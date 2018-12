Aprueban que Gobierno pida reactivar órdenes de captura de exFarc

Gran polémica causó en la noche de este martes la aprobación de una disposición que permitiría al Gobierno "en casos excepcionales" solicitar la reactivación de las órdenes de captura que hayan sido suspendidas.

Este parágrafo fue incluido en el artículo tercero de la normativa que prórroga la ley de orden público.



La ley de orden público es la que le da facultades al Presidente de la República para adelantar procesos de paz y le entrega otras herramientas en materia de seguridad.



"El Gobierno Nacional podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la jurisdicción ordinaria, la reactivación de las órdenes de captura que se hayan suspendido en virtud de la presente ley", indica la disposición que fue avalada en la noche del martes por la Plenaria de la Cámara.



El artículo hace claridad en que los miembros de las organizaciones al margen de la ley afectados por esta medida se podrán presentar "voluntariamente" ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro de los 30 días siguientes a la reactivación de la orden de captura.



Si no lo hacen, las autoridades judiciales podrán hacer efectiva la orden de captura y poner al capturado a "disposición" de la JEP.



Varios sectores de inmediato salieron calificar este hecho como "muy grave", pues podría poner el peligro el acuerdo de La Habana. Además, representantes de la oposición, entre los que está Juanita Goebertus, de Alianza Verde lamentaron que esto se haya aprobado "sin discusión".



"Es un párrafo que pone en grave riesgo el proceso de paz", expresó Goebertus. "Buscan acabar el acuerdo de paz", dijo por su parte el representante Luis Alberto Albán, de la Farc.



El ponente del proyecto, el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, aclaró en el debate que lo que se busca es evitar que miembros de grupos ilegales no comparezcan ante la justicia.



Debido a la polémica, los sectores de oposición pidieron reabrir la discusión de este artículo, lo cual no fue posible, por lo que decidieron salirse del recinto y desintegrar el quórum. Esto provocó que se tuviera que levantar la sesión.



El debate quedó abierto para este miércoles, cuando se espera que se termine de aprobar está iniciativa.



La prórroga a la llamada ley de orden público tiene trámite prioritario en el Congreso, pues debe ser aprobada antes del 17 de diciembre, cuando vence la actual ley.



Pero además, este aplazamiento retrasa la discusión de la reforma política, proyecto que está en fila y debe ser aprobado antes del 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso. Esta iniciativa estaría con el tiempo ajustado.



POLÍTICA