Una jornada cargada de gestos de paz en aniversario del acuerdo

La jornada de conmemoración de los cinco años de la firma de acuerdo de paz estuvo cargada de gestos esperanzadores.



(Lea también: Santos y Timochenko brindan con las cervezas de los firmantes de la paz)



Así, por ejemplo, el presidente Iván Duque y Juan Manuel Santos, dos contradictores políticos, se estrecharon la mano; el expresidente y Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y quienes estuvieron en orillas opuestas durante medio siglo de confrontación armada, brindaron con una cerveza hecha por los antiguos excombatientes ahora en camino de emprendedores.



(En contexto: Acuerdo de paz: esto dijeron sus personajes clave en quinto aniversario)

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos. Foto: Twitter

A estas imágenes se suman las palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien se declaró encantado por los avances de la implementación.



En la jornada, sin embargo, Duque fue enfático al afirmar que para alcanzar una paz completa hay que seguir recorriendo el camino. “Es urgente investigar el financiamiento ilícito de las Farc, porque conocer la verdad detrás del narcotráfico: rutas, cadenas logísticas y proveedores, nos permitirá derrotar este flagelo”, dijo.



(Le puede interesar: Santos dice que Duque busca reanudar los diálogos de paz con el Eln)



En este día hubo elogios de Santos hacia Duque: “Tengo que reconocer que, gracias a Dios, se montó en el tren de la paz, como lo hemos visto con mucha satisfacción últimamente”; y críticas del expresidente Álvaro Uribe al afirmar que “acuerdo no hubo”.



Así como las víctimas fueron el eje central del proceso de paz y del acuerdo final firmado, igualmente fueron las primeras en tener la palabra en la conmemoración de los acuerdos, que se realizó en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). José Antequera, hijo de uno de los líderes de la Unión Patriótica asesinados, destacó que el acuerdo de paz se logró a partir del reconocimiento del dolor y el sufrimiento.

Hoy en reunión con víctimas del conflicto en Colombia, he manifestado mi respeto a cada una de sus historias y reconocido su enorme valentía.



A través de su compromiso con la verdad y la reconciliación, han jugado un papel esencial en la construcción de paz en el país. https://t.co/KWXyGWykXN — António Guterres (@antonioguterres) November 25, 2021

Los presidentes de los órganos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición también dieron su balance sobre los desafíos y logros alcanzados.



El presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, aseguró que “la validez del acuerdo y su obligatoriedad está fuera de toda duda”. Resaltó que, a pesar de las críticas de algunos sectores a este tribunal, la JEP ha sido efectiva con la investigación y el juzgamiento de los crímenes.



El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, reconoció los esfuerzos del gobierno Duque para financiar a las instituciones del sistema de justicia transicional. Sin embargo, llamó la atención sobre la situación de seguridad: “No se dio la transformación del sistema de seguridad hacia la protección de las personas en sus comunidades, ni la llegada del Estado con la Reforma Rural Integral”.



De Roux criticó también que en esta época electoral, “los candidatos no hablan de la paz porque no da votos”.

#AEstaHora la @ComisionVerdadC y víctimas del conflicto armado se reúnen con @antonioguterres, sec. general las @ONU_es, para analizar el impacto e implementación del punto cinco del Acuerdo de Paz que trata sobre las víctimas y el Sistema Integral para la Paz.



Hilo 🧵... pic.twitter.com/HXe35zUubk — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) November 24, 2021

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), resaltó que “por primera vez en el país se cuenta con una estrategia nacional y territorial que organiza, planifica y estructura la búsqueda de las personas desaparecidas de manera consistente con la magnitud de este problema”, dijo Monzón.



A la conmemoración también asistió el secretario general de Naciones Unidas. António Guterres aseguró que Colombia seguirá contando con la ONU en este esfuerzo histórico por alcanzar la paz.



(Siga leyendo: 'Nada puede justificar la violencia en Colombia': António Guterres)



Además, hizo énfasis en que en un mundo marcado por múltiples conflictos, “muchos de ellos sin un final a la vista, el acuerdo (de paz) es único y sumamente valioso”.

Guterres apoyó el trabajo de la JEP, la UBPD y la Comisión de la Verdad al decir que dichas instituciones “merecen nuestra admiración y solidaridad”.



E hizo un llamado sobre los desafíos que enfrenta el proceso de paz: “La violencia de los grupos armados en conexión con el narcotráfico contravienen la paz y cada muerte en sí misma es una tragedia. Cada muerte envía un mensaje devastador a estas comunidades”.

Cada muerte envía un mensaje devastador a estas comunidades: Guterres FACEBOOK

TWITTER

El secretario general de la ONU se reunió con funcionarios del Gobierno, excombatientes, víctimas y miembros de las comunidades locales. “En Colombia he sido testigo de los esfuerzos de excombatientes para construir nuevas vidas de paz y avanzar en su reincorporación socioeconómica. Es de suma importancia redoblar esfuerzos de protección para asegurar que puedan tener esta segunda oportunidad en la vida”, expresó Guterres.



Londoño, quien fuera jefe máximo de la antigua guerrilla y ahora presidente del partido Comunes, defendió la decisión de abandonar la guerra: “Nada ni nadie podrán minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto”, dijo.

“En ningún otro acuerdo se había logrado en cinco años algo siquiera parecido”, dijo Santos en referencia a que el 95 % de los excombatientes continúan en el proceso de reincorporación. Fue una jornada llena de gestos esperanzadores.



(Le puede interesar: Acuerdo de paz: esto dijeron sus personajes clave en quinto aniversario)

Las reacciones de la comunidad internacional

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

“La búsqueda de la paz de Colombia debe ser una prioridad para esta nación y esos esfuerzos deben contar con el apoyo del resto de las naciones. Reiteramos nuestra exhortación al cumplimiento integral de lo pactado”.

Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU.

“El acuerdo de paz de 2016 en Colombia acabó con cinco décadas de conflicto con las Farc y representa el camino a una paz duradera. Creó oportunidades para la participación pacífica en el proceso político de Colombia”.

Josep Borrell, representante de la Unión Europea.

"Con motivo del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y el ex grupo rebelde Farc-EP, la UE reafirma su apoyo a este histórico acuerdo que puso fin a un conflicto de décadas y ha salvado miles de vidas”.

Jonas Gahr Støre, Primer Ministro de Noruega.

“El número de excombatientes asesinados en estos 5 años es alarmante. La situación de defensores de DD. HH. y líderes de las comunidades indígenas y afrocolombianas también son motivo de preocupación”.

REDACCIÓN DE POLÍTICA Y JUSTICIA

En Twitter @PoliticaET @JusticiaET

En otras noticias de Política

- La jornada del secretario de la ONU en Urabá



- Especial: 5 años después, la paz con las Farc no se siente en las regiones



- Guterres, satisfecho por 'constatar de primera mano los logros de la paz'