Durante un encuentro de la Federación Colombiana de Municipios, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, alcaldes de las zonas más afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales hicieron graves denuncias y expresaron su preocupación en vísperas de las elecciones del próximo 29 de octubre.



Los mandatarios locales le pidieron al Gobierno "tomar el control de los territorios" para garantizar un proceso electoral transparente y "el libre ejercicio de la democracia y el respeto por los derechos humanos".



Según los alcaldes, los actores armados ilegales están ejerciendo control territorial por la falta de presencia de la Fuerza Pública, por lo que, en ese sentido, hicieron un llamado a las Fuerzas Militares para que inicien operaciones que garanticen la seguridad y los derechos de la población civil.



Entre los hechos que denunciaron los mandatarios se encuentra el aumento de las extorsiones, los secuestros, las intimidaciones, los reclutamientos y los atentados contra las antenas de comunicación, la infraestructura institucional y la población civil.



Además, recordaron que varios de ellos hoy tienen que ejercer sus funciones desde el exilio. Ese es el caso de, por ejemplo, Yina Marelvy Moreno Mosquera, elegida en San José del Palmar (Chocó), Nelson Leal López, mandatario de Tibú (Norte de Santander), Edilberto Molina Hernández, alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá).



“El Gobierno Nacional ha sido muy generoso, bondadoso, con estos grupos al margen de la ley, pero no hay una demostración real de estos grupos de que quieren verdaderamente la paz”, manifestó uno de los alcaldes a través de un comunicado, en el que no revelara su identidad.

Asimismo, agregaron: “No se puede aceptar que mientras el Gobierno Nacional firma un decreto de cese al fuego, no haya una acción recíproca que se materialice en un cese a la extorsión y a la intimidación por parte de los grupos armados”, expresó otro mandatario quien tampoco reveló su identidad.



Otros hechos denunciados tienen que ver directamente con el desarrollo de las elecciones. “Pareciera que algunos comandantes guerrilleros quisieran reemplazar al Consejo Nacional Electoral, ellos son quienes determinan quién puede hacer política y quién no. En algunas regiones se está carnetizando a la sociedad civil”, denunció un alcalde.



También informaron que desde marzo se vienen presentando reuniones masivas con líderes y lideresas en donde las organizaciones al margen de la ley les dicen "por quién deben o no votar, qué partido puede entrar y qué partido no puede entrar a la zona”.



“En nuestras regiones no existen solamente tres grupos, no existe solamente el Eln, las Farc, el EPL, sino también los grupos de narcotráfico, los grupos de Bacrim, el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa”, agregaron.

REDACCIÓN POLÍTICA

