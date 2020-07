30.000 millones de pesos de las Farc, para reparación colectiva

Ramón Rodríguez, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, anunció que la entidad recibirá 30 mil millones de pesos de las Farc para la reparación a las víctimas. El anuncio se dio en medio del 'Gran diálogo social con las víctimas del conflicto en tiempos de Covid-19'.

En diferentes encuentros virtuales con las mesas de víctimas departamentales, se habló de los recursos de las Farc, en el que se comprometieron a entregar 30 mil millones de pesos: “En dos meses tendremos 3 mil millones y 27 mil millones al finalizar la vigencia”, explicó Rodríguez.



“Esto corresponde al llamado que siempre se ha hecho desde las entidades, que se necesitan recursos no solamente del presupuesto general de la Nación, sino también de los victimarios. Aquí se van a utilizar estos recursos que van dirigidos principalmente a la Reparación Colectiva”, dijo el funcionario.

El funcionario señaló que los planes de Reparación Colectiva van enfocados hacia el tema de agua y saneamiento básico, como una prioridad, que están focalizados a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como una forma complementaria para maximizar la inversión.



Rodríguez también anunció que la entidad gestionó la bancarización de aproximadamente 18 mil víctimas del conflicto “para que los recursos de pago de las indemnizaciones le lleguen directamente a una cuenta que se les creó con unas condiciones favorables”.



A la fecha, la Unidad de Víctimas ha adelantado las indemnizaciones a los sobrevivientes del conflicto: “Una de las necesidades planteadas en la reunión con las mesas departamentales es avanzar en la ruta general y antes de finalizar esta vigencia se destinaron unos recursos, no solamente para esos tres criterios que están en la resolución 1049, sino también poder avanzar en la ruta general”.



Es decir, que también recibirán indemnizaciones las personas “que cumplen con los requisitos que no tienen discapacidad, que no padecen una enfermedad catastrófica o terminal, ni son adultos mayores de 74 años”, anotó Rodríguez.



En agosto, según lo informó el director, “se destinarán una serie de recursos del presupuesto general de la entidad para reparar a estas víctimas, verificando que se cumplan los requisitos y para eso estimamos que se entregarán indemnizaciones a cerca de 4.700 hogares víctimas de desplazamiento forzado



