El consejero Emilio Archila es el funcionario del Gobierno que se ha encargado en esta administración de todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos.



Le puede interesar: ¿Qué les responde a quienes todavía no lo toman en serio?



Él debe verificar que se avance en las 516 obligaciones que contempla el acuerdo.

Se está acabando el año. ¿Qué balance hace de la implementación?

La implementación se hace en muchísimos frentes. Una vez se firmaron los acuerdos y quedaron incorporados en la Constitución, tanto por parte del gobierno anterior como de la Contraloría se hizo un ejercicio académico, de hacer una estimación sobre cuántos recursos se necesitaban. Y ha sido este gobierno el que se ha comprometido con la consecución de sus recursos.



¿Y en ese camino, qué han hecho?

La primera fuente en materia de recursos es el presupuesto de la Nación y lo primero que hicimos fue adoptar el marcador presupuestal, que no existía, y eso permite que a cada peso que se destine a la implementación se le pueda hacer el seguimiento. Cuando llegamos al Gobierno lo que se estaba asignando del Presupuesto General de la Nación eran menos de $ 10 billones, y pasamos en el primer año a los 10 billones, luego a los 10,3 billones y para el próximo año será de 10,5 billones. Lo segundo que hicimos fue garantizar que se pudieran vincular los esquemas de repartición de regalías y con el apoyo del Congreso se focalizaron el 7 por ciento de las regalías para ir a cumplir con los Pdet. Gracias a eso ya tenemos $ 6 billones.



¿También están las obras por impuestos?

Si, y eso permite que el sector privado en lugar de entregar todo el impuesto de renta, hasta el 50 por ciento lo dedique a la implementación de iniciativas Pdet. Ahí tenemos medio billón y $ 250.000 millones adicionales para el 2022. Además, todos los fondos internacionales se incrementaron y garantizaron su permanencia. Es un esfuerzo presupuestal sobresaliente, pues ha sido en medio de la pandemia.



¿Entonces, de cuánto estamos hablando?

Habría que hacer la sumatoria de todas las fuentes. Pero solo en el Presupuesto General de la Nación son $ 30 billones por cada año.



¿En este gobierno qué se alcanza a hacer?

Lo importante, lo que realmente va a cambiar el destino del país es lo que ocurra a partir del 8 de agosto, gracias a lo que ha hecho el presidente Duque.



Además: ¿Divorcio entre Petro y Quintero? / En Secreto

Lo que sueño como funcionario de este gobierno y como colombiano es que lo que hayamos logrado, en agosto del próximo año, sea irreversible. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo así?

Terminar lo que estamos haciendo requiere más de cuatro años, se requiere para víctimas, para reincorporación, para la sustitución de cultivos ilícitos, para estabilizar los 170 municipios y para el desarrollo rural integral. Todo esto debe hacerse durante 15 años y Colombia tiene esta única oportunidad y es seguir construyendo sobre lo construido.



¿Y usted qué espera?

Lo que sueño como funcionario de este gobierno y como colombiano es que lo que hayamos logrado, en agosto del próximo año, sea irreversible.



¿Y qué espera del próximo gobierno?

Que aprovechen a construir sobre lo construido. Puede ser un gobierno que alabe lo que hemos hecho y al alabarlo continúe haciéndolo; puede ser un gobierno que considere que no hemos hecho suficiente, que recoja lo que hemos hecho y haga más en los próximos cuatro años, o puede ser uno al que le parezca más o menos bien lo hecho, pero piense que lo puede hacer mejor. Lo que no nos perdonarían las siguientes generaciones es que no continuemos con esta oportunidad.



¿Estamos hablando de qué?

No solamente son las ejecutorias y lo que ya hemos entregado sino la planeación que viene, y hay planeaciones en cada uno de los frentes de los que estamos hablando.

Quedan los gobiernos para ejecutar, ¿alcanza el tiempo?

La única manera de mirar si se alcanza o no se alcanza es intentándolo. Hay que construir sobre lo construido, insisto.



¿Es decir, hay que seguir con esto?

Sin ninguna duda.



¿Siente que este gobierno se la jugó por la implementación?

Sin ninguna duda, ya que el Presidente de una manera responsable entendió que tenemos esta única oportunidad de resolver temas que debieron haberse resuelto hace décadas, con o sin acuerdos. En esto está comprometido todo el Gobierno, todas las agencias y lo está reconociendo el secretario general de Naciones Unidas y el enviado especial de la Unión Europea.



También puede leer: Las movidas claves en las listas de Cambio Radical y el Centro Democrático