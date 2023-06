¡Quién lo creyera! Un hombre de ideología conservadora, y quien fuera dirigente del llamado Movimiento de Salvación Nacional, de Álvaro Gómez Hurtado, está a punto de lograr un acuerdo de paz con el Eln. Se trata de José Félix Lafaurie, el presidente de Fedegán, la Federación Nacional de Ganaderos.



Nació en una familia de la élite de Santa Marta, estudió Ingeniería Civil e hizo una maestría en Economía en la Universidad Javeriana. Tiene una larga carrera en la que ha alternado con éxito en los sectores público y privado.

¿Cómo están las cosas con el Eln?

Bien. Se han firmado 11 acuerdos en total, entre ellos dos muy importantes: el del cese del fuego y el de participación de la sociedad, que son como hermanos siameses. Por consiguiente, el país entra en un nuevo escenario interesante que muestra cómo, finalmente, el diálogo sí puede ser el instrumento para acabar el conflicto.

Pero se advierte una tensión nacional por asuntos de seguridad…

Colombia vive una situación muy angustiosa que se encarna en el ciudadano del común, tanto rural como urbano, asediado por actores armados, unos de carácter nacional, verdaderas mafias, y otros de influencia regional y hasta local. Estuve revisando un documento de inteligencia que da cuenta de más de mil grupos armados, ¡mil grupos armados! Las grandes mafias del narcotráfico operan en y desde los territorios, pero con vasos comunicantes con grupos pequeños que actúan en ciudades, las bandas barriales del microtráfico, con un nivel de agresión muy alto que hoy tiene en jaque a las ciudades.

¿De dónde sale semejante cifra?

Es una cifra de inteligencia de la Policía.

Pero no son grupos subversivos…

No, no. Son grupúsculos criminales vinculados al microtráfico. La subversión con estatus político es otra cosa: el Eln y lo que quedó de Farc, aunque yo excluiría a quienes firmaron el Acuerdo y lo traicionaron.

En cuanto al Eln, ¿el cese del fuego se acordó con permiso para secuestrar?

Esa interpretación suya no es válida.

¿Cómo que no?

Claro que no.

No lo digo yo. El señor ‘Pablo Beltrán’ del Eln dijo: 'Los secuestros continuarán'.

Sí lo dijo, pero eso merece un debate de fondo, porque, así como ellos sostuvieron en Caracas que no firman nada que no puedan cumplir, ellos, en el Acuerdo 10 se acogen al Derecho Internacional Humanitario y la jurisprudencia del DIH, toda, sin excepción, prohíbe el secuestro. En consecuencia, si ellos dicen que van a cumplir lo que firman, tendrán que cumplir, no secuestrar. Tampoco podemos olvidar que el secuestro está tipificado como un delito en el Código Penal colombiano.

¿El Eln es un grupo narcotraficante?

Me limito a responder lo que ellos dicen: que cobran gramaje a los que comercian, a los que trafican. Pero ellos son dueños del territorio. Usted va al Catatumbo, ¿quién manda en el Catatumbo? Usted va al sur de Bolívar, ¿quién manda en el sur de Bolívar? Usted va a gran parte del suroccidente colombiano, ¿quiénes mandan allá? En esas zonas hay un control territorial evidente que, además, deriva en una situación de dominación de hecho de la población en muchas regiones; y estamos hablando de Putumayo, Nariño, Caquetá, Catatumbo, Cauca, Arauca y parte del Meta, entre otras.

¿Hay que llegar a la conclusión de que la ‘paz total’ no funciona?

Hay que hacer un alto en el camino.

¿A qué llama usted, doctor Lafaurie, un alto en el camino?

Analizar a fondo los elementos sobre los cuales está construida la política de ‘paz total’ y revisarla. Mire, nadie vende un buen negocio, y lo que hay aquí no es solo uno, sino varios buenos negocios además del narcotráfico, como la minería ilegal y el comercio también ilegal de madera.

Revisar el esquema de ‘paz total’. ¿Ajustarlo para hacer qué?

Fíjese, yo creo que a veces los instrumentos son muy limitados frente al tamaño del negocio. Los americanos tienen unos instrumentos que les permiten muchas veces desmantelar grandes mafias negociando con ellas a través del Poder Judicial.

¿Usted me está diciendo que la solución de este problema gigantesco es negociar con el narcotráfico?

Es parte de la solución, pero quizás en otros términos. De hecho, el Gobierno habla de una ley de “sujeción” a la justicia y hasta de “acogimiento”.

¿No es eso una negociación?

Hay que hacer un alto en el camino porque tal como está, eso no va para ninguna parte.

Pero de todas maneras el acuerdo de cese del fuego no admite secuestros…

No puede haber secuestro, no solo porque es un delito en Colombia, sino porque su prohibición se deriva de los mismos acuerdos.

Pero si ‘Pablo Beltrán’ lo dijo, que ellos van a seguir secuestrando…

Sí, pero ‘Pablo Beltrán’ cae en un escenario totalmente equivocado y contraproducente, incluso para ellos mismos, porque este país no soporta más sufrimiento, después de la vorágine de violencia que nos ha tocado vivir, con el secuestro como instrumento de coacción, y mucho menos si ellos esperan que esa sociedad participe en la construcción de la paz. Es una contradicción.

¿Está el Eln en disposición de llegar a un acuerdo que suponga desmovilización?

Pues eso es lo que dicen, ¿no? Porque si no estuvieran en esa disposición, no estarían negociando.

¿Y cuál es el corazón del acuerdo?

Esa es, precisamente, la frase que usa el Eln. ‘El corazón del acuerdo’ es, precisamente, la participación de la sociedad en la construcción de la paz y en el fortalecimiento de la democracia. Para ello se ha convenido el diseño de un sistema de participación y, en cuanto al cese del fuego, en un proceso de tres fases, llegaremos a un cese del fuego de 180 días, prorrogables a partir de evaluaciones en las que será determinante la Veeduría Social, es decir, por parte de las comunidades. El acuerdo de participación tiene también tres fases, la de diseño, la de diagnóstico de la violencia en Colombia, y una final de construcción de la agenda de transformaciones, que se extiende hasta mayo de 2025. El proceso para llegar a definición de las propuestas demandará tres prórrogas del cese del fuego, lo cual es un gran reto que, esperamos, sea posible.

El acuerdo incluye la participación de la sociedad y el cese del fuego. Foto: Delegación Eln

Pero ¿el secuestro termina?

Sobre el secuestro y la extorsión, así como otros delitos que afectan a la población hay una prohibición basada en dos argumentos. Uno, en el protocolo de acciones específicas, que será el parámetro de observación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, se señala con claridad que el propósito del cese del fuego es “generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades”, lo que conduce, necesariamente, a que cualquier afectación a los mismos, como sería el secuestro o la extorsión, está prohibida. Dos, al enmarcar el acuerdo de cese del fuego en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), está claro que el secuestro y la extorsión, entre otras afectaciones a la población civil, constituirán infracciones al DIH como lo ha establecido la doctrina internacional. Por eso, el periodo de 180 días tiene “vocación de continuidad” y progresividad; por eso habrá evaluaciones periódicas y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

¿Se acordó algún mecanismo para verificar cumplimiento de no secuestros?

Sí. En el cese del fuego habrá un mecanismo de monitoreo, es decir, de información y seguimiento permanente, y otro mecanismo de verificación, de evaluación de lo informado. En palabras sencillas, cualquier hecho que suceda en el territorio, que pueda ser identificado eventualmente como un incidente, debe ser informado por el sistema de monitoreo, tanto local como regional y nacionalmente.

¿Y en cada una de esas instancias van a estar representadas las partes?

Así es. Además de la Iglesia y Naciones Unidas. Pero aún más, se va a constituir una Veeduría Social que también podrá reportar incidentes, como por ejemplo movimientos de tropas o de columnas del Eln no informados previamente de acuerdo con el protocolo, ¿para qué? Para evitar acciones ofensivas. Dicho de otra manera, una columna del Eln que va de La Gabarra a Ocaña tiene que informar sobre su traslado. La tropa no puede atacar si se informa. La tropa está en todo su derecho de actuar si no se informa. Al final, el sistema de verificación evaluará los incidentes para establecer si constituyen o no incumplimientos al cese del fuego.

¿Eso está escrito?

Sí. Está escrito en los protocolos del Acuerdo. Esto tiene dos grandes tiempos, un tiempo que va desde el sábado que firmamos en Cuba hasta el 6 de julio, que es cuando estamos prácticamente terminando protocolo y alistando el mecanismo que acabo de explicar. Del 6 de julio al 3 de agosto viene un proceso de desescalamiento, porque si usted lleva un tren a 200 kilómetros por hora, el tren de la violencia, no lo puede parar en seco, tiene que detenerlo poco a poco, en este caso hasta el 3 de agosto, cuando se inicia la implementación plena del cese del fuego. Eso está firmado, tanto el Acuerdo como los protocolos.

La información que usted dice que debe suministrar el Eln sobre sus actos, sobre su presencia, ¿quién la presenta a quién?

La presenta el Mecanismo de Monitoreo y la Veeduría Social al Sistema de Verificación, en el que están las partes: el Eln, la Fuerza Pública, la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas. Es un grupo amplio de personas; un comité de gran confiabilidad, que ya está definido.

¿Entonces cuál es el calendario para la paz con el Eln?

El 6 de julio ya están instalados los comités de alistamiento. Del 6 de julio al 3 de agosto empieza a funcionar el desescalamiento de acciones ofensivas, para que el 3 de agosto ese tren de violencia quede en cero. A partir de ahí, todo movimiento en cualquier parte de cualquier columna del Eln o de la tropa tiene que ser informado al mecanismo, como le dije, para evitar enfrentamientos.

Pero ¿eso no es una especie de minidespeje?

No hay despeje, porque toda acción defensiva se puede hacer. Es que ese es el tema que hay que comprender. El Eln puede desplazarse, si informa, y la Fuerza Pública no puede confrontarlos. Pero si el Eln informa que se va a desplazar y va a secuestrar, por supuesto que la Fuerza Pública tiene que cumplir con el mandato constitucional de proteger la libertad y la vida.

Entonces, ¿el secuestro quedó prohibido?

Prohibido.

‘Beltrán’ dijo que no...

Está prohibido. Él firmó un protocolo que se lo puedo leer y le puedo decir dónde dice que él se compromete con el DIH, y le puedo leer también dos literales.

Mejor dicho, doctor Lafaurie, ¿está absolutamente claro que dentro del acuerdo de cese del fuego está incluido también el cese de los secuestros?

Sí.

Los acuerdos entre el Gobierno y el ELN tienen a la expectativa a la ciudadanía colombiana. Foto: Archivo EL TIEMPO

Dentro de la negociación, ¿qué viene ahora?

Esto tiene dos tiempos en el cese, pero también tiene dos tiempos en participación. En la participación viene el diseño hasta febrero del 24, y el desarrollo de propuestas transformadora hasta mayo del 25. Ya empezamos a trabajar, porque tenemos que definir una serie de temas de alistamientos de los sectores y las entidades que van a participar en el diseño, que son 80 personas representando a 30 sectores donde están sindicatos, plataformas de colectivos, etc.

Es decir, ¿el proceso de paz con el Eln avanza seriamente y es posible que haya un gran acuerdo final?

Estamos avanzando seriamente. Yo tuve el viernes reunión con los gestores de paz que el Eln delegó para trabajar con el senador Cepeda y conmigo. Además, una delegación técnica, con el almirante Navarro, viajará mañana lunes a Cuba a terminar los protocolos del cese del fuego.

Mejor dicho, ¿lo que vendrá será un abrazo de su esposa y no un regaño?

Mi mujer y yo tenemos la gran ventaja de dormir en la misma cama, pero con edredones separados.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO