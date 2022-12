La inestabilidad política y la violencia se tomaron Arauca en 2022. Mientras en la Gobernación no se pudo consolidar el mandato de Indira Luz Barrios, gobernadora encargada desde el 21 de febrero, la guerra entre las disidencias y el Eln ya deja cerca de 350 muertes este año, según la Defensoría del Pueblo.



(Le puede interesar: Arauca se queda sin gobernadora: Indira Barrios, retirada por el Gobierno).

Indira Luz Barrios Guarnizo, gobernadora encargada de Arauca. Foto: Archivo particular.

El decreto 2593 del Gobierno, firmado por el Ministerio del Interior, con el que se destituyó a Barrios de su cargo, confirmó la crisis de gobernabilidad que se vive en este departamento, que requiere acciones urgentes para frenar el conflicto armado.



Y, a la vez que se decide el futuro de la Gobernación, Arauca aún no encuentra solución a los enfrentamientos entre los ilegales que se traducen en casi un muerto diario a lo largo del año.



Barrios fue apartada del puesto debido a que viajó a Cancún (México) del 16 al 21 de octubre de 2022 sin autorización del Ministerio del Interior.

Este hecho se suma a la salida del cargo de José Facundo Castillo, quien era el gobernador titular. Él fue acusado por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.



Sin embargo, en el caso de Indira Luz Barrios, aún es posible que la defensa de la exgobernadora encargada presente un recurso de reposición durante los siguientes 10 días hábiles a partir del 23 de diciembre.



Lo particular de la destitución de Barrios, quien pertenece a Cambio Radical, se debe a que fueron dos de sus copartidarios quienes instauraron la queja ante la Presidencia de la República el pasado 16 de noviembre con respecto a su salida del país sin la respectiva autorización.

Lina María Garrido, representante de Cambio Radical por Arauca, y Willington Rodríguez, diputado en la Asamblea araucana, son las dos personas que denunciaron a la gobernadora.



El viaje no autorizado de Barrios no fue la única razón que generó inconformidad: la ineficacia contra la violencia en el departamento no daba espera.



A propósito de esto, durante la visita de la Comisión de Paz del Senado a Arauca en noviembre, la inoperancia de las autoridades frente al conflicto fue una de las quejas más frecuentes que realizó la comunidad.

Comisión de paz del Senado en camino a Arauca, a mediados de noviembre. Foto: Twitter: @ArielAnaliza

Un conflicto sin atender

“Es una carrera contra el tiempo, ya queda solo un año de administración. Hay un plan de desarrollo que quedó totalmente desfinanciado por las malas decisiones de la gobernadora designada”. FACEBOOK

TWITTER

El representante liberal de Arauca Germán Rozo explicó que, debido a la guerra, “más de 1.600 niños no pudieron terminar su ciclo escolar de forma normal” y tuvieron que quedarse en sus casas.



A ellos, de acuerdo con el congresista, se suman más de 54 maestros que han sido desplazados de sus zonas de trabajo y los frecuentes secuestros que han perpetrado los grupos ilegales en la zona.



“Ella no mostró el interés necesario en parar esa violencia o en que la inversión o la respuesta a las necesidades del departamento se dieran”, señaló, por su parte, la representante Garrido.



Garrido argumentó que con las elecciones regionales que se aproximan en 2023, en Arauca hay una “carrera contra el tiempo”, puesto que solo queda un año de la administración que inició su mandato el 1.º de enero de 2020.



Ese escenario agrava el problema, según la representante, puesto que “hay un plan de desarrollo que quedó totalmente desfinanciado por las malas decisiones”.



El representante Rozo también le aseguró a este diario que, si bien su colectividad se ha mantenido al margen de los cuestionamientos, los militantes ‘rojos’ han respaldado la función que Barrios desempeñaba como gobernadora. “Hemos brindado el acompañamiento y lo vamos a seguir haciendo. También al mandatario que quiera nombrar el Gobierno”, enfatizó.

El nombre de la persona que tomará las riendas de la Gobernación sería elegido por el Gobierno Nacional de una terna que presentará Cambio Radical.



Por otro lado, Rozo reconoció que la salida de Barrios genera un “traspié” en cómo se administran los recursos destinados a la inversión y “causa también una especie de sobreviolencia”.



De hecho, frente a la cifra de alrededor 350 muertos que reporta la Defensoría del Pueblo en el marco de la guerra abierta entre Eln y disidencias, Rozo plantea la posibilidad de que haya un subregistro y la cifra real ascienda a 500 asesinatos.

Integrantes del Eln. Foto de referencia. Foto: Archivo EL TIEMPO

No obstante, la ‘tregua navideña’ anunciada por el Eln hasta el 2 de enero parece cumplirse, por ahora, de acuerdo con el representante liberal.



En 2023 en Arauca será imperativo establecer una gobernación que aporte estabilidad y garantice el derecho a la vida de los araucanos sin depender únicamente de los ceses del fuego de los grupos armados ilegales.



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA