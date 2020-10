Leyva propone un movimiento nacional por la verdad

Tras la sorpresiva aceptación de las Farc de haber asesinado a Álvaro Gómez Hurtado, el dirigente conservador Álvaro Leyva Durán propuso en la mañana de este lunes “la construcción de un gran movimiento nacional por la verdad” como una herramienta “para la construcción de la paz y la reconciliación”.



“El país todo quedó sorprendido. Algunos quedamos turbados. Sobrecogidos. Así fue en mi caso personal”, dice Leyva al conocer la revelación de los antiguos miembros del Secretariado de las Farc.



Leyva explica que lo impactó profundamente el reconocimiento de dos personas claves en su vida: Gómez y Jesús Antonio Bejarano.



De Gómez Hurtado dice que llevA su nombre por un homenaje que sus padres quisieron rendirle. “Mi historia personal vivida con Álvaro Gómez va más allá de lo que pueden conocer quienes fueron sus más cercanos o íntimos. Lo veo presente en mi niñez, y en el exterior en mi temprana edad, por razones del exilio”.



“Ya, de adulto yo, sumo una serie de episodios concretos de imborrable recordación. El de resaltarle al público tuvo lugar a raíz de su puesta en libertad después de su secuestro. Se trata del reconocimiento de mi papel en el proceso de su liberación”, agrega.



“En la puerta de la Universidad Sergio Arboleda, al lado del carro parcialmente destrozado por las balas que le cegaron la vida, viendo su sangre que manchaba el asiento trasero, lloré. Lloré a Álvaro. Lloré a mis mayores y episodios pasados de mi vida. Lloré a un hombre recto, a un histórico, a un talante. Para la fecha del trágico acontecimiento había ya cumplido yo once años trabajando en procesos de paz. Buscando la paz”, revela.



“A Jesús Antonio Bejarano lo conocí. Lo traté en la época de los diálogos de paz de Caracas con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Hombre probo, profesional distinguido; economista con estudios en el exterior. Intelectual de valía, autor de importantes textos de significativo aporte al campo de su conocimiento”, agrega.



También recuerda al General Fernando Landazábal y anota que coincidió con él en varios escenarios. “Fue siempre recto conmigo. En algunos foros sobre la paz debatimos agradablemente. Discrepábamos en armonía. Leí sus libros con sumo interés”.



En este contexto, Leyva dice: “qué poco sabemos sobre cómo han tenido lugar los hechos violentos de nuestra historia reciente. La violencia, la guerra, su degradación, terminó desbaratando las conciencias de hombres y mujeres. Solo salvaremos nuestra patria si reina la verdad. Ese es el alcance de la obligación de darla a conocer. Sin verdad no habría justicia restaurativa en los términos pactados en La Habana. O al contrario si se quiere: sin justicia restaurativa no habría verdad ni reconocimientos para las víctimas, mucho menos reparación y no repetición. Es por esto que la verdad y las víctimas son el corazón vivo de lo acordado en Cuba”.



Por eso, dice que “llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de que la expongan todos los que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado nacional durante lustros tras lustros: alzados en armas, fuerza pública, servidores del Estado, AUC’s, otros paramilitares y civiles. Fue, precisamente, lo que pretendí señalar en carta dirigida el pasado 19 de agosto a Rodrigo Londoño Echeverri (antes Timoleón Jiménez, Farc), a Salvatore Mancuso y a otros integrantes de las AUC”.



“El Estado y vastos sectores de la sociedad aún cabalgan cómodamente en el lomo de las mentiras que generaron la confrontación armada pero que son insostenibles en el escenario brindado al país por el Acuerdo de Paz de La Habana que muchos han pretendido soslayar o maltratar”, agrega.



Igualmente, Álvaro Leyva Durán expresa que el esclarecimiento de la verdad de los hechos del conflicto, por difíciles e incómodos que sean, son un elemento necesario para la construcción de la paz y la reconciliación. "Es por esto que nuestra obligación ahora, igual que la obligación de todos, es construir un gran Movimiento Nacional por la Verdad”.



“El camino de la verdad puede ser tortuoso y triste pero hay que transitarlo. Además abre la trocha que nos habrá de conducir a la paz integral, definitiva, con la que tantos repetidamente hemos soñado”, concluye.





