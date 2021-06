Los expresidentes que le han dicho sí a la Comisión de la Verdad

Con el anuncio, en la mañana de este miércoles, de comparecer ante la Comisión de la Verdad, Andrés Pastrana Arango (1998-2002) se suma al grupo de expresidentes colombianos que acuden a este organismo que busca establecer un relato de lo ocurrido en medio siglo del conflicto armado. Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) es el único que desiste de ir.

La presencia de los exmandatarios se hace de manera voluntaria, pues ellos no están obligados a hacerlo.



El también exsenador y jefe natural del Centro Democrático, sin embargo, ha sido mencionado en este organismo creado con la firma del Acuerdo de Paz.



En efecto, el pasado viernes 11 de junio, Juan Manuel Santos (2010-2018) acudió a la Comisión de la Verdad para entregar su versión sobre los falsos positivos.



En el espacio de Contribuciones a la Verdad, el expresidente y exministro de la Defensa, precisamente cuando Uribe gobernaba, aseguró que desde su cargo en el Ministerio hizo todo lo posible por frenar este fenómeno.



“Yo tomé esta iniciativa hace algún tiempo. Yo dije que me gustaría aportar esta verdad, sobre todo en un tema que a todos nos ha dolido muchísimo, que es el de los falsos positivos. Creo que el país debe conocer esta verdad y lo hago con entusiasmo porque sé que la verdad es la base de esa reconciliación que todos buscamos”, dijo Santos.



Allí explicó las diferencias que tuvo con el presidente Uribe en la forma de enfrentar la guerra con la extinta guerrilla de las Farc-Ep.



“Cuando llegué al Ministerio de la Defensa, compartía con el presidente Uribe su objetivo de derrotar a las Farc-Ep, donde teníamos diferencias era en el cómo. Uribe pretendía acabarlos militarmente, él quería una derrota total. Nunca quiso siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado. Yo consideraba más viable una derrota estratégica, debilitar psicológica y militarmente a la guerrilla para llevarlos a una mesa de negociación. Pero Uribe era el presidente y yo su subalterno”, dijo Santos.

En esa misma ocasión, Santos contó que su primera reacción ante los rumores de los falsos positivos fue de incredulidad:



“Al comienzo no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara y por eso no les di credibilidad. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo...a principios de 2007 empecé a recibir informes de fuentes creíbles. Ahí empezamos a actuar en forma contra los falsos positivos”.



Y continuó: “No me cabe duda de que el pecado original, lo que dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. En honor a la verdad tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado”.



Al cierre de su intervención, Santos hizo un reconocimiento y pidió perdón a las víctimas: Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma”.



Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, agradeció el aporte hecho por Santos:



“Agradezco que el expresidente Santos haya decidido presentar su verdad en la Comisión y de manera particular por haber reconocido su responsabilidad moral y haber pedido perdón”.



El padre de Roux, luego de la intervención de Santos, abrió la puerta para que Uribe también hiciera presencia en la Comisión de la Verdad.



“El expresidente Uribe recuerda que ha expresado su dolor por los falsos positivos y pedido perdón a madres de Soacha y en otras ocasiones a las víctimas. Lo he invitado, respetando su decisión, a que voluntariamente venga a la CEV presente su análisis y amplíe ese reconocimiento”, señaló.



Sin embargo, en esa ocasión, fuentes del Centro Democrático dijeron que Uribe no acudiría.



Antes de Santos, estuvieron los expresidentes Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y César Gaviria Trujillo (1990-1994).



Samper fue protagonista del escándalo conocido como el proceso 8.000 que sacudió gravemente su presidencia. La Fiscalía General de la Nación lo investigó por el ingreso de seis millones de dólares del Cartel de Cali a su campaña presidencial.



El expresidente relató ante la Comisión de la Verdad su versión sobre la infiltración de su campaña a la presidencia de dineros del cartel de Cali. Samper indicó que no hubo compromisos de la campaña con ese grupo ilegal y que en su momento se recibió información que la otra campaña, la de Andrés Pastrana, también había sido infiltrada.



“La infiltración de los dineros en mi campaña fue a nivel nacional, no regional”, dijo.



"La primera noticia que yo tuve fue a raíz de los famosos narcocasetes" que, según dijo, "no cayeron del cielo". El objetivo era "espiar" su campaña para encontrar relaciones con los sectores de la droga.



Samper añadió que los casetes que recibieron estaban editados, y que allí no se mencionaba a la otra campaña. A través de un intermediario, dijo, pidió a Pastrana como candidato, que ambos sometieran a la Fiscalía, a cargo de Gustavo de Greiff, esa información para que se abriera una investigación.



En la investigación aparecieron parlamentarios liberales regionales, pero no referencias a otras campañas u otros partidos, por lo que dice que fue una "investigación selectiva".



Entonces, comenzaron a averiguar qué había pasado en su campaña, dijo Samper.



Dijo que "jamás hubo un acuerdo formal con nadie de la campaña con el cartel de Cali" y que la prueba es el desarrollo posterior de lucha contra las drogas, que según dijo, demuestra que no hubo ninguna contraprestación a la infiltración de dineros del narcotráfico. "No existía un conocimiento sobre la infiltración en ese momento de los dineros del narcotráfico".



Por su parte, César Gaviria Trujillo, dirigente liberal, también se hizo presente.



Aunque estas diligencias pueden ser de carácter público, Gaviria solicitó que su testimonio voluntario se rindiera de manera reservada.



Durante el encuentro, el expresidente abordó cinco temas centrales: Constituyente, narcotráfico, guerra integral, marco jurídico de las Convivir y la apertura económica.



Su testimonio fue escuchado por el padre Francisco De Roux (presidente de la Comisión), las comisionadas Marta Ruíz y Lucía González y el comisionado Saúl Franco.



“Esto nos ayuda a tener una visión que contribuye a que esclarezcamos realmente qué es lo que nos ha pasado a los colombianos en el conflicto armado interno”, dijo en su momento el sacerdote De Roux al terminar el encuentro con Gaviria.



Gaviria se declaró “satisfecho de haber tenido esta oportunidad de hablar con la Comisión”.



El exmandatario fue enfático en resaltar la importancia de este mecanismo: “Del éxito de la Comisión, en gran medida, depende que el proceso se pueda fortalecer y se pueda ahondar”.



De acuerdo con la Comisión de la Verdad, el testimonio de Gaviria en su momento "hace parte de los llamados públicos a contribuir con la verdad que hace la Comisión a diferentes protagonistas de la historia, del orden nacional y territorial".



A este grupo de expresidentes se suma ahora Pastrana Arango.

