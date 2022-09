Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz de la administración de Gustavo Petro, revivió a las Farc al firmar un documento oficial que textualmente dice: "Reunión exploratoria Oficina Alto Comisionado de Paz y cuatro delegados del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo-FARC EP".



(No se pierda: El debate que se abrió tras la reunión entre el Gobierno con disidencias)

El documento, dice, además, que "en el departamento del Caquetá, los delegados del EMC de las FARC EP, autorizados mediante previa consulta interna de todas sus estructuras, el alto comisionado de Paz de la República de Colombia, Iván Danilo Rueda, con el acompañamiento del representante de la Misión II de la ONU en Colombia, y un representante del Gobierno de Noruega, hemos sostenido una reunión de exploración y acercamiento para valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la paz total".



En el documento, Rueda reconoce, también, las exigencias hechas por sus interlocutores: "La paz total para las FARC EP significa la erradicación de las causas generadoras del conflicto social y armado".

Miembros del Gobierno Nacional, entre ellos, el comisionado de Paz se reunió con disidentes de las Farc en Caquetá. Foto: Presidencia de la República

¿Era necesario que Rueda reviviera a las Farc? El mensaje ha creado confusión incluso entre quienes más defendieron la búsqueda de una salida negociada con ese grupo armado y que tras varios años de esfuerzo lo logró en Cuba un equipo encabezado por Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo.



(También: Iván Cepeda responde a críticos de la 'paz total': 'No es momento de cálculos')



Pero, aún más sintomático, entre quienes hoy impulsan la "paz total", como el presidente del Congreso, Roy Barreras.



En la mañana de este lunes, por ejemplo, La W anunció que Barreras se mostró asombrado por el hecho de que las disidencias fueran reconocidas gratuitamente e inmediatamente como ‘las FARC-EP’.



Frente a este punto, dice la emisora, Barreras se preguntó: “Y entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron el enorme esfuerzo de dejación de armas en el Acuerdo del Teatro Colón? ¿No desvirtúan de un solo plumazo en los diálogos exploratorios, y ahora públicos, la legitimidad del acuerdo de paz?”.



(Le sugerimos: Santos dice que Duque tuvo una actitud 'infantil y ridícula' con él)

Momento en el que se produjo la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

En efecto,el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos y el número uno de esa organización, Rodrigo Londoño Echeverri, firmaron un texto de 310 páginas que puso fin a ese grupo que se alzó en armas medio siglo atrás.



De esta manera, cerca de 13.000 hombres y mujeres dejaron a un lado las armas y se reincorporaron a la vida civil.



Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se acabaron y buena parte de sus integrantes se integraron al partido político Comunes, que hoy tiene presencia en el Legislativo y que incluso apoyó la elección del presidente Petro.



Fue por esto que el Departamento de Estado anunció, en noviembre de 2021, que las Farc eran excluidas dentro de la lista de grupos terrorista que tiene Estados Unidos.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró en un comunicado que las Farc se disolvieron formalmente tras un acuerdo de paz en 2016 con el Gobierno colombiano, y ya no existen "como una organización unificada que se dedique al terrorismo".

22 de septiembre de 2015, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se dieron la mano en La Habana luego de alcanzar un acuerdo en el punto de justicia transicional. Foto: ALEJANDRO ERNESTO / EFE

Las reacciones, ahora, son de perplejidad. El excomisionado de paz Sergio Jaramillo, por ejemplo, aseguró que está de acuerdo con que se usen todos los medios que corresponden para someter a todas las estructuras del crimen organizado, pero no está de acuerdo con los diálogos con las disidencias de las Farc.



“Lo que no me parece razonable y me parece incluso una cosa grotesca, es comenzar a darles tratamiento político a esas organizaciones y darlas formalmente de insurgencias y terminar politizando el crimen organizado, que creo que es lo que está ocurriendo”, explicó también en La W.

"Cuando uno comienza a confundir las cosas, por una parte, les manda señales equivocadas a las disidencias y, por otro lado, le manda un mensaje negativo a la gente que con tanta dificultad ha estado adelantando procesos de reincorporación en zonas rurales”, aseguró Jaramillo.



"Lo de negociar con aquellos que despreciaron la primera negociación con las Farc porque prefirieron seguir en el narcotráfico, el terrorismo y asesinato parece un chiste.

El mensaje para la criminalidad es: se pueden rechazar negociaciones y en cualquier momento hay oportunidad", dijo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.



(Para leer: Estos son los retos para negociar con todos los actores armados)



Por su parte, Juan Fernando Cristo, uno de los defensores del proceso de paz con las Farc y abanderado del Sí en el plebiscito, dijo: “La paz total es un propósito que merece el apoyo de todos los colombianos. Pero no se puede meter a todos los grupos ilegales en el mismo costal. 'Iván Márquez' y todos quienes incumplieron el acuerdo del Teatro Colón deben ir a la justicia ordinaria”.



El Centro Nacional de Memoria Histórica dice en sus archivos cómo fue el fin de las Farc como organización armada.



En La Habana, ante líderes mundiales, sectores políticos y víctimas de Colombia, Santos y “Jiménez” se dieron un nuevo apretón de manos, después de que Humberto de la Calle (por el Gobierno) e “Iván Márquez (por las Farc) sellaron el acuerdo, recuerda.

“Como colombiano y jefe de Estado defenderé la libertad de expresión de las Farc en su lucha política. Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos llegó la hora de vivir en paz”, aseguró el Presidente después de la lectura del acuerdo.



"Basta ya de la violencia y los delirios por ella. Este acuerdo no es una capitulación de la insurgencia, esto es el producto de un diálogo serio”, expresó 'Timoleón Jiménez', por su parte.



Luego vino la firma del acuerdo del Teatro Colón y el desfile de los guerrilleros dejando a un lado sus armas y los titulares de los medios en todo el planeta: "El fin de las Farc".



Ahora, en la búsqueda de lo que el gobierno llama "la paz total", en su primer encuentro, Danilo Rueda les da el reconocimiento como "delegados del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo-FARC EP".

