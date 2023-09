Este viernes, Antonia Urrejola, experta internacional designada por las Naciones Unidas para analizar los obstáculos a la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, dio un parte de los primeros resultados de su investigación tras estar 10 días en el país.



A través de una rueda de prensa convocada esta mañana, Urrejola habló de los primeros acercamientos que mantuvo con distintas autoridades en el país indicando que es pronto para adelantar las conclusiones que saldrán en su informe a final de año y aclaró que su objetivo no es establecer responsabilidades individuales.



"Tuve un intercambio constructivo con el objetivo principal de escuchar a los diferentes actores acerca de los diversos aspectos relacionados con la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y, en especial con relación a los objetivos de mi mandato", afirmó.



Antonia Urrejola en rueda de prensa. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Ante las preguntas sobre el contenido de estas reuniones y si efectivamente se han comprobado los obstáculos para la Implementación del Acuerdo, Urrejola mencionó que este apenas fue un primer paso y que en noviembre realizará una nueva vista a Colombia. "Vamos a contratar un equipo técnico de 4 personas para la elaboración del informe".



Esta pregunta hacía referencia, principalmente, al presunto entrampamiento orquestado por autoridades colombianas y norteamericanas para que Jesús Santrich e Iván Márquez, firmantes de paz, se involucraran en una operación de narcotráfico. Así lo han señalado varios miembros de este gobierno y firmantes de la paz.



"Mi mandato no es un mandato de investigación para determinar responsabilidades individuales. Eso es muy importante que quede claro. Mi mandato es detectar y verificar si los hechos de la denuncia de la JEP derivaron en obstáculos para la Implementación, cuáles fueron y luego realizar recomendaciones para superarlos. Esto no es una comisión de investigación judicial", expresó y agregó que no se ha reunido con el exfiscal Nestor Humberto Martínez.



"Me parece que lo importante es poder escuchar a la institucionalidad vigente y desde esa perspectiva sí me reuní con las autoridades de la Fiscalía. En las distintas conversaciones han aparecido elementos claves para ir formándose una idea de lo que sucedió", comentó.



Urrejola explicó que se centrarán en indagar lo que llama "patrones preocupantes" de la Implementación, sobre todo los señalados públicamente en marzo por la Jurisdicción Especial para la Paz así como la seguridad jurídica de los firmantes del Acuerdo.



En estos 10 días Urrejola tuvo citas con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, entre otras entidades.



En el encuentro con el ministro del Interior que tuvo lugar este jueves, se habló sobre temas relacionados con la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.



A pesar de esto, insistió: "Los contenidos de mis reuniones en esta primera visita no son públicos, sino que formarán la base para la elaboración de mi informe al Consejo de derechos humanos. Tengo la convicción de que todas las reuniones sostenidas y la información aportada por cada una de las personas a las que escuché serán de gran utilidad", mencionó.



Hay que recordar que Urrejola fue nombrada por el alto comisionado Volker Türk a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que había solicitado la designación de un experto internacional específico para identificar y verificar los obstáculos al acuerdo entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc.



Esta solicitud se hizo meses después de que en abril, el canciller Álvaro Leyva pidió ante dicho Consejo crear una comisión para investigar lo que él y el presidente Petro han llamado “el entrampamiento a la paz”.



JUAN PABLO PENAGOS

REDACCIÓN POLÍTICA