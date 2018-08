Al menos 29 ausentes en la cumbre de la Farc, tras un año como partido

A la cumbre del partido Farc, que inició este viernes en Bogotá, a la que fueron citados los 111 miembros directivos solo han llegado 82.

Este pleno en el que se agrupa el Consejo Nacional de los Comunes, máximo órgano de dirección de esa colectividad, tiene como propósito evaluar estos primeros meses de la implementación del acuerdo de paz y de su participación política tras haber dejado de existir como guerrilla.



Entre las ausencias notables está Jesús Santrich, detenido por cargos de narcotráfico, delito presuntamente cometido después de la firma del pacto de La Habana; e Iván Márquez y el 'paisa', de quienes hace un par de meses se desconoce su paradero.



De los ausentes, indicó la Farc, cuatro se excusaron por motivos de salud; uno por considerar que no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para asistir, dos por dificultades económicas. Otros cuatro no asistieron por encontrarse realizando actividades personales que no pudieron ser aplazadas.



El partido de la exguerrilla afirmó que hay seis de los que aún se espera su llegada a la ciudad y que cinco integrantes no respondieron la convocatoria a la reunión. Además, hay registradas cinco ausencias por renuncia al partido, según puntualizó la Farc.



Esta mañana se inició la agenda, que se extenderá hasta el domingo. En la jornada de este viernes participaron líderes políticos de sectores de izquierda como Gloria Flórez, del progresismo; Iván Cepeda y Alirio Uribe, congresistas del Polo y el Secretario General del Partido Comunista, Jaime Caicedo.



También estuvo presenta el exministro y facilitador de los diálogos de paz Álvaro Leyva Durán y Felipe Santos, de la Unión Patriótica.



Durante la mañana se hizo lectura al informe del Consejo Político Nacional sobre la coyuntura política del país, la implementación de los Acuerdos de Paz y los avances en la construcción del Partido a un año de su lanzamiento.



Se prevé que el movimiento político también examine su estructuración como partido, para apuntarle al fortalecimiento de la cohesión interna y la unidad con otras fuerzas y partidos políticos.





REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com