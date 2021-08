En vivo: Uribe y padre De Roux hablan sobre el conflicto, en histórica cita

El expresidente Álvaro Uribe y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, sostienen este lunes un diálogo público, en el que se tratarán temas relacionados con el conflicto, especialmente durante la presidencia de Uribe.

Este diálogo no es a instancias de la Comisión de la Verdad, es decir que la conversación no hará parte de las audiencias de este organismo, pues el exmandatario no cree en la entidad. Sin embargo, sí es visto por muchos sectores como un gesto de Uribe para hablar de lo ocurrido en su gobierno.



(Vea también: Falsos positivos y Convivir, temas claves de la cita Uribe-de Roux hoy)



Este domingo, el exmandatario dio a conocer un documento con 61 puntos para el encuentro.



En el texto, conocido por EL TIEMPO, se tocan temas como la política de Seguridad Democrática, implementada durante las administraciones de Uribe, los ‘falsos positivos’, el tratamiento diferenciado que hubo en su gobierno entre guerrillas y paramilitares, el perdón y las Convivir.

