Antonio García, jefe del Eln, defiende el secuestro: 'Somos una organización pobre'

En medio de las duras críticas que ha recibido el Eln por el secuestro del padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, el cual tiene en crisis el proceso de paz con este grupo y la 'paz total', Antonio García, uno de los comandantes de la guerrilla, salió el defensa de la práctica del secuestro y la justificó diciendo que son una organización pobre.



"Todas las estructuras del Eln tienen la orientación de realizar operaciones militares para conseguir finanzas, pues no nos financiamos del narcotráfico, somos una organización pobre como la mayoría de los colombianos y no nos avergüenza", aseveró el jefe guerrillero en su cuenta de X (antes Twitter), en la mañana de este domingo 12 de noviembre.



No obstante, los organismos de seguridad de Colombia, así como de otros países, señalan que el Eln sí es una organización dedicada al narcotráfico y son varios frentes los de este grupo guerrillero dedicados a este negocio ilegal.



García, quien es considerado como uno de los más radicales del grupo, aunque hace unos meses estuvo en La Habana, Cuba, firmando un cese del fuego con el presidente Gustavo Petro, comentó que el secuestro del padre de Luis Díaz, quien fue liberado el pasado jueves tras casi dos semanas de cautiverio, fue un error.

Secuestro del padre de Luis Díaz.

"Cumpliendo dicha orientación los Frentes de Guerra han enviado varios comandos a realizar operaciones de finanzas. Los mandos del Frente de Guerra Norte no informaron al Comando Central que entre sus objetivos estaba un familiar de Luis Díaz. Lo hizo luego de ejecutar dicha operación, por tal razón al enterarse el Comando Central lo señaló como un error y ordenó su liberación", aseveró el guerrillero.



Sin embargo, el proceso de paz con la guerrilla no atraviesa su mejor momento e internacionalmente quedó golpeado, pues el secuestro del padre del futbolista del Liverpool fue una noticia que tuvo relevancia a nivel mundial, por lo que la voluntad de paz de la guerrilla está en duda.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln.

"Grave en lo nacional, más grave en lo internacional y gravísimo en lo conceptual. Mientras el gobierno sostiene que el secuestro estaba prohibido en virtud del DIH, voceros del Eln señalan que el cese es solo de la confrontación militar, pero no de hostilidades que, según ellos, es su fuente de financiación. Como lo advertimos, fue un error adelantar de manera tan precoz el cese. En la lógica de la guerrilla, era imposible evitar que planteara la cuestión de su sostenimiento. El efecto es el repudio: ¿cómo van a invertir en un grupo que sigue atacando la sociedad civil y que ha violado el cese tantas veces?", opinó el senador Humberto de la Calle sobre la actuación del grupo en entrevista con EL TIEMPO.



El senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación del Gobierno que busca la paz con este grupo, aseguró, también en entrevista con este diario tras el flagelo que "lo que ha ocurrido, a mi modo de ver, precipita una serie de desarrollos en el proceso de paz con el Eln. No se trata solamente de entrar a discutir el problema del secuestro, sino más allá de eso que entremos en forma global a tratar toda la agenda y a resolver el problema del conflicto armado de una vez. ¿Qué es lo que muestra este episodio? Que a pesar del cese del fuego y a pesar de los desarrollos, que no son de ninguna manera menospreciables en este último año que llevamos de conversaciones, en este punto es necesario poner en el horizonte la terminación del conflicto armado".



El Eln, además, amenaza el proceso de paz y el cese del fuego con un anuncio de un paro armado en el Alto Baudó, Chocó, por lo que varias voces le piden a la organización criminal que demuestre su voluntad de paz y avance con los diálogos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA