Este martes, el expresidente Álvaro Uribe emitió un comunicado titulado "La Comisión de la Verdad o de la mentira politiquera", en el que se refirió a los "sesgos e inclinaciones electorales" que él ve en el mecanismo temporal.



Luego de que el comisionado Alejandro Valencia dijera durante un encuentro con las madres de Soacha que "las ejecuciones extrajudiciales se incentivaron desde el mismo Gobierno", el exmandatario reaccionó a los comentarios.

Uribe se refirió a los comentarios de Valencia: "La única base de esta afirmación es el sesgo de la Comisión, como lo advirtió en su renuncia el mayor Carlos Ospina".



"Ningún integrante de las Fuerzas Armadas puede decir que le di mal ejemplo de palabra, de acción o de omisión", aseguró Uribe.

La Comisión de la Verdad, sus sesgos e inclinaciones electorales pic.twitter.com/LW0tv1xKSs — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 10, 2022

Además, el expresidente ahondó en las declaraciones dadas por el comisionado con respecto a los falsos positivos.



"Las declaraciones irresponsables de Alejandro Valencia no tienen más interés que apoyar al candidato Petro", señaló quien fue jefe de Estado.

También, el expresidente hizo comentarios sobre la legitimidad de la Comisión de la Verdad y mencionó algunos hechos.



"He rechazado la legitimidad de la Comisión, creada con el desconocimiento del triunfo del 'no' en el Plebiscito. No obstante recibí al padre de Roux y a otras dos personas. En reunión pública me referí a 63 puntos de mi Gobierno en materia de transparencia, que además están contenidos en un documento público. Pero nada valió, el sesgo y la rabia fueron evidentes", enfatizó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Foto: César Melgarejo/ CEET

Incluso se pronunció sobre dos cuestiones que se le hicieron en la reunión con el gestor de paz.



"De aquella reunión se quedaron sin publicar, por solicitud del padre de Roux, mis respuestas a dos preguntas miserables que se relacionaban con Pablo Escobar y el Grupo Criminal Los Pepes. Los comisionados llegaron a mi casa, movidos por ONG cercanas a Farc, a indagatoriar a un criminal y no a escuchar a mi persona, que he servido con honestidad a la nación", declaró Uribe.



Finalmente, el antioqueño expresó que le "corresponderá proceder judicialmente contra Alejandro Valencia", por ser el "comisionado titular de las declaraciones calumniosas contra el Gobierno" que presidió.



POLÍTICA