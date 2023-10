Delegado de las disidencias en mesa de paz dice que no irán a apertura de elecciones

El vocero del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, Andrey Avendaño, confirmó que los miembros de esa disidencia que hacen parte de la mesa de diálogo con el Gobierno no participarán en el acto protocolario de apertura de las elecciones regionales, pese a que en la mañana de este viernes se publicó un comunicado en el que ambas delegaciones señalaron que estarían presentes en Popayán.



"La Mesa de Diálogos de Paz acompañará a la población, a las autoridades nacionales, territoriales y municipales, a las electorales y al Ministerio Público durante el proceso electoral en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, este 29 de octubre", se lee en un comunicado conjunto publicado en la mañana de este viernes y firmado por ambas delegaciones.



Luego de la polémica generado por la supuesta invitación, que luego fue desmentida por el registrador Alexander Vega, Avendaño, en declaraciones para W Radio, descartó que vayan a asistir. "Nosotros no haremos presencia allí, no participaremos porque no se permite. Solo íbamos a presentar la solicitud", dijo en la emisora.

Camilo González, delegado del Gobierno; Andrey Avendaño, vocero del Estado Mayor Central; y Danilo Rueda. Foto: Mario Caicedo. EFE

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en su cuenta de X. "Ni el comisionado de Paz ni el Gobierno nacional han dado autorización alguna para que el Emc participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país", dijo.



El comunicado que generó la polémica se da días después de que se vio frustrado el ingreso del ejército a zona rural del municipio de Argelia, donde se alertó por la presencia de cambuches de las disidencias, campos minados, hombres armados y posibles francotiradores.



“No ingresamos porque se quería evitar una confrontación armada con estos grupos en medio del cese del fuego. En especial en la zona urbana en donde había integrantes de esta disidencia en medio de la población civil”, dijo el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, este jueves.

REDACCIÓN POLÍTICA

