Así va la conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo de paz

Con diverso actos, algunos de ellos académicos, continúa hoy la conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo de paz con las Farc.



Esta celebración cuenta con un invitado especial que es el secretario de Naciones Unidas, António Guterres, quien precisamente este martes estuvo en el Urabá antioqueño, donde de primera mano vio los avances que lleva el proceso, pero también escuchó inquietudes alrededor del mismo.

Para este miércoles una de las primeras actividades será el evento ‘Tejiendo un acuerdo para la vida’, que se realizará en el auditorio de la JEP y que contará con la presencia del presidente Iván Duque.



Posteriormente el jefe de Estado tendrá una agenda de trabajo con el Secretario General de la ONU en la Casa de Nariño.



Precisamente, Guterres ayer desde el Urabá se declaró muy satisfecho por “constatar de primera mano los logros de la paz”.



Destacó que haya podido hablar con autoridades y con comunidad, de quienes dijo que saben mejor que nadie que la paz no viene de un día para otro “sino que cuesta trabajo construirla, cuidarla y sostenerla”.



Está previsto que Guterres pueda asistir a una muestra que habrá en la Plaza de Bolívar, pero también que en la tarde tenga un encuentro con los medios de comunicación.



La agenda oficial para este miércoles

8:00 – 11:00. Reunión con el liderazgo del Sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y Acto conmemorativo del Quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz en la sede de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).



11:00 – 12:00. Reunión con liderazgo del partido Comunes.



12:00 – 13:00. Visita a “La Paz es productiva”, feria de proyectos productivos en la Plaza de Bolívar.



13:00 – 16:00. Almuerzo y reunión con el Señor Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez.



16:00 - 16:30. Rueda prensa a los medios de comunicación del Señor Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, con el Señor Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez.



17:00 – 19:00. Visita a contra-monumento “Fragmentos” y reunión con grupos de víctimas del conflicto armado.



21:00. Fin de la visita. Viaje del Secretario General y de su comitiva de regreso a la Sede las Naciones Unidas en Nueva York.