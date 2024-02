Antonio García del Eln: 'Una vez el Gobierno cumpla, con mucho gusto seguimos'

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García' se volvió a referir a los diálogos regionales que el gobernador del Nariño, Luis Alfonso Escobar, propuso en su región. Este pronunciamiento llega luego de que el comando central del Eln tomó la decisión de llamar a consultas a su delegación en la mesa de negociación, con la afirmación de que el proceso se encuentra en una “abierta crisis”.



García afirmó en la red social X, estos espacios regionales son un incumplimiento de los acuerdos. Según él, estos encubren una supuesta operación de inteligencia dirigida por el Estado para proteger a militares infiltrados.



Cabe mencionar que estos espacios no son una iniciativa de la delegación de Gobierno, y que nacieron de una propuesta que el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, le hizo al presidente Petro durante la visita que este hizo a Tumaco en enero.



El mandatario local dijo que estos diálogos podrían comenzar con el Eln y que en el futuro esperaban contar con la presencia de delegados del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, grupo con el que el Gobierno ya tiene una mesa instalada, y de la ‘Segunda Marquetalia’, organización con la que ya se anunció una negociación.



Ante esto, el jefe guerrillero insinuó en su mensaje que no cumplirán los acuerdos firmados con el Gobierno.



"El Eln ha cumplido todos los Acuerdos, no le saca el quite a nada; una vez el Gobierno cumpla, con mucho gusto seguimos, pero cumpliendo y no mamando gallo", dijo.



Sin embargo, el jefe guerrillero se refirió al compromiso de ponerle fin a los secuestros con fines económicos.



"En próximos días informaremos sobre el cumplimiento de dicho acuerdo. Como siempre el Eln informará con rigurosidad lo que acuerda", concluyó.

