¿Uribe reconocerá 'errores' en cita con padre De Roux?

El expresidente Álvaro Uribe y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, sostendrán este lunes un diálogo público, en el que se tratarán temas relacionados con el conflicto, especialmente durante la presidencia de Uribe.

La conversación, que sería transmitida por las redes sociales del exmandatario, se dará en horas de la mañana cuando se espera que el religioso arribe a la residencia del exmandatario, en Llano Grande (Antioquia). Cabe aclarar que este diálogo no es a instancias de la Comisión de la Verdad, pues el exmandatario no cree en este organismo.



Para la reunión con el padre de De Roux, el expresidente Uribe preparó un documento de 61 puntos que piensa plantear en la cita pública.



En el texto, conocido por EL TIEMPO, el exmandatario hace referencia en algunos puntos a la palabra “error”.



Uno de los puntos en los que hace mención a esta palabra es cuando se refiere al caso de las ejecuciones extrajudiciales también llamadas falsos positivos.



En este aspecto, el expresidente menciona que cuando se conoció el caso de los jóvenes de Soacha que fueron asesinados, él nombró una comisión y se reunió con las madres de estos jóvenes.



“Comisión Investigación. Reunión con madres. Acompañado de funcionarios de ONU. Mi error, por comentarios que escuché ‘no estarían cogiendo café’”.



La frase ‘no estarían recogiendo café’ hace referencia a un pronunciamiento público de Uribe cuando era presidente en el que mencionó que “los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café”.



El otro momento en el que el exmandatario menciona la palabra “error” es cuando hace referencia a las llamadas Convivir.



En este aspecto explica que frente a estas organizaciones la “Superintendencia de Seguridad otorgaba licencia de operación y vigilaba. Armas cortas. Error, haber pedido armas largas por el desespero de la violencia. Nunca se concedieron”.



Uribe ha sido uno de los duros críticos de varios aspectos del acuerdo de paz con las Farc, especialmente de las entidades creadas a la luz del sistema de justicia transicional con el que se está procesando a los excombatientes, entre ellas la Comisión de la Verdad, la cual preside el padre De Roux.



Por ello no ha sido acudido a esta instancia, aunque ha dicho que el sacerdote lo ha invitado varias veces a ella. De hecho, en el documento (el cual se anexa a continuación), el exmandatario afirma no puede "reconocer a la Comisión de la Verdad" debido a la "ilegitimidad" que, para él, tiene lo pactado con la exguerrilla.



