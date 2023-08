En la más reciente encuesta publicada por Datexco para W Radio, los ciudadanos fueron consultados por el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia.



A la pregunta '¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con que Salvatore Mancuso cuando llegue a Colombia quede en libertad por haber sido designado gestor de paz?', el 74 por ciento de los encuestados respondieron que no, el 17 que estaba de acuerdo y el porcentaje restante no sabe/no responde.



En cada una de las regiones en las que se realizó la encuesta la situación fue similar. En Bogotá, por ejemplo, el 78 por ciento está en desacuerdo con su liberación, mientras que en la región oriental esa cifra asciende al 86 por ciento.



Es en la región caribe en donde hay más personas a favor de la medida: un 24 por ciento en total. Asimismo, en la región pacífica el porcentaje que está de acuerdo con ese anuncio es del 19 por ciento.



Las encuestas telefónicas fueron realizadas por teléfono a 700 personas de 28 ciudades del país.​



Hay que recordar que la semana pasada el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que una vez Mancuso llegue a Colombia -en la actualidad se encuentra en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos- "la oficina del Alto Comisionado para la Paz le impondrá unas tareas que tendría que cumplir. Por ahora, hay que esperar que llegue a Colombia", puntualizó.



De igual forma, el Ministro explicó que "la designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, no a él, a cualquiera que sea designado como gestor de paz, pero no lo libera de los compromisos judiciales".



En esa línea, Osuna añadió que Mancuso "tiene muchos procesos judiciales en Colombia que siguen su trámite".



De igual forma, aclaró que Mancuso tiene la pena cumplida en Estados Unidos, pero en Colombia no, "él tiene penas pendientes en Colombia".

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación: OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección: 17 al 18 de Agosto de 2023

4. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W.

6. Fuente de financiación: La W.

7. Universo poblacional: Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edaden las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra: Muestreo Multietápico

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobreseries telefónicas RDD (Random Digital Dialing)en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, porgénero y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivelsocioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

12. Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de lasciudades seleccionadas dentro de las regiones delalcance del estudio.

​13. Tamaño de la muestra: 700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico: Municipios:Bogotá, D.C. (244), Barranquilla (56), Cartagena(19), Montería (6), Santa Marta (8), Sincelejo (1), Soledad (3),Valledupar (10), Armenia (3), Bello (9), Florencia (2), Ibagué(20), Manizales (13), Medellín (84), Neiva (14), Pereira (19),Bucaramanga (44), Cúcuta (14), Facatativá (3), Floridablanca(3), Girón (2), Soacha (15), Villavicencio (9), Cali (77), Palmira(4), Pasto (8), Popayán (9) y Roldanillo (1).

15. Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro, Salvatore Mancuso.

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativode estimación del 3,7% para proporciones confenómeno de ocurrencia superior al 50% y con unnivel de confianza del 95%.

18. Temas de estudio: Federación Colombiana de Fútbol, LaProcuraduría.

19. Preguntas concretas que se formularon: Ver las preguntas en el capítulo “General”

20. Fecha de entrega del informe: 21 de Agosto de 2023​

REDACCIÓN POLÍTICA

