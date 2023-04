En vísperas del inicio del tercer ciclo de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), Otty Patiño ha creado una nueva controversia al poner en duda que esta guerrilla reclute menores de edad. Para los analistas, hay una equivocación en su papel al tratar de justificar las censurables acciones de su contraparte.



(Le puede interesar: 'De pronto es así': Otty Patiño sobre reclutamiento de menores por parte del Eln)

Las afirmaciones de Patiño fueron hechas en dos escenarios diferentes y separadas por un lapso suficiente de tiempo para haberlas meditado.



La primera se dio cuando se le pidió una reacción a la versión de ‘Antonio García’, comandante de esa organización, quien aseguró que el Eln no recluta y que las personas en sus filas ingresan voluntariamente.



"Hemos hecho claridad que el Eln no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes. Si el gobernador Aníbal Gaviria tiene ubicados 12 niños que podrían ser 'reclutados' por la guerrilla, le ratificamos que no es el Eln”, dijo el jefe de ese grupo armado en respuesta a una denuncia del gobernador de Antioquia.



(Además: La parada que le pegó Carlos Antonio Lozada a ‘Iván Mordisco’)



Ante esto, Patiño respondió a las carreras: “De pronto es así, ¿no?… forzosamente, no sé. La verdad no sé”.



Y hoy, antes de una reunión privada en la Casa de Nariño con el comisionado de Paz, Danilo Rueda, Patiño dijo: “No sé si los recluta de manera forzada. Creo que en las filas del Eln hay menores y, desde luego, una de las cuestiones importantes que se deben hacer en la próxima ronda es mirar a ver la desvinculación de menores, que sea forzado o no ya es otro problema”, sentenció Patiño.

Facebook Twitter Linkedin

El jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, habló con EL TIEMPO sobre el tercer ciclo de negociaciones con esa guerrilla y de un posible cese del fuego. Foto: Federico Parra. AFP

En la conversación, además, indicó que, por distintos motivos, menores de 18 años pudieron haber ingresado al Eln, “pero ya que sea un reclutamiento forzoso no lo sé la verdad (…) supongo que reclutamiento forzado es cuando se da contra la voluntad”, indicó.



Patiño aseguró que cuando hay una situación de violencia intrafamiliar o abandono por parte de las familias, “los niños corren a la guerrilla y la guerrilla en determinados momentos los acoge. No podría hablarse exactamente de reclutamiento forzado”.



(Lea también: 'Cualquiera que usurpe el nombre de las Farc está mintiendo': Julián Gallo)



En la emisora le recordaron a Patiño el informe de la Comisión de la Verdad, que dedica al reclutamiento forzado de niños el capítulo ‘No es un mal menor’, en el que quedó consignado que entre 1990 y 2017 el Eln reclutó a 1.392 menores, y el ICBF ha informado que en los últimos cuatro años 400 niños han sido reclutados, de los cuales el 38 % sería por el Eln.



“Que haya reclutado menores, he dicho que sí es cierto. De que ese reclutamiento haya sido forzoso, no me consta”, insistió Patiño.

Facebook Twitter Linkedin

.Entre 1990 y 2017 el Eln reclutó a 1.392 menores Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante. Archivo EL TIEMPO

Ante esto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), un centro de pensamiento que hace un riguroso seguimiento al conflicto armado en el país, dijo: "Ningún menor de edad tiene capacidad para decidir unirse a un grupo armado, a una organización criminal o a un grupo guerrillero. Todo menor de edad, niño, niña o adolescente en esos grupos está en ellos de forma forzosa, no por decisión propia, que no puede tomar".



Restrepo añadió: "Tampoco pueden dejar esos grupos voluntariamente. Todo ello muestra que están allí –son reclutados a la fuerza– o son usados a la fuerza".



(Además: Organizaciones étnicas de Tumaco iniciarán diálogo sobre el Acuerdo de Paz)



La frase de Patiño trajo a colación otras controversias generadas por él desde que está al frente de la negociación con esta guerrilla. Cuando se instaló la mesa en Caracas y ante las fuertes declaraciones de 'Pablo Beltrán', otro de los jefes del Eln, las relativizó con la explicación de que él confiaba en su mirada.



Sus declaraciones fueron hechas cuando en Colombia había enorme expectativa por la crisis creada tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese del fuego acordado que el Eln desmintió.

Facebook Twitter Linkedin

El negociador del gobierno y el negociador del ELN. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esto ha hecho que en las redes sociales y en la radio diferentes comentaristas se pregunten: ¿A quién representa Ottty Patiño en la negociación? La frase, cargada de ironía y en algunos casos amplificada por quienes no creen en una salida negociada, pone a Patiño en una situación de vulnerabilidad frente al Eln.



Pero ¿por qué se presenta esto? El analista Pedro Medellín le dijo hace unos días a EL TIEMPO: "El Gobierno ha sido muy inocente con la guerrilla del Eln".



(Lea también: ‘Duque hizo trizas la paz, su implementación fue pírrica’: Pizarro)



Para este experto, en el camino de la negociación son varios los hechos en los que Patiño o Danilo Rueda, al salir a informar al país, han tratado de justificar las acciones del contrario mientras que el Eln, por su parte, cada vez que puede sube más la voz. Prueba de esto es la entrevista de García a El País: “El país no ha cambiado; el Presidente ha dicho que nunca ha sido revolucionario ni de izquierda”, dijo sobre el hecho de que por primera vez en la historia de Colombia esté en el gobierno un líder de izquierda.



Medellín explica así esta situación: "Hay tres elementos que considerar: primero, el Eln es la pieza central de la ‘paz total’; segundo, han sido muy consistentes en su acción política, y tercero, no hay que esperar que sea una negociación de paz que se logre en tres meses o en cuatro meses, porque los que están en el Gobierno y los que están en la guerrilla negociando en la mesa no son amigos. Son contradictores, son adversarios y el Eln lo tiene claro, pero no sé si para el Gobierno sea tan claro. El ataque es parte normal de un proceso de negociación que está comenzando con el Gobierno. El Gobierno ha sido muy inocente al creer que esto iba a ser distinto y que porque el presidente es Petro el Eln iba a negociar diferente".



POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO