‘El proceso de paz está vivo’: secretario general de la ONU

En entrevista con EL TIEMPO, el secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró la confianza de la comunidad internacional en el proceso de paz con las Farc, que calificó como “muy exitoso”.



(Puede leer: Una jornada cargada de gestos de paz en aniversario del acuerdo)

Tras una visita de poco más de dos días que lo llevó a conocer sobre el terreno en Urabá las condiciones en las que viven los desmovilizados, y de reunirse con representantes de la sociedad civil, el presidente Iván Duque, y las cabezas del sistema integral para la paz, Guterres afirmó que los sectores que se oponen o son críticos al acuerdo “son mucho menos influyentes que hace cuatro años”.



En ese sentido, ofreció el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas a quien llegue a la Presidencia de Colombia en el 2022. “Hay que invertir en la paz”, aseguró.



(Le recomendamos: 'Nada puede justificar la violencia en Colombia': António Guterres)



También advirtió que Colombia y el mundo están pendientes del cumplimiento de los excombatientes con los compromisos de verdad, justicia y reparación y señaló que “la cárcel” debe ser el destino para quienes no cumplan.



(Le recomendamos nuestro especial: 5 años después, la paz con las Farc aún no se siente en algunas regiones)



"Hoy me quedé optimista con la determinación de la Presidencia y sé que se van a crear las condiciones para seguir operando la justicia transicional para que las víctimas vean las sanciones", aseguró.