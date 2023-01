Mientras el Gobierno Nacional se alista para iniciar en México la segunda ronda de diálogos con el Eln, esa guerrilla en Arauca tiene frenada la actividad petrolera debido a las amenazas y la extorsión.



La multinacional Parex que maneja sus campos en zona de Tame y Saravena suspendió sus operaciones en Arauca desde el pasado 20 de enero, por "amenazas del Frente de Guerra Oriental del Eln".

Mientras tanto, precisamente este fin de semana se conocieron amenazas contra los contratistas que trabajan en Arauca para SierraCol, que maneja el campo petrolero de Caño Limón.



A través de un panfleto que se conoció, cuya veracidad están tratando de confirmar las autoridades, el Eln advierte que ningún contratista podrá prestarle sus servicios a la petrolera.



Por el momento las autoridades investigan el origen del panfleto conocido y que se convierte en la segunda intimidación en la zona en menos de un mes.



En Arauca el promedio diario de producción de crudo está por encima de los 50 mil barriles.



Hasta ahora tampoco se ha conocido ningún pronunciamiento de los integrantes de esa guerrilla que hacen parte de la mesa de diálogo con el Gobierno. Hay que recordar que el Eln no ha aceptado el cese bilateral del fuego que planteó el Gobierno.



Además, ese grupo mantiene en Arauca una dura confrontación con las disidencias, que el año pasado dejó más de 350 civiles muertos.



En una operación realizada por miembros del Ejército el pasado fin de semana, ocho miembros del Eln fueron capturados en zona rural de Tame.



Pero mientras tanto, la actividad petrolera en Arauca está afectada y todo indica que se trata de hechos que tienen que ver con extorsión y hasta tanto no se restablezcan las condiciones de seguridad será muy difícil que las petroleras restablezcan la normalidad en sus operaciones.



