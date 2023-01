Arauca vive una dura realidad en la que inciden los poderes armados que han impuesto un orden social, político y económico.



(Lea también: ¿A qué viene el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a Colombia?).



Un panorama que los líderes de la zona dicen que se debe resolver en el proyecto de 'paz total' que adelanta el gobierno de Gustavo Petro. Para ellos es fundamental una institucionalidad que garantice el ejercicio de derechos y garantías para toda la ciudadanía.

Para alcanzar este objetivo, diferentes líderes políticos se unieron en una declaración conjunta llamada: 'Somos araucanas, araucanos, colombianas y colombianos comprometidos con la paz total y con la vida'.



Es así como este compromiso fue respaldado por Hernando Posso, diputado en la Asamblea Departamental de Arauca; Luis Emilio Tovar, exalcalde de Arauca y ex representante a la Cámara de Representantes; Federico Gallardo, ex gobernador de Arauca; Leila Vivian Ardila, candidata a la Gobernación de Arauca; Eduardo Ramírez, ex diputado y líder del gremio Cacaotero; Laudy Cárdenas, integrante de la Mesa de Víctimas; María Gamboa, trabajadora humanitaria; Yolanda Torres, trabajadora humanitaria; Juan Torres, miembro del partido Comunes; Álvaro Hernández, ex diputado; Cayo Mario Sepulveda, exdiputado y Manuel Herrera, exdiputado y dirigente social y político.



Allí se consignan cierto puntos en torno a los cuales Arauca debe ser protagonista. Esto con el propósito de que la confrontación armada y las amenazas se detengan.



(Le puede interesar: Refugio para desplazados, el pedido de la Caravana Humanitaria en el Pacífico).



Aquí los planteamientos de estos líderes:



• Promover Cabildos de paz en todos los municipios araucanos y la realización de un Cabildo Departamental de Paz, donde se pueda escuchar la diversidad de voces y procesos sociales de la sociedad araucana.



• Arauca requiere de una buena conectividad vial, por lo cual urge unir esfuerzos para darles viabilidad a las vías de La Soberanía y de Los Libertadores, que han mantenido incomunicado a Arauca desde tiempo atrás.



• Arauca tiene una rica economía campesina, que requiere apoyo y planes de fomento ligados al progreso del territorio.



• En este contexto, proponemos una actualización de propuestas para ser consideradas a corto plazo.

• Arauca tiene pendiente un debate sobre lo que nos ha traído la industria del petróleo y cómo debe ser su verdadera incorporación a nuestra geografía.



(Le sugerimos: ANT: récord de solicitudes digitales de titulación, compra y venta de tierras).



• Arauca necesita una institucionalidad estatal que haga viable la paz, la democracia y el desarrollo, con equidad a todo nivel.



• Proponemos que las propuestas consensuadas en Arauca y con el liderazgo del Gobierno y el ELN, sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que está en proceso de formulación.



De esta manera, los líderes araucanos esperan que el Gobierno tenga en cuenta el momento crucial que vive este departamento y lo mucho que necesita avanzar hacia una democracia de calidad, tramitando los conflictos que han alimentado estas duras violencias.



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA