Las razones para ampliar la planta de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz

A falta de dos días para el fin del 2023, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que amplió sustancialmente la planta de la oficina de alto comisionado para la Paz y el Fondo Paz.



Desde 2017 dicha dependencia tenía 13 funcionarios, cuya nómina se confirmaba año a año con nuevos decretos. Incluso, el presidente Petro mantuvo dicha cantidad con el decreto 2624 de diciembre de 2022.



Sin embargo, con el cierre de su primer año oficial como presidente, Petro amplió exponencialmente la planta, pues creó 149 cargos para la oficina en la que actualmente está al frente Otty Patiño. Aunque la movida pasó desapercibida por el año nuevo, desde el 2 de enero hubo polémica por cuenta del aumento de más de 136 cargos con una sola firma.

Otty Patiño en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

Ante los comentarios, la oficina del alto comisionado explicó las razones de los cambios en la planta y trató de bajar la intensidad a la polémica. En primer lugar se explicó que en el papel son 136 cargos nuevos, pero solo 89 son para la dependencia de Otty Patiño y 13 de ellos ya venían desde 2017. El resto, 60, son para Fondo Paz, que antes no tenía personas vinculadas bajo esta contratación de orden transitorio, sino que era por prestación de servicios.



En esa argumentación se explicó que buena parte de los nuevos cargos tanto en el Fondo como en la oficina del alto comisionado estaban vinculados por prestación de servicios, pero con el decreto se está cumpliendo con la “instrucción presidencial enmarcada en el plan de formalización laboral del empleo público”.



En este apartado, añadió la entidad: “La OACP estará muy atenta al cumplimiento irrestricto de estos objetivos, reforzando los equipos de trabajo que vienen liderando los procesos relacionados con la política de paz total en nuestro país”.



En diálogo con EL TIEMPO, Otty Patiño explicó que “no hay mucha ampliación”. “Unos ya venían de tiempo atrás y otros corresponden al criterio de regularizar los procesos de contratación de planta temporal”. En ese sentido, señaló que no es algo nuevo, sino que viene desde Danilo Rueda, su antecesor. “Ese diseño venía construyéndose desde hace seis meses”, añadió Patiño.



En esta misma conversación explicó que no son específicamente cargos los que se crearon sino que “son niveles posibles de cubrir”. Por otro lado, desde Presidencia se insistió en que se amplía “porque no cuentan con el recurso humano requerido”.

