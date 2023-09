Uno de los departamentos que más se ha visto golpeado por los recientes ataques de los grupos armados ha sido Cauca. Esta semana la subestación de policía en Buenos Aires, Cauca, fue atacada con explosivos. Entre tanto, la base militar en Chiribico en Santander de Quilichao y en La Salvajina en Suarez también fueron hostigadas.



Hace cuatro días, por otro lado, fue atacada una subestación con disparos y por esta razón, al menos 10.000 viviendas están sin luz en municipios como Argelia, Cauca.



“Nuevamente la estructura Carlos Patiño (disidencias Farc) arremete contra la población civil… Atacan un transformador eléctrico poniendo en peligro la vida de muchas personas. Han cometido una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario”, aseguró el comandante del Comando Especifico del Cauca, brigadier general Federico Mejía. EL TIEMPO habló con el alcalde de Argelia Jhonatan Patiño sobre la situación y el anuncio de las disidencias de una tregua unilateral.

Fuerzas Militares desactivan minas antipersonal en Argelia, Cauca. Foto: Fuerzas Militares

¿En qué va la situación del corte de energía causado por el ataque?

Ya llevamos cuatro días desde el atentado que dañó la subestación. La compañía intentará esta tarde noche solucionar, pero lo harán a riesgo porque no pudieron ingresar a hacer la inspección en la parte de El Plateado. Les tocó valerse de información de líderes y la comunidad y preguntarles si no habían visto un cable caído o algo así. Con base en esa información van a intentar conectar el caso urbano.



¿Quiénes fueron los responsables esta vez del atentado?

​La vez pasada fue la estructura Carlos Patiño (disidencias Farc) y esta vez fueron los mismos pero con más tiros, hicieron un daño más grande a la subestación.

¿Cuánta gente está afectada por esta situación?

Más de 10.000 viviendas.



¿Cuántos ataques han recibido este mes?

Dos. Hace mes y medio hubo otro ataque a la misma subestación.



¿Cuáles son los grupos armados que operan en la zona?

Las disidencias y el Eln.



¿Cómo reciben el anuncio de las disidencias de que van a dejar de atacar?

​Cuando ellos ingresaron al territorio dijeron lo mismo y eso no se vio por ninguna lado. La gente poco cree en ese anuncio de que no van a atacar a la población. La gente sigue temerosa. .



¿Y usted como mandatario, cómo lo recibe?

De la misma forma como la gente, porque yo soy parte de la gente.

Argelia, Cauca, es azotada por los grupos armados ilegales. Ejército continúa en operativos. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

​¿Cómo ha sido la articulación con el gobierno para enfrentar esta situación?

Con el Ministerio de Interior y Defensa. Se hace con dos frentes de trabajo: uno con la atención de víctimas porque lastimosamente surgen constantemente desplazamientos y para ellos se articula el trabajo. El otro frente es el tema de seguridad. El encargado es el Ejército dado que esta es zona roja y se ha intentado garantizar la seguridad de la comunidad hasta donde se ha podido.



¿Cuál su llamado para los grupos armados?

El llamado es a la sociedad y al gobierno nacional para que se procure a dar una solución pronto por lo que hemos venido sufriendo y padeciendo. Que se reconozcan a las víctimas y la necesidad de superar el conflicto. Las causas todos los conocen. Los grupos son diferentes y lo que hay que hacer es tratar de buscar soluciones y garantizar derechos de la población.

Disidentes en el Cauca. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cuáles pueden ser esas soluciones? Estamos en medio de procesos de diálogos...

En Colombia se debe hacer una transición económica. Si la economía de Colombia sigue dependiendo del narcotráfico va a ser difícil superar la guerra. Si bien es cierto hace 70 años pudo haber unas causas distintas para que surgieran los grupos armados rebeldes contra el Estado, hoy es diferente.



Hoy los grupos piensan en otra cosas: si bien pueden utilizar como fachada y discursos de transformaciones sociales, la verdad es que hoy están por otras razones económicas.



En las zonas donde el precio de la coca ha bajado inmediatamente se han puesto a practicar la minería ilegal. Si fueran organizaciones rebeldes, rechazarían eso contundentemente. Hay que superar esas causas y avanzar. Eso debe obedecer a un plan de transición económica donde el Estado colombiano no dependa del narcotráfico como lo hace hasta ahora en una buena parte de la sociedad rural y grandes ciudades.

¿Considera que sí hay voluntad de paz de grupos armados?

​Si ellos sienten que seguir en armas es más rentable políticamente, financieramente y en cuanto a su poder no van a tener voluntad de paz. Pero si ellos ven que su poder se va a ir disminuyendo por la acción del Estado, que les va a quitar poco a poco ese poder, ahí sí habrá voluntad de paz. Como vienen hasta ahorita, que están "tranquilos" en los territorios que controlan, pues difícilmente van a aceptar cualquier cosa o un proceso de negociación.



¿Como ve la paz total?

La salida son los diálogos. El proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro es el camino, pero con unas garantías de seguridad mínimas para las comunidades porque si no eso se va a ir en discurso y los grupos se aprovecharán de la voluntad de paz del Gobierno para fortalecerse, esperar que pase el tiempo y no terminar en nada.



¿Cómo está la presencia del Ejercito allá en Argelia?

Hay buena presencia, hay bastante. Por eso es que han podido avanzar y controlar territorio en el último año. El conflicto acá lleva tres años y medio y durante los dos años iniciales era muy raro el accionar militar. Desde hace más o menos un año larguito se han venido recuperando zonas y veredas. Aunque nunca será suficiente hasta que no se terminen el problema. Argelia es la entrada por el sur a la región del Valle del Micay y esa región es amplia, estos grupos se han consolidado allí desde hace más o menos tres años y nadie los enfrentó.



REDACCIÓN POLÍTICA