Amplían plazo para que víctimas del conflicto se acrediten ante el Ministerio Público

Tras la modificación de los términos para que las víctimas del conflicto armado rindan su declaración ante el Ministerio Público, que se dio luego de la aprobación de la Ley 2343 de 2023, aquellas personas que sufrieron o sufren los embates del conflicto podrán acreditarse y declarar los hechos victimizantes hasta el 29 de diciembre de 2024.



(Además: Gobernadora del Chocó propone cese de acciones 'anti-humanitarias' a mesa con Eln).

El anuncio fue realizado por la Unidad para las Víctimas, entidad que recordó que, quienes se consideren víctimas en el marco del conflicto armado podrán declarar ante el Ministerio Público (Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría) y los consulados, en el caso de las víctimas en el exterior, y de esta forma solicitar su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV).



"La principal modificación que dispone esta ley es que pasó de dos a tres años el plazo para hacer su declaración a partir de la ocurrencia del hecho victimizante", indicó la entidad a cargo de Patricia Tobón Yagarí en un comunicado de prensa.



Esta modificación en la ley beneficia a aquellas personas que sufrieron hechos victimizantes ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 y que nunca habían declarado.



(Le puede interesar: Alerta por desabastecimiento de medicamentos en el Chocó por el paro armado del Eln).

Se amplió el plazo para que quienes se consideren víctimas en el marco del conflicto armado declaren los hechos victimizantes. Preste atención a las fechas y situaciones, pues en algunos casos no es necesario acercarse a declarar. https://t.co/PRHM0hr0VI — Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) February 14, 2024

"Otro escenario que modifica la norma es el de quienes ya declararon y se les negó la inscripción en el RUV, bien sea porque declararon por fuera de los plazos establecidos o porque no están cobijados por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. En estos escenarios, no es necesario volver a declarar puesto que la Unidad para las Víctimas valorará cada caso y comunicará la decisión", explicó la entidad.



Según la Unidad para las Víctimas, una de las razones de ser de esta ley es reducir el subregistro que existe en el RUV y contribuir al derecho a la verdad, de acuerdo con la norma.



(Lea también: Paro armado en el Chocó y violencia en Cauca siembran dudas sobre ceses del fuego).



Aquellas personas que quieran saber si la declaración está en revisión o tener detalles sobre su estado lo pueden hacer en la línea 018000911119 o en el WhatsApp 3228151101. Asimismo, lo podrán hacer acercándose a un punto de atención de la Unidad para las Víctimas, al Ministerio Público o a cualquier consulado en el exterior.



Finalmente, recordaron que todos los trámites ante la Unidad son gratuitos y no requieren de ninguna intermediación.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias