Exdiputado venezolano recomienda  nueva denuncia a Maduro ante la CPI

En silla de ruedas el profesor universitario y exdiputado chavista Walter Márquez llegó hasta a Arauquita, en Arauca, para dialogar con los refugiados venezolanos que pasaron a la población colombiana huyendo de los atropellos que han cometido miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, en su persecusión contra miembros de las disidencias del frente 10 de las Farc.

Márquez, un beligerante político del Táchira, quien incluso fue embajador del fallecido Hugo Chávez en la India, es hoy un claro contradictor del regimen de Nicolás Maduro.



El exdiputado viajó hasta Cúcuta y desde allí a Arauca para conocer de primera mano lo que está ocurriendo en el alto Apure, desde donde más de 5.000 personas han salido huyendo hacia suelo araucano, en medio de denuncias de atropellos de los militares de su país. Y desde allí viajó a Bogotá pues cree que la Fiscalía colombiana debe investigar el caso, que debe llevarse incluso a la CPI.



Usted estuvo en Arauquita hablando con los desplazados que llegaron del alto Apure ¿Qué encontró?

Me encontré con un cuadro de dramático en el cual se pueden configurar crímenes atroces cometidos por el régimen venezolano en el marco de una confrontación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un sector de las disidencias de las Farc, hecho que ocurre por primera vez porque había una identificación ideológica entre el régimen de Chávez y de Nicolás Maduro con los grupos irregulares colombianos.



Es público y notorio el vínculo entre las Farc y el gobierno venezolano. Incluso oficialmente han sido recibidos en Miraflores.



¿Para usted, qué es lo que está pasando en el alto Apure?

Hay que recordar que las Farc en la época del Secretariado tenía unidad de acción y de mando, pero luego se dividieron y un sector, dentro de los que firmaron el acuerdo de paz en La Habana, hoy está en el Congreso de Colombia, pero otro siguió en la montaña, dónde está 'Gentil Duarte'. Y hay un tercer grupo que hicieron parte de la negociación en La Habana pero crearon la 'Nueva Marquetalia'.



'Gentil Duarte' tiene el control de espacio y de tropas en algunos sectores de la frontera colombiana y les ha puesto restricciones para el paso de la droga (a la gente de la 'Nueva Marquetalia') y por eso se está dando un conflicto por las rutas.



¿Y en esa guerra, el Gobierno venezolano que papel juega?

Venezuela cometió el error de meterse en ese conflicto por la necesidad de despejar esa vía. Si bien es cierto que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene la obligación de actuar frente a grupos irregulares, las partes en conflicto tienen que respetar el Derecho Internacional Humanitario, la Convención de Ginebra y los protocolos adicionales.



¿Y eso se ha respetado?

Allí los no combatientes, es decir la población civil, fue víctima de saqueos, incluso unas casas después de saquearlas las quemaron. Hubo bombardeos generalizados no selectivos, también allanaron templos que están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, así como una gran cantidad de detenciones arbitrarias. Precisamente esta semana fueron trasladados desde Guasdualito (estado Apure) a San Cristóbal (Táchira) 31 prisioneros, en su mayoría obreros del campo, campesinos, profesores y pequeños comerciantes. Personas sin vínculos reales con la guerrilla, según lo ha dicho gente que ha estado muy cerca del caso.



Además, se han dado casos de falsos positivos como la masacre en La Victoria (población venezolana ubicada justo al frente de Arauquita), que se dio cuando se llevaron a una familia Ramírez Remolina, integrada por cuatro personas. A ellos los sacaron de su casa de La Victoria y luego aparecieron muertos, con granadas a sus lados, con armas cortas. Los testigos dicen que se los llevaron vivos lo que significa que aquí hubo una ejecución de prisioneros, lo cual convierte todos esos delitos en delitos de guerra.



El diputado Márquez en el río Arauca Foto: Archivo particular

¿Tras su paso a Arauquita, estuvo en Bogotá?

Si, fui a formalizar la denuncia porque Colombia debe denunciar esos hechos, pues si bien ocurrieron en territorio venezolano las consecuencias afectan a Colombia por que allí hay connacionales. Nosotros estamos invocando el principio de la justicia universal. El Código Penal colombiano permite investigación en extra territorialidad cuando se afectan intereses de la Nación.



El asunto es que si no se investiga por el lado colombiano, se pierden esas pruebas.

Esto implica o abrir una investigación penal en Colombia o remitir el asunto a la Corte Penal Internacional, por cuanto Colombia y Venezuela son signatarios de la CPI.



¿O sea que usted considera que la situación que se está dando en Arauquita la debería llevar Colombia a la CPI?

Claro, porque ahí además de haber crímenes de lesa humanidad, hay crímenes de guerra. Porque hubo un conflicto armado regional en el alto Apure y si bien es algo regional, se termina internacionalizando porque se afecta a Colombia, que tiene que asumir el problema de los desplazados.



¿Pero usted puntualmente qué va a hacer?

Hoy voy a denunciar formalmente el caso ante la Fiscalía colombiana en Bogotá.



¿Y en concreto qué va a denunciar?

Que se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad en Venezuela cuyas víctimas son colombo-venezolanos y colombianos. Colombia está obligada investigar y también a remitir a la Corte Penal Internacional.