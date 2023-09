En el país hay indignación por la escalada de violencia que se ha registrado esta semana por cuenta de los ataques de grupos armados, especialmente en el Cauca y Valle. Este viernes, por ejemplo, ocurrió un atentado en Jamundí con un carro bomba y hasta el momento, hay 10 heridos, uno de ellos de gravedad.



Luego de estos hechos, varios sectores políticos han reaccionado y han manifestado sus reparos frente a la política de paz total del presidente Gustavo Petro.



Uno de ellos fue el exministro de Educación Alejandro Gaviria, quien en su cuenta de X (antes Twitter) señaló: "La paz total, con todos los grupos y en todas partes, parece cada vez más una utopía regresiva: la búsqueda de un ideal que lleva a lo contrario, a la anarquía y el sufrimiento de los más vulnerables y desvalidos. Escuelas públicas y maestros han sido las víctimas esta semana".

El presidente Gustavo Petro, por su parte, rechazó lo sucedido esta mañana y calificó el ataque como "repudiable".



"Seguimos afectando las economías ilegales y la reacción son hechos de violencia. No cederemos", sostuvo.



Por otro lado, ordenó que "la Fuerza Pública debe copar militarmente el territorio y como gobierno llegaremos de manera integral a estas poblaciones".



El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, le respondió al primer mandatario y le dijo que es necesaria su presencia allá. "Nosotros hemos volcado toda la capacidad institucional para ofrecer en los territorios oportunidades para la gente. No es posible que Jamundí siga quedando por fuera de las estrategias de paz", aseguró.También le dijo que son geográficamente estratégicos porque son el municipio que conecta a Nariño y Cauca para ir al Pacífico.

"Merecemos atención para resolver de fondo esta situación. No podemos perder más vidas en esta guerra que la gente no merece. No podemos esperar más. Presidente lo necesitamos en Jamundí", concluyó.



