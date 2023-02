El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el ojo del huracán durante las últimas semanas por la liberación de Jorge Luis Alfonso López -que posteriomente fue revocada por una juez-, hijo de la 'Gata' Enilce López y condenado por el asesinato de un periodista, realizó una declaración pública en donde defendió su gestión al frente a la oficina que dirige y dijo estar totalmente abierto al escrutinio publico de ser necesario.



Rueda manifestó en la declaración que, si bien acepta las críticas sobre aspectos puntuales de la ‘Paz Total’, han surgido contra él y contra quienes están “arriesgándolo todo por lograr cambios”, ataques personales y una campaña de difamación.



Asimismo, indicó que los acercamientos realizados en el marco de la ‘Paz Total’ han sido aprovechados por personas inescrupulosas “para lucrarse con la confusión” y que para muchos, la paz sería un impedimento para que muchos se sigan lucrando con la guerra.



“Nunca he hecho promesas. Nunca he pretendido beneficiar a nadie ante la justicia. Nunca he tenido influencia en los círculos del poder. Siempre he actuado dentro de la legalidad. Jamás le pondría un precio a mi trabajo por la paz”, dijo.



#Atención🚨| Declaración pública de Danilo Rueda, @comisionadopaz: “La guerra es un gran negocio para unos pocos. La paz traerá tranquilidad y prosperidad para el pueblo colombiano, pero no será negocio para nadie.” pic.twitter.com/afAgkbf0r8 — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) February 17, 2023

El Alto Comisionado para la Paz también confirmó que en este momento concluye la fase de acercamientos con varios grupos armados y que pronto iniciarán fases formales de diálogo con “grupos de origen rebelde”.



Además, que paralelamente también se iniciará una “fase de espacios socio jurídicos” con grupos a los que denomina “de origen no rebelde”, todo esto amparado en la ley de sujeción y desmantelamiento.



“La guerra es un gran negocio para unos pocos. La paz traerá tranquilidad y prosperidad para el pueblo colombiano, pero no será negocio de nadie”, concluyó Rueda.

REDACCIÓN POLÍTICA

