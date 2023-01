Con el propósito de llevar a cabo el punto 1 del Acuerdo de Paz (la Reforma Rural Integral), EL TIEMPO conoció este lunes nuevas demandas anunciadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) contra los contratos de arrendamientos de 32 predios en el Archipiélago de Islas del Rosario.



La intención de la entidad adscrita al Gobierno es recuperar los baldíos reservados. Por eso, tomó estas medidas legales el pasado viernes, 13 de enero. Esta acción se suma a la efectuada en diciembre contra otros 10 contratos de tierras en esta zona.



(Le puede interesar: Gustavo Petro: 'Primero renuncio antes de subir la edad pensional').

Facebook Twitter Linkedin

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto:

La pretensión de la ANT es que se declare la "nulidad absoluta por objeto ilícito, por haber sido celebrados contra expresa prohibición constitucional o legal, y que, en

consecuencia, se ordene la terminación inmediata de dichos contratos".



Otra de las intenciones de la Agencia es que se declare que esta no debe hacer reconocimiento de restituciones de ningún tipo en este caso. "Conforme lo previsto en el inciso 2 del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, los contratos en cuestión no significaron ningún beneficio que hubiere servido para satisfacer un interés público", señaló el ente dirigido por Gerardo Vega.

Los motivos que expuso la ANT para las demandas son que "los expedientes contractuales carecen de escritura pública" (citando el artículo 5 del Acuerdo 041 de 2006), estos "carecen de avalúos catastrales" (referenciando el artículo 4 del Acuerdo 041 de 2006) y "siete de ellos no respetan el área máxima —una hectárea— que era susceptible de arrendamiento" (mencionando el artículo 3 del Acuerdo 041 de 2006).



Las más de tres decenas de predios en disputa corresponden a los contratos de:



- Predio: Isla El Paraíso. Arrendatarios demandados: Rosario Fuentes Estrada. Cesionarios: Alfredo Villaveces Pabón y Vinciane Marie Catherine Servantie (cesión de 4 de diciembre de 2015).



- Predio: Matamba. Arrendatarios demandados: Inversiones Matamba S. A. S.

Representante legal: Alberto Iglesias Donado.

- Predio: La Reina Mora. Arrendatarios demandados: Juan David Uribe Hurtado, Antonio Jesús Uribe Hurtado, María Isabel Uribe Hurtado y Luisa Cristina Uribe Hurtado.



- Predio: Caracoli. Arrendatarios demandados: Carlos Daniel de Jesús Castañeda

Campo.



- Predio: Los Caguamos. Arrendatarios demandados: Sociedad Marpac S. A. S.

Representante Legal: Pierangelo Pacini Blanco.



(Infórmese: ¿Por qué hay molestia por nombramiento de Víctor de Currea-Lugo como embajador?).

Facebook Twitter Linkedin

Islas del Rosario. Foto: Agencia Nacional de Tierras

- Predio: Isla Totumo. Arrendatarios demandados: Hans Reynaldo Martínez Emiliani.



- Predio: Isla del Pirata. Arrendatarios demandados: Indeltru S. A. S. Representante legal: María Claudia Trucco Del Castillo.

- Predio: Taitao. Arrendatarios demandados: Sociedad Hermann Schwyn y Cía. S.A.

Representante Legal: Hermann Schwynn Veya.



- Predio: Lago de los Sueños. Arrendatarios demandados: Fundación Ecológica y Social de las Islas del Rosario - Funesis. Representante Legal: Gloria Elena Teresa Molina de Chavarriaga.

- Predio: Isla Cocosolo. Arrendatarios demandados: Karen Hinds de Santodomingo.



(Entérese: Petro dice que sancionarán a concesiones que suban peajes 'sin autorización').



- Predio: Hotel Ibiza Resort. Arrendatarios demandados: Sociedad Ibiza Resort Ltda.

Representante Legal: Eyal Shaty.



- Predio: Isla Palma Rosa. Arrendatarios demandados: Inversiones La Palmarosa

S. A. S. Representante Legal: Mario Eduardo Tello Pardo.



- Predio: Isla Fiesta. Arrendatarios demandados: Andrés Jorge Lisocki Fryde.

- Predio: La Perra. Arrendatarios demandados: Augusto Eduardo Robayo Ferro.



- Predio: Isla Caleta o Gigi. Arrendatarios demandados: Sociedad VD Pacheco Angulo S. en C. Representante Legal: Virginia Angulo De Pacheco.



(Conozca más: Gobierno y Eln: delegaciones ya están en Caracas para la reunión del miércoles).



- Predio: La Raya (La Isleta). Arrendatarios demandados: Inversiones Kiell y Cia S. en C. Representante Legal: Richard Kirby Kielland. Cesionarios: Katrin Nyfeler Velez y

Alejandra Borrero Saa (cesión de 7 de marzo de 2016).



- Predio: Isla Hai Pao. Arrendatarios demandados: Antonio Pedro Claver Lozano Pareja e Inversiones Lozano Emiliani S. en C. Representante Legal: Paola Lozano Emiliani.

- Predio: Caribaru. Arrendatarios demandados: Condominio Caribaru Ltda.

Representante Legal: Nicolás Ernesto Ajkay.



- Predio: Punta de las Mantas. Arrendatarios demandados: Sociedad Zurek Lequerica e Hijos Ltda. Representante Legal: Enrique Zurek Mesa.



- Predio: Poligamia. Arrendatarios demandados: George Zaher Jaar.



- Predio: Isla Chia. Arrendatarios demandados: Laura Cucalón de Azuero.



(Vea también: 'Gobierno no tiene previsto aumentar edad de pensión': Mauricio Lizcano).

Facebook Twitter Linkedin

Gerardo Vega, director de la ANT. Foto: Agencia Nacional de Tierras

- Predio: Champetua. Arrendatarios demandados: Iván Jaramillo Escobar y

Clemencia Restrepo de Jaramillo.



- Predio: Quebracho 1. Arrendatarios demandados: Willian Esteban Marín Paternostro.



- Predio: Capriccio. Arrendatarios demandados: Inversiones Douer Mishaan S. en C.

Representante Legal: Amaury Covo Segrera.



- Predio: La Disculpa. Arrendatarios demandados: Augusto Zárate Gutiérrez y

Eduardo Zárate Gutiérrez.



- Predio: Isla Pelao o Pelicano. Arrendatarios demandados: José Ramón de la Torre Lago.



(Puede ver: Sigue la discusión entre los hijos mayores de Petro: ¿qué dijeron?).

- Predio: Isla Pavito – Sector 2. Arrendatarios demandados: Augusto Eduardo Robayo Ferro.



- Predio: María Galante. Arrendatarios demandados: Bertha Fajardo de Urrea.

Cesionario: Sebastián Vázquez Escolar.



- Predio: Hotel San Pedro de Majagua. Arrendatarios demandados: Laguna Encantada S. A. S. Representante Legal: Eduardo Saravia Calderón.



- Predio: Cocoliso. Arrendatarios demandados: Cocoliso Alcatráz S.A. Representante Legal: Nayib Antonio Díaz Castillo.

- Predio: No te vendo. Arrendatarios demandados: Fernando Arteta García. Sustitución contractual: Margarita del Carmen Heilbron, Fernando Mario Arteta Chapman y Juan Sebastián Arteta Chapman (sustitución 1º de junio de 2021).



- Predio: Punta Bella. Arrendatarios demandados: Diego Espinoza Posada.



(Siga leyendo: Presidente Petro: así será su agenda en el Foro Económico Mundial de Davos).



Conozca el documento oficial de las demandas:

Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA