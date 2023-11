Acuerdo de paz cumple siete años con dudas por futuro de la Unidad de Implementación

Mañana se cumplirán siete años desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Farc en el Teatro Colón de Bogotá y para conmemorar la fecha, la Unidad de Implementación y la Comisión de Seguimiento y Verificación (CSIVI) presentaron un balance, con corte al 17 de noviembre del 2023, de cada uno de los puntos pactados durante los cuatro años del proceso de negociación en La Habana, Cuba.



En el documento, que recoge información desde 2017 -es decir, el tramo final del gobierno Santos, toda la administración Duque y el inicio de la gestión de Petro– se incluyen los puntos más rezagados y los compromisos por parte de la entidad que hoy lidera Gloria Cuartas y que, como se ha podido conocer, pasará a convertirse en una alta consejería -transición sobre el cual hay pocas certezas-.



La casi nula ejecución de políticas o programas que fortalezcan la participación ciudadana y la inequidad en las aprobaciones presupuestales del Ocad-Paz (plata de regalías), además de la pérdida de estos recursos por mala ejecución -algo que la entidad denunció el mes pasado-, son los temas que más preocupan.

Sobre estos recursos, el informe indica que el 54 por ciento de la inversión total se concentró en solo cinco 5 de las 16 subregiones PDET (zonas priorizadas por el acuerdo). Esto se traduce, dice el documento, en siete municipios que a la fecha no han recibido ni un solo peso del Ocad. Estos son: Buenaventura, Ituango, Litoral de San Juan, Morales, Jambaló y Santander de Quilichao.



“Sabemos que hubo pérdidas, la Contraloría ya está al tanto de las investigaciones, es por eso es que vamos a cambiar la metodología. Vamos a hacer una repartición equitativa entre las subregiones, ya hay recursos para 170 proyectos”, señaló Cuartas durante el evento de conmemoración.

Sumado a esto aparece un tema que ha sido motivo de debate entre los tres gobiernos: la ejecución del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), parte del punto 4 del acuerdo. Según este informe, hay “ejecuciones inconclusas y problemas serios en el territorio”.



Además, da cuenta de 32 contratos firmados entre 2017 y 2022 que asciende a 1,4 billones de pesos. “Pese a los montos invertidos, seis años después solo 386 familias de las 99.000 firmantes, habían recibido la totalidad de los componentes del PNIS”, dice el documento.

Márquez intervinó durante el evento del pacto por el capítulo étnico. Foto: Vicepresidencia

Sobre este tema la Defensoría del Pueblo ya había emitido un informe en donde hablaba de problemas de articulación interinstitucional y “altos niveles de improvisación” el periodo que iba desde el 1.° de enero y el 30 de junio de 2023.



Entre los rezagos también aparece uno que causó la molestía y un fuerte regaño por parte de la vicepresidente Francia Márquez. Tiene que ver con la implementación del Capítulo Etnico, un apartado cuyo objetivo es darle un enfoque étnico a cada uno de los puntos pactados durante las negociaciones de La Habana.



“Yo no estoy contenta con los avances del Capítulo Étnico y lo digo como vicepresidenta. Yo espero más de mi Gobierno, espero más de mis funcionarios, sobre todo de las instituciones que tiene responsabilidad concreta y, si me toca ser el patito feo, lo sigo siendo, pero yo llegué aquí por un cambio”, dijo la vicepresidenta antes de firmar, en nombre de l Gobierno, un pacto para implementar este punto.



(Lea: 'No estoy contenta, espero más de mi Gobierno': Márquez sobre punto de acuerdo de paz)



Según el Gobierno, para la implementación del Acuerdo durante este cuatrienio se dispusieron 50,4 billones de pesos. Con ese dinero se espera, entre otras metas, cumplir con el objetivo de comprar 1,5 millones de hectáreas de tierras para la reforma rural (punto 1). Con corte al 16 de noviembre, esta administración ha comprado 61.255 hectáreas (apenas el 4 por ciento) y ha gestionado 621.207 (incluye restitución de tierras y recuperación de baldíos, entre otras).

Con respecto a otros puntos del acuerdo, el informe destaca la reglamentación del servicio social para la paz (punto 2 de participación) o el desarrollo de proyectos restaurativos en el marco de la reparación de las víctimas del conflicto tales como el desminado humanitario en Dabeiba, Antioquia; la restauración ambiental en el Sumapaz; y el proyecto ambiental en la Reserva ecológica del Pueblo Awá, en Nariño (punto 5 de víctimas).



En cuanto al fin del conflicto, punto 3 del acuerdo, destacan la compra entrega 13 predios para la población en proceso de reincorporación (2.812 hectáreas), pero reconocen que el Gobierno debe hacer mayores esfuerzos para el fortalecimiento de las medidas de seguridad de los firmantes y para lograr que más de 1.800 excombatientes con discapacidad puedan acceder a servicios básicos.

