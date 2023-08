El tema de una posible financiación del Eln mientras se lleva a cabo el proceso de paz, y particularmente en esta fase de cese del fuego que se aproxima, sigue despertando diversas opiniones. En la encuesta Opinómetro, de la firma Datexco Company S.A. para W Radio, se les preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no con esta propuesta.



(Además: Se rompieron los acuerdos: el Pacto Histórico perdió la Comisión I del Senado).

Ante la pregunta "Ud está de acuerdo o en desacuerdo con que el ELN sea financiado mientras se negocia la Paz?", el 76 por ciento de los encuestados respondió que estaba desacuerdo, mientras que el 10 por ciento opinó lo contrario.



La encuesta se realizó entre el 26 y el 28 de julio y en ella participaron 700 personas, quienes respondieron el cuestionario por teléfono.



Con respecto a las regiones, es en la zona oriental del país en donde hay más personas en desacuerdo con un 87 por ciento. En Bogotá también tienen una opinión similar (81 por ciento), mientras que en la región pacifica es donde hay más personas de acuerdo, con apenas un 12 por ciento.



Hay que recordar que 'Antonio García', jefe máximo de esa guerrilla, ha insistido en que se debe crear un mecanismo para la subsistencia de los combatientes durante la tregua, la cual arrancará el próximo 3 de agosto.



(Le puede interesar: Lafaurie no ve viable financiación a miembros del Eln mientras no se firme la paz).



"(...) la ausencia de un mecanismo internacional concreto y real para garantizar el financiamiento de los combatientes del Eln durante el Cese el Fuego, interroga la posibilidad de acuerdos futuros, pues si ahora no es posible cubrir los gastos de alimentación, vestido, salud y condiciones básicas para unas tropas en cese el fuego, menos habrá voluntad para acuerdos mayores”, señaló García en una columna de opinión difundida en su cuenta de Twitter la semana pasada.



Según miembros de la delegación de Gobierno, este es un tema que no se ha tratado en la mesa de negociación y de hecho, varios sostienen que es un tema que no se discutirá en esta fase del proceso.



"Cuando entregan las armas, cuando realmente se reintegra la vida civil, yo creo que el país puede pensar en eso, pero mientras tanto, cuando están secuestrando y están haciendo una cantidad de actividades criminales, yo no estoy tan seguro de que el Gobierno de Colombia o que cualquier país amigo sea capaz de entregar recursos para poder de alguna manera aliviar la situación financiera", dijo José Félix Lafaurie, miembro de la delegación de Gobierno.

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación

OPINÓMETRO COLOMBIA.



2. Firma Encuestadora

DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.



3. Fechas de recolección

26 al 28 de Julio de 2023



4. Persona natural o jurídica que la realizó

DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.



5. Persona natural o jurídica que la encomendó

La W.



6. Fuente de financiación

La W.



7. Universo poblacional

Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.



8. Grupo objetivo

Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.



9. Tipo de muestra

Muestreo Multietápico



10. Técnica utilizada para la selección de la muestra

Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.



11. Ponderación

Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)



12. Marco Muestral

Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.



13. Tamaño de la muestra

700 Encuestas telefónicas.



14. Universo Geográfico

Municipios: Bogotá, D.C. (257), Barranquilla (53), Cartagena (25), Montelíbano (1), Montería (13), Santa Marta (15), Sincelejo (4), Soledad (4), Valledupar (12), Armenia (6), Bello (10), Florencia (3), Ibagué (6), Manizales (13), Medellín (92), Neiva (9), Pereira (13), Bucaramanga (43), Cúcuta (11), Facatativá (3), Floridablanca (3), Girón (3), Soacha (15), Villavicencio (12), Cali (56), Palmira (3), Pasto (7) y Popayán (8).



15. Técnica de recolección

Encuesta telefónica en hogares.



16. Personajes por quienes se indagó

Gustavo Petro, Salvatore Mancuso.



17. Margen de error y confiabilidad (Precisión)

Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.



18. Temas de estudio

Seguridad, gestor de paz, financiacion al ELN, salario de los congresistas.



19. Preguntas concretas que se formularon

Ver las preguntas en el capítulo “General”



20. Fecha de entrega del informe

30 de Julio de 2023

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias