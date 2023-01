La ambiciosa propuesta del presidente Gustavo Petro para imponer la paz total en el territorio nacional atraviesa sus horas más difíciles. La serie de acontecimientos violentos han ido escalando en una espiral que invita a la desazón.



(Lea también: ¿Qué pasa con la guerra entre las disidencias de las Farc y el Eln en Arauca?).

En la mañana de este jueves, se informó que las disidencias de las Farc serían las autoras del secuestro del soldado Luis Domingo Morelos, en Santa Rosa, Bolívar. El martes, trascendió que otra facción de las disidencias plagiaron al sargento Juan Gabriel Chachinoy en El Tambo, Cauca. Mientras tanto en Arauca la confrontación entre las disidencias y miembros del Ejército de Liberación Nacional, Eln, dejan al menos diez muertos.



Las imágenes de sus cuerpos circulan en las redes sociales profusamente. Se trata de muchachos con camuflado, brazalete con los colores de la bandera de Colombia que yacen entre la maleza mientras sus adversarios se preparan para buscar entre sus prendas de algo de valor.



(De interés: 'Arsenal de paz': el mensaje de la Iglesia católica para el 2023 en Colombia).



Entre tanto, Antonio García, uno de los jefes del Eln, eleva la voz y ya llegó al extremo de decir que su organización se siente víctima del gobierno de Gustavo Petro. Los pájaros tirándoles a las escopetas.



Por su parte, el Gobierno Nacional ha tratado de bajarle el tono a la situación que se creó con el Eln tras el anuncio de Petro, en la noche del 31 de diciembre de la firma de un acuerdo de cese al fuego bilateral.



“La mesa está en modo pausa, de tal manera que hablar de una crisis en la mesa de negociación es inadecuado", responde Otty Patiño, jefe del equipo negociador del Gobierno en la mesa con el Eln.



¿Cómo salir de esta situación tan dramática? Los analistas consideran que la política de paz total del Gobierno es tan bien intencionada como ambiciosa. La multiplicidad de actores existentes con intereses tan disimiles obligan a que el Estado a replantear si Danilo Rueda, alto comisionado de paz, puede en solitario poner sobre los hombros semejante desafío.



Desde su posición, ¿cómo ven ustedes el trabajo de Danilo Rueda, alto comisionado de Paz? le pregunto EL TIEMPO a Luis Mariano Montemayor, nuncio Apostólico en Colombia, hace un par de semanas, ante las críticas de analistas que incluso lo califican de ingenuo cuando él les dice a organizaciones de este calibre que, por favor, dejen de disparar...



"No creo que sea ingenuo, tal vez es entusiasta, tal vez va demasiado rápido, pero también es cierto que él está urgido de mostrar resultados por las necesidades políticas. En algún momento creo que debe empezar a soltar cosas, porque humanamente no puede estar al frente de tantas cosas", dijo el prelado.



Es fundamental también mejorar la metodología para transmitir la información de lo que se habla en la mesa y se cuenta en la Casa de Nariño y viceversa.



"Parece inverosímil lo ocurrido con el Eln. Hay todavía un punto ciego. ¿Qué pasó en los entretelones de la negociación para que la guerrilla desmintiera al Gobierno? Es probable que el Gobierno sintiera que estaba frente a una negociación fácil. Que su orientación ideológica convertiría la mesa en pan comido. De hecho, Otty Patiño, en una declaración dijo que la negociación no era propiamente entre antagonistas", dijo Humberto de la Calle, el hombre que lideró un equipo que logró que las Farc entregaran 13.000 armas y se convirtieran en un partido político.



"Queda claro que los anuncios unilaterales no consolidados en la mesa constituyen un riesgo enorme y una fuente de desconfianza. El Gobierno debe unificar su vocería de manera rigurosa. Definir de manera indiscutible quiénes deben estar involucrados en las decisiones. Alucinante que Otty no supo del decreto", dijo el ahora senador.



En un artículo, publicado a mediados de diciembre en el portal Razón Pública, el confundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, Kyle Johnson, analizaba las dificultades que tenía esta ambiciosa propuesta del presidente Petro que hoy cobran vigencia.



En este, ponía de presente un hecho sobre el que otros observadores también han llamado la atención:



"Falta una política de seguridad. No hay ningún “garrote” para presionar a los grupos armados y criminales para que negocien de verdad", dijo Johnson. "Como hemos dicho incontables analistas en numerosos espacios, no existe una política de seguridad, mucho menos una vinculada a la paz total. El gobierno dice que la viene trabajando, pero mientras no se concrete, se mantendrá el desbalance entre garrote y zanahoria".



Asimismo, aseguró: "No hay suficientes personas trabajando en la negociación. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) simplemente no tiene personal suficiente para avanzar al ritmo que demandan las mesas, las comunidades, los grupos armados y la realidad política del país. Ya el Estado Mayor Central se quejó de que la OACP cancelara dos reuniones, por ejemplo, y en conversaciones privadas con ellos, está claro que sienten que los respetan poco por ese motivo.



Y es sencillo: si una negociación con el ELN requiere de un equipo negociador grande, y la de las FARC necesitó de un recurso humano importante, ¿cómo serían varias negociaciones simultáneas con varios grupos armados? Para agilizar estos procesos, hay que tener más personas lideradas por el alto comisionado".



Y también enumeró lo que tituló: "Decisiones de fondo". Sobre esto, dijo que quedan temas delicados ante de dar comienzo a las negociaciones.



"Por ejemplo, para muchas personas, las disidencias de las FARC son puros criminales. Durante los debates de la reforma a la Ley 418, el senador Ariel Ávila dijo que, para ellas, habrá sometimiento judicial y no negociación política. Pero las disidencias del Estado Mayor Central han dicho que, sin una negociación política, no se sentarán en la mesa. Aunque el Gobierno no ha opinado, tendrá que encontrar una solución a este dilema. Una categorización de los grupos armados y criminales se hace urgente", escribió en Razón Pública.



Finalmente, Jorge Restrepo, docente univesitario y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), pide que pese a la situación "es imperativo que el Gobierno Nacional persista en la política de paz total".



"Persistir en la política de paz total es un imperativo moral y político, pero para que sea exitosa, dada la multiplicidad de conflictos armados, requiere contar con una estrategia de negociación con reglas, que la autoridad negociadora sea respetada por los funcionarios de gobierno (incluyendo a las fuerza pública) que exista el soporte legal a los incentivos para el sometimiento de los grupos criminales con los que no se negocie, construir la suficiente confianza con las contrapartes, y haber hecho explícita la política de paz, en concordancia con la política criminal, antinarcóticos y de seguridad", concluye Restrepo.



POLÍTICA