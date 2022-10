Hay un hecho que parece evidente en Arauca, pero del que prácticamente nadie quiere hablar: el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales.



Le puede interesar: Comisionado de paz da detalles sobre diálogo con el Eln y habla sobre Venezuela

​

Oficialmente prácticamente no hay cifras, pero las evidencias son concretas.

En muchos sectores de este departamento del oriente de Colombia los padres han resuelto que sus hijos no vuelvan a las escuelas y en la medida de sus precarias condiciones los han sacado de la región para evitar que la guerra se los arrebate.



Y en otros lugares las dificultades económicas han llevado a que muchos jóvenes vean como una opción de vida meterse al Eln o a las disidencias para conseguir su sustento.

Se estima que desde junio hasta mediados de octubre unos 3.000 niños desertaron del sistema educativo.



Formalmente la Defensoría del Pueblo en Arauca sólo tiene unos pocos casos de reclutamiento, y aunque no hay una cifra oficial, las mismas autoridades hablan de que pueden ser más de 200 los menores que hacen parte de las filas de los grupos irregulares.



El último caso que se conoció ocurrió en una comunidad indígena del municipio de Tame, donde se asegura que Eln llegó y se llevó a cinco menores.



Pero el asunto no es solo con los nativos. De acuerdo con denuncias, el pasado 26 de septiembre un grupo del Eln se metió a la escuela de Cañas Bravas, en los límites de Arauca y Arauquita. Y lo que se denunció es que había muchos niños uniformados y armados.

Los niños no están yendo a la escuela y se están acabando los alimentos FACEBOOK

TWITTER

Precisamente en una reunión que se realizó hace pocos días en una escuela rural indígena para evaluar a qué se debía la deserción escolar, los padres de familia señalaron que muchos estudiantes toman la decisión unilateral de irse con grupos al margen de la ley que pasan por el frente del resguardo.



Pero también trascendió que en algunas comunidades indígenas los líderes han expresado su preocupación porque muchos padres están dejando que sus hijos ingresen de manera voluntaria a la fila de los grupos al margen de la ley.



Esta situación obedece a las necesidades que están pasando debido a la escasez de comida ya que no ven una opción laboral diferente.



Y sobre el tema de denuncias, algunas entidades en Arauca explican en voz baja que a mucha gente le da miedo denunciar en la medida de qué temen que le pueda pasar algo a su hijo o simplemente porque tienen más menores en su casa.



Claro que también están quienes de alguna manera ven esto como algo obligado, en la medida que han convivido con esos grupos irregulares en toda la región.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Camargo, defensor del Pueblo.​ Foto: Defensoría

Y el punto es que en Arauca hay una confrontación armada entre las disidencias de las Farc y el Eln que este año ya deja más de 200 muertos. Ambos grupos se han reforzado en armas y hombres para sus combates y para ello han acudido en buena medida a menores de edad.



Incluso hace menos de un mes se realizó en la capital departamental un Consejo de Seguridad extraordinario ampliado para evaluar no sólo el reclutamiento de menores sino el desplazamiento de las comunidades.



EL TIEMPO habló con diferentes autoridades del departamento, pero todas pidieron que se guardara la reserva de su nombre. Y la Brigada 18 informó que “de primera mano no contamos” con esa información ni tienen estadísticas, en la medida que el reclutamiento de menores se da particularmente en Venezuela.



Una dirigente de una asociación indígena de Arauca, reconoció que el reclutamiento de menores entre las comunidades es un hecho y dijo que incluso algunos niños debieron sacarlos del departamento con ayuda de organizaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, dijo que no tenía una cifra.



“Las comunidades tienen mucho miedo, están asustados y confinados. No pueden salir a pescar, ni a cazar ni a trabajar por miedo”, reveló.



El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que los niños “no están yendo a la escuela y se están acabando los alimentos”, al tiempo que expresó su preocupación ante el riesgo de desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños en esa zona del país.



Y precisamente la semana pasada la representante a la Cámara por Arauca Lina Garrido, se reunió con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo, a quien le pidió ayuda para que "nos ayude a quitarle los niños a la guerra"



Le explicó que los menores están en riesgo por un posible uso y utilización por parte de grupos armados ilegales.



Le puede interesar: Comisionado de Paz se habría reunido con 'Iván Márquez', jefe de disidencias

REDACCIÓN POLÍTICA