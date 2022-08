El canciller colombiano Álvaro Leyva se refirió este miércoles desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, al informe final de la Comisión de la Verdad.



Dijo que durante muchos años se ha dedicado a las labores de la paz y ha tenido "la fortuna de participar en todos lo procesos, el último el de La Habana. Fui uno de los 6 que diseñó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en materia de verdad se redactaron unos principios sobre los cuales se creó la Comisión de la Verdad y no lo hice solo, había un guerrillero entrampado y asesinado, Jesús Santrich, una circunstancia sobre la cual están recayendo todos los días más investigaciones"

Álvaro Leyva en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Foto: Cancillería

Esto se dio en el contexto de un panel sobre las recomendaciones y hallazgos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en Colombia.



Puntualizó en que la JEP está “cimentada en los principios de Naciones Unidas, de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y del estatuto de Roma”.



El jefe de la cartera de relaciones exteriores y paz fue enfático al indicar que centrará su empeño “en la tarea de enseñarle a Colombia que no puede incurrir en la repetición (…) el país en general no puede seguir marchando sobre esa cultura de la violencia”.



“Esa es nuestra tarea y es parte de lo que quiere hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores y paz”, puntualizó.



Finalmente, le rindió un homenaje a España y a la cooperación recibida de parte del Presidente Pedro Sánchez a la paz en Colombia: “A España, no de ahora, sino de años atrás, hay que aplaudirla, ha estado empeñada en colaborar con la paz colombiana. Es algo que han venido tratando el señor Presidente Sánchez con el señor Presidente Petro, el cómo, ya lo veremos, pero yo quiero rendirle un homenaje a España, porque ha estado presente y lo va a estar mucho más”

REDACCIÓN POLÍTICA