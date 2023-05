La 'paz total', una de las políticas fundamentales para la administración del presidente Gustavo Petro, volvió a recibir duras críticas de diversos líderes de opinión, quienes exigen corregir su rumbo. El clamor se hizo más evidente tras el atroz asesinato de cuatro jóvenes indígenas por parte de las disidencias que comanda 'Iván Mordisco', jefe del autodenominado 'Estado Mayor Central de las Farc'.

"Yo quisiera decir, con el mayor respeto, que creo que llegó el momento de corregir, llevamos nueve meses de decisiones erráticas", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



"Un día que avancen, un día que defiendan, otro día que no defiendan, otro día que hay suspensión de operaciones ofensivas, otro día que ya no hay suspensión de operaciones ofensivas. Nueve meses de decisiones erráticas, de ingenuidad frente a grupos criminales que no ven las ofertas de diálogo, ni 'paz total', de suspensión de las actividades de nuestra fuerza pública como un acto generoso del estado, sino que actúan de manera oportunista para aprovecharse, para incrementar el reclutamiento, el asesinato, la violación de derechos humanos de nuestros ciudadanos", añadió la mandataria de los capitalinos.



"La 'paz total' necesita seguridad que disuada a estos muchachos de la violencia, o si no le maman gallo a la paz. Y, para consolidarla, se necesita una gran política social", había dicho antes del hecho que provocó el fin del cese del fuego con las disidencias, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. "Para la paz se necesita autoridad con seguridad", argumentó.



También hace unos días, The Economist, influyente y muy respetada publicación inglesa, calificó la 'paz total' de "caos total". "La paz total' parece más un eslogan que una meta alcanzable", aseguró el medio británico que sirve de consulta a líderes de opinión en el planeta.



Asimismo, en el ámbito local, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó: "Todos los grupos de la 'paz total' están ejerciendo control del territorio y del negocio de la droga y el Gobierno, en vez de perseguirlos, se muestra arrodillado pidiendo treguas y cese del fuego en actitud indigna".



Una afirmación que va en línea con el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, quien tuvo que salir 'exiliado' de su municipio para gobernar desde Florencia, Caquetá, por las amenazas de muerte de 'Iván Mordisco'. En una entrevista con EL TIEMPO relató cómo se vive la situación en los territorios:



"Pareciera que los únicos que cumplen el cese del fuego son el Gobierno y la Fuerza Pública. A nosotros, los mandatarios, nos llegan todas las quejas: 'alcalde, nos están extorsionando'. Convocamos un consejo de seguridad y la Fuerza Pública responde que no pueden lanzar operaciones. Estamos a merced de estos grupos al margen de la ley".



Para él, el origen de esta situación está en no haber fijado los protocolos de cese del fuego con cada una de las organizaciones antes de empezar los procesos. Molina dice que apoya la iniciativa y espera que la 'paz total' sea un éxito, pero pide más rigor y menos discurso.



"Pero, igual que toda iniciativa de paz, de reducir la violencia y fomentar la convivencia entre los ciudadanos, la 'paz total' corre el riesgo de quedarse en el discurso y en las buenas intenciones. Cuando eso ocurre, la iniciativa acaba siendo insostenible en el mediano y largo plazo e, inclusive, puede implicar incentivos negativos que promueven el reciclaje de organizaciones delincuenciales y el crecimiento de las economías criminales", dice Andrés Macías Tolosa, PhD. en Estudios de Paz y Conflicto de Tokyo University of Foreign Studies en Japón, en un artículo de análisis publicado en el portal Razón Pública y titulado "Cuáles son los límites de la 'paz total' ".



"La realidad predica que los procesos de paz voluntaristas siempre fracasan en Colombia", asegura también en este portal el analista Armando Borrero en un documento titulado 'Paz total: una promesa que se desmorona'.



En este pone la lupa en los distintos procesos que ha habido en el país en los tiempos recientes. "A esta categoría pertenecen los procesos adelantados por las administraciones Betancur, Pastrana Arango y, ahora, la de Petro. Por otra parte, están los procesos a través de las instituciones, como los de las administraciones Barco-Gaviria y Santos", asegura este magíster en Defensa y Seguridad Nacional, quien se desempeñó como consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional.



"En el proceso actual se nota una ansiedad, que en principio no es mala, pero que introduce una celeridad peligrosa para la claridad de propósitos de unos y otros. El primero y más grave de los errores voluntaristas es no haber definido claramente el lindero entre los oponentes en la mesa de negociación", dice Borrero.



Pero, ¿cómo está la situación con cada uno de los grupos con los que el presidente Petro inició la búsqueda de la 'paz total'?



Con el autodenominado 'Estado Mayor Central', que son las disidencias de 'Iván Mordisco', el país está a la espera de la ofensiva que deben lanzar las Fuerzas Armadas tras la orden del jefe del Estado de perseguirlos en cuatro departamentos: Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.



En cuanto al 'clan del Golfo', por ahora no tiene previsto aceptar su eventual sometimiento a la justicia. Sus hombres realizaron un paro que afectó a una docena de municipios lo que produjo un punto de quiebre en los acercamientos. Además, sus líderes han hecho saber que no les gusta el proyecto de Ley de Sometimiento porque no le ven condiciones favorables para dejar su actuación criminal.



En el caso de la 'Segunda Marquetalia' de 'Iván Márquez' hay incertidumbre porque no se ve un camino legal para darle una nueva oportunidad a quienes traicionaron los acuerdos firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc.



Con el Eln, en Cuba las delegaciones avanzan buscando un acuerdo sobre un cese bilateral y ni siquiera ha comenzado a discutirse en forma la agenda de diálogos. Sus avances, hasta ahora, son escasos mientras que los desencuentros han sido visibles, como, por ejemplo, la rectificación a Petro de no haber acordado un cese del fuego o el más reciente sobre su razón de ser menos la política que inspiró el padre Camilo Torres Restrepo y mucho más dedicada al narcotráfico.



Como también es incierto el mecanismo de negociación que emprenderá el Gobierno con los que llamados "grupos organizados" de Medellín, 'los Shotas' y 'los Espartanos', pandillas criminales de Buenaventura y las denominadas 'autodefensas de la Sierra Nevada'.



A esta situación tan compleja poco ayudan las declaraciones del presidente Petro en un encuentro reciente que sostuvo con almirantes y generales de las Fuerzas Armadas al señalar que el término 'paz total' fue un nombre que la prensa le dio a la política de paz de su gobierno.





POLÍTICA