios que la armada?



Gustavo Petro es el ejemplo para toda esta gente de que después de la guerra hay vida política y democrática. Creo que es un ejemplo de que se puede reconstruir la vida después del conflicto armado.



(Infórmese: ¿Cuáles son los 24 grupos armados que aseguran apostarle a la ‘paz total’?).

Luego de la desmovilización, el futuro del partido Comunes está en vilo...

Es claro que el partido no va más en política. Creo que ellos no van a lograr el umbral ni nada para el 2026. Cumplieron un papel democratizador. Si las Farc no hubiesen negociado, la izquierda democrática nunca habría ganado. Siempre la élite de este país utilizaba a las Farc como un fantasma. Ellos cumplieron un papel democratizador impresionante, pero ellos no se recuperarán de esto. Creo que, como partido político, desaparecen.

Facebook Twitter Linkedin

Lanzamiento de El mapa criminal en Colombia, del senador Ariel Ávila. De izquierda a derecha, Humberto de la Calle, Ariel Ávila, Juan Manuel Santos y María Alejandra Villamizar. Foto: José David Porras Cruz.

¿Es posible que se unan a una coalición?



Es posible que por la vía de las coaliciones ellos tengan una posibilidad más clara, pero eso lo dirá el 2026. No lo diré. Como partido solo no tienen vida. La única opción es una coalición.

¿Ese contexto puede generarle preocupaciones al Eln?

No. Cada proceso es diferente. Sobre todo, eso es un ejemplo para que el Eln no cometa los mismos errores que las Farc como partido político. Ellos deben tomarlo como un ejemplo. Puede que terminen en lo mismo, como puede que no.

¿Qué es la transición criminal?



El libro habla de un concepto llamado la transición criminal. Me sorprendió mucho que cuando se dio la desmovilización paramilitar también se dio esa transición criminal. Se formaron 101 grupos: ‘Águilas Negras’, ‘Águilas Doradas’, ‘Organización Nueva Generación’, ‘Rastrojos’, ‘Machos’, entre otros. Entre 2006 y 2011, eso se definió. Los ‘Rastrojos’ se impusieron, se impuso el ‘clan del Golfo’ y se comenzaron a comer al resto de grupos. Lo que llama la atención del proceso de las Farc y de los otros grupos es que la transición criminal es muy larga. Es muy violenta. Esta transición criminal que toca desde 2016 hasta hoy es una transición más violenta y donde es más difícil que se impongan mandos y jefes.



(Entérese: Katherine Miranda: 'Las críticas del pasado nos están pasando cuenta de cobro').

Grupos criminales como el ‘clan del Golfo’ aseguran tener una agenda política, ¿esto puede generar dificultades para la ‘paz total’?



Todos seguramente van a intentar decir que tienen agenda política. Ya con los paras se hizo una negociación, con las Farc se hizo otra negociación. Lo que queda es un camino de sometimiento. Los únicos que tienen derecho a una negociación política son los del Eln.

“El conflicto armado colombiano

es uno típico del siglo XIX, nació en la mitad del XX y va a morir en el XXI. Estamos abriendo un ciclo de violencia criminal”. FACEBOOK

TWITTER

Usted menciona tres corredores principales en Colombia en el marco de la guerra…



Hay tres corredores, con la peligrosidad de que se forme un cuarto corredor. El primer corredor es todo el litoral Pacífico, que va desde Tumaco (Nariño) hasta Riosucio (Chocó). El segundo corredor es el de los sures, que se inicia desde el Urabá antioqueño y chocoano y pasa por el sur de Córdoba, el norte de Antioquia, el sur de Bolívar y el Catatumbo. Luego está el corredor fronterizo, que es el que coge toda la frontera entre Colombia y Venezuela y alcanza a coger parte de la frontera con Brasil. El otro corredor que se está formando es el de la Amazonia y los Llanos, empieza desde el bajo Putumayo, sube por el Caquetá, atraviesa el sur del Meta y puede llegar hasta Arauca, a conectar con el corredor fronterizo. Ese corredor se está formando, es muy peligroso. Allí actúan, sobre todo, las disidencias.

¿Qué opina de la gradualidad en la sustitución de cultivos de coca?



En Colombia no vamos a acabar el cultivo de coca. Eso no va a pasar. Es falso. La meta es quitarles gente a las economías ilegales. Eso sí lo podemos lograr. Con ese modelo de sustitución parcial es posible que miles de salgan de esa economía ilegal. Hay cerca de 500.000 familias que dependen de economías ilegales. A 80.000 o 90.000 familias se las puede sacar de esa forma. Sin embargo, con los altos precios de la droga y con la demanda tan alta es falso que vamos a acabar la coca. Si la meta es quitarles gente a las economías ilegales, ese modelo va a servir.

¿Qué tanta presencia de grupos ilegales extranjeros hay en el país?

La relación entre carteles mexicanos y colombianos cambió desde 2016. Hoy, en la vida real, uno ya no puede hablar de carteles mexicanos o colombianos. Hay que hablar de organizaciones criminales transnacionales. Los niveles de compenetración entre unos y otros son muy grandes. Eso ya es simbiótico. No se pueden distinguir. La transición criminal llevó a que se compenetraran muchos mexicanos y colombianos. Son uno solo. En Colombia no hay ejércitos mexicanos. Eso es falso.



(Conozca más: La respuesta de Petro a moción de rechazo en Perú por 'intromisión de Colombia').

¿Por qué se recicla la guerra en Colombia?



Por las economías ilegales. Cuando uno estudia conflictos armados, hay una regla de oro: si el conflicto armado dura más de 10 años, coge vida propia. Es como si viviera más allá de los actores que lo crean. Eso lo dan las economías de guerra. Por eso, nuestro posconflicto es muy diferente y nuestro modelo de superar esta violencia es muy diferente, si no se tiene en cuenta el tema de las economías de guerra. Hay una famosa frase de la hermana de Pablo Escobar, luego de que le preguntan por la muerte de él y ella les dice llorando en el cementerio: “¿Ustedes creen que porque mataron a Pablo se va a acabar el narcotráfico?”. El modelo tiene que sacarle gente a las economías ilegales.

Facebook Twitter Linkedin

Ariel Ávila firmando su libro llamado El mapa criminal en Colombia durante el lanzamiento del título el 3 de diciembre de 2022. Foto: José David Porras Cruz.

¿En qué cree que derive esta nueva ola de violencia?



Vamos a ver en qué termina el proceso de sometimiento a la justicia y la nueva política de seguridad. La política de seguridad en Colombia necesita una política de zanahoria, que es el sometimiento, y una de garrote, que es la persecución al que no se quiera someter. Si el Estado hace una buena combinación de ambas y logra hacer una domesticación del crimen organizado, nos va a ir bien. Estoy muy confiado en que vamos a negociar con 13 o 14 organizaciones criminales, en que se va a dar la negociación de paz con el Eln y, al final, todo nos va a salir bien.



(Siga leyendo: Canciller Álvaro Leyva se reunió con altos funcionarios de Estados Unidos).



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @scarmona926