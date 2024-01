Año clave para la ‘paz total’ arranca con extensión del cese con las disidencias

El 2024 se perfila como año crucial para la política de ‘paz total’ liderada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Después de un año y medio en el poder, y en medio de las preocupaciones expresadas por organizaciones como Human Rights Watch sobre el limitado impacto de esta política en la situación de derechos humanos en el país, el Gobierno, y particularmente la oficina del Alto Comisionado para la Paz, tendrá el desafío de avanzar los diálogos con el autodenominado ‘Estado Mayor Central’ y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Esto, al tiempo que busca acercamientos con grupos sin estatus políticos.



(Además: Gobierno extendió por seis meses el cese del fuego con el 'Estado Mayor Central').

Las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación son el complemento a la ‘paz total’ y sin eso cualquier proceso de paz va a estar cojo. FACEBOOK

TWITTER

Precisamente, el proceso de negociación con el Eln es el que más avanza, aunque no sin contratiempos. El secuestro de Luis Manuel Díaz, a pocos días del inicio del quinto ciclo, ocasionó una crisis inédita desde la reanudación de los diálogos en noviembre de 2022, situación que generó un rechazo generalizado desde todos los sectores políticos y que derivó en la urgencia del Gobierno por poner el fin de este delito en el centro de la discusión.



Pese a que existe un compromiso por parte del Eln de ponerle fin al secuestro con fines económicos a partir del 30 de enero, miembros de la mesa consultados por EL TIEMPO confirmaron que este asunto será, nuevamente, parte central de la discusión.



De hecho, este diario conoció que la delegación del Gobierno tiene en su poder una lista en la que aparecen los nombres de 29 personas en cautiverio, de las cuales solo han sido liberadas tres.



“La extensión del cese del fuego (que tiene vigencia hasta el 29 de enero) está atada a la liberación de esas personas”, comentó una fuente de la mesa. Un segundo factor será analizado para una posible ampliación de la tregua: el informe del mecanismo de monitoreo y verificación, el cual, según la Misión de la ONU en Colombia, analiza más de 170 posibles violaciones.



Igual de altas son las expectativas en la negociación con el autodenominado ‘Estado Mayor Central’, una facción disidente de las extintas Farc que es liderada por alias ‘Iván Mordisco’. Actualmente, la delegación de paz del Gobierno, encabezada por Camilo González Posso, y los representantes de ese grupo se encuentran reunidos en Bogotá en el marco del tercer ciclo de negociación.



Otros acuerdos alcanzados que serán relevantes durante los próximos meses son la conformación de ocho zonas humanitarias y la continuación de la fase de diseño del Comité Nacional de Participación, además el polémico asunto de la financiación del cese, algo que desde el Gobierno solo ven posible una vez se discutan las condiciones del fin del conflicto.



La discusión se había centrado, por ahora, en la ampliación del cese del fuego bilateral, algo que se resolvió ayer con la extensión por seis meses de la tregua.



(Siga leyendo: Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU visitarán Colombia en febrero).

Facebook Twitter Linkedin

El sexto ciclo con el Eln se llevará a cabo entre el 22 de enero al 6 de febrero del 2024. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

De los avances en este proceso también está pendiente el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo que durante la presentación del informe trimestral sobre la Misión de Verificación en Colombia celebró los compromisos alcanzados en temas como el fin del secuestro, pero señaló que la extensión del mandato para monitorear la tregua con ese grupo debe darse en una etapa más madura de la mesa.



A esto hay que sumarle la tensa situación de violencia que se vive en la región del cañón del río Micay (Cauca), en donde la instrucción del presidente es clara: quitarle el control al frente ‘Carlos Patiño’ y reemplazar las economías ilícitas.



Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), uno de los retos está ligado a cómo se desarrolle el proceso en esta zona.



“En estos procesos en los que se discuten beneficios, el incentivo contrario es el garrote, pero ese lo tiene que dar la justicia y en particular la justicia criminal. Las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación son el complemento a la ‘paz total’ y sin eso cualquier proceso de paz va a estar cojo”, opinó.



Con la otra disidencia, la que lidera alias Iván Márquez, hay en este momento una comunicación en fase exploratoria y una propuesta de preagenda de diálogo. Con la ‘Segunda Marquetalia’ existe un entramado jurídico que puede complicar las intenciones del Gobierno, debido a que esta disidencia está integrada por exmiembros de las Farc que firmaron los acuerdos de paz de 2016, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) plantea que quienes se hubieran presentado ante este mecanismo y volvieran a tomar las armas, perderían sus beneficios -algo que no los eximiría, en caso de que ese grupo obtenga estatus político, de estar en un nuevo proceso de negociación-.



Sin embargo, tampoco es clara su voluntad de paz: las constantes amenazas contra líderes sociales y firmantes de paz, y su reciente alianza con el Frente Comunero del Eln en Nariño, generan dudas.



(Le puede interesar: Ampliación de tregua con Emc, tema en reunión del presidente Petro y delegación de paz).

Los acercamientos con grupos sin estatus políticos

Quizás el escollo más grande que enfrenta la política de ‘paz total’ (Ley 2272 de 2022) es la falta de un marco jurídico para el sometimiento de aquellos grupos que no cuentan con carácter político como el ‘clan del Golfo’ o las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’ (Los Pachenca), herederas del Bloque Resistencia Tayrona (BRT) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



Si bien la Corte Constitucional dejó a salvo la política insignia del Gobierno, al mismo tiempo estableció límites y ahora será el Congreso quien, a través de una ley, determine los términos para ese sometimiento, tema en el que la bancada oficialista no ha avanzado pese a tener una ponencia lista para su radicación.



“Si el Gobierno realmente quiere avanzar en su política, tiene que decidir darle prioridad a esa ley por encima de cualquier reforma, no puede seguir malgastando su capital político, menos cuando ya está entrando en su segundo año de mandato”, opinó Restrepo.

Facebook Twitter Linkedin

Según agencias de inteligencia, las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’ cuentan con cerca de 230 hombres en sus filas. Foto: Pantallazo video

Pero más allá de la cuestión jurídica, lo cierto es que el excomisionado Danilo Rueda, antes de dejar su cargo, avanzó en acercamientos con estos dos grupos. Con respecto al ‘clan del Golfo’, grupo con el que a principio de 2023 se decretó un cese del fuego que se rompió tras la arremetida violenta en el Bajo Cauca, la oficina de paz del Gobierno envió el año pasado una propuesta basada en el derecho internacional humanitario en la que planteaban un escenario de acercamientos.



También hay una fase exploratoria con las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’, pero gran parte del trabajo de la oficina de paz en esa zona del país se ha concentrado en establecer diálogos con las comunidades indígenas y los campesinos.



El objetivo del Gobierno sería lograr un escenario de conversaciones sociojurídicas que ayude a aliviar el panorama de confrontación en la región, sin embargo, en el contexto actual parece complicado.



“El gobierno Petro pretende avanzar sin marco legal, sin estrategia, sin equipos, sin experiencia y las consecuencias pueden ser funestas: el sueño de paz que abrigamos la aplastante mayoría de los colombianos puede terminar –como está ocurriendo–, en un aumento de la violencia”, opinó Eduardo Pizarro Leongómez, una de las voces más autorizadas en los temas de conflicto y paz.



(Lea también: ¿Cuál es el propósito de la visita del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia?).

Freno a la ‘paz urbana’

A un escenario similar se enfrentan los denominados espacios de conversación sociojurídicos de Medellín, Buenaventura y Quibdó. En estas tres ciudades, elegidas como laboratorios de paz urbana durante la administración de Danilo Rueda, se definieron delegaciones y se realizaron eventos para dar inicio a los diálogos, sin embargo, luego de la decisión de la Corte y como consecuencia de los cambios en la oficina de paz del Ejecutivo, los encuentros se pospusieron.



De hecho, la presentación de la agenda temática y de los protocolos construidos con los representantes de las 14 estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá estaba programada para finales de noviembre -días antes del cambio de comisionado-, algo que recién podría ocurrir a finales de enero.

Facebook Twitter Linkedin

n la capital del Chocó, el Gobierno busca negociar desde febrero de este año con cuatro grupos: RPS, Zetas, Mexicanos y Locos Yam. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Jorge Mejía Martínez, coordinador de la delegación del Gobierno en Medellín, le explicó a EL TIEMPO que están a la espera de que el comisionado Otty Patiño apruebe estos documentos y dicte el camino para la siguiente fase del espacio.



“También se trabaja en una metodología para la participación de todos los sectores sociales y para la vinculación con los nuevos gobiernos locales”, agregó.



Del mismo modo, en Buenaventura y Quibdó -ciudades en las que las estructuras armadas cuentan con 1.700 y 500 miembros, respectivamente- hay avances en temas como la designación de delegados, en las iniciativas del Gobierno para atender a las comunidades y en compromisos para ponerle freno a las confrontaciones, pero nada concreto en términos de acuerdos.



Como reseña Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina regional de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en el puerto, el compromiso de Shottas y Espartanos de disminuir los enfrentamientos ha repercutido en los niveles de violencia, pero no es suficiente.



“Antes de la instalación del espacio hubo una reducción en los asesinatos, sin embargo, una vez se concretó el espacio aumentaron el número de crímenes selectivos y en contra de los voceros”, señaló.



Para el analista, el gran reto de estos tres procesos, más allá de contar con un marco jurídico para el sometimiento de las bandas, es que el nuevo comisionado marque un norte claro sobre el propósito de los espacios. “Habrá que ver si son una prioridad para Otty Patiño como lo fue para Danilo Rueda”, concluyó.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias