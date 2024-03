‘El proceso constituyente comienza ya’: ¿qué significa la frase del Presidente Petro?

La semana política en Colombia arrancó con dos ítems marcados por el presidente Gustavo Petro: De un lado, aseguró que no hizo la propuesta de una asamblea nacional constituyente para hacerse reelegir ni ampliar su mandato, que culmina el 7 de agosto del 2026; y del otro que este mecanismo ya empezó con su discurso ante la minga indígena.

Aunque entre los expertos hay una discusión abierta, pues consideran que este proceso requiere de estrictos mecanismos legales, en el petrismo interpretan que ya se surtió una primera fase que se hace evidente en la conversación actual.

Es el tema que a esta hora domina las expresiones de los líderes de opinión, la academia, los medios de comunicación, pasando por el Congreso y hasta las redes sociales.

“El primer paso, y ese fue el discurso de Puerto Resistencia (en Cali), es organizar los comités municipales, es decir que las organizaciones de base municipales se movilicen, se junten; convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes. Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente, y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia. El primer escenario geográfico, por el escenario organizativo que existe, es el suroccidente. Por ello estuve en Cali. Apenas dijimos que el poder constituyente es de la minga y no de la gente armada, se produjo el sábado pasado un hecho violento en Toribío (Cauca)”, le dijo el presidente Petro al director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, en una entrevista exclusiva.

Para el jefe del Estado, “yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente. No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo, el momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado”.

En un documento enviado por la Presidencia de la República está el ABC de la hoja de ruta: “Convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la constitución del 91 permite. Están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes”.

Por su parte, los opositores del presidente Petro califican de un posible ‘globo’ la propuesta del mandatario, para ocultar la incapacidad del Gobierno del Pacto Histórico en dar respuestas a los problemas de los ciudadanos, dicen, por ejemplo, en el Centro Democrático, CD.

Desde esta orilla política y también entre respetados juristas creen que una propuesta de semejante envergadura no es solo un emotivo discurso ante los indígenas sino que debe cumplir estrictos requisitos.

Sería la presentación de un proyecto de ley, que tendría que ser presentado al Congreso y que tendría que pasar con éxito cuatro debates en el Legislativo (dos en la Cámara y dos en el Senado).

Lo que sigue es un complejo proceso que pasa por las altas cortes, que debe llevar a la activación de la organización electoral para que los colombianos voten, una campaña de elección de los constituyentes y finalmente las discusiones para la redacción de la nueva Constitución que modificaría la de 1991.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry Urueña recuerda que la ley que debería ser radicada en el Congreso tendría que contener aspectos como los temas que se pretende reformar, el número de personas que estarían en la eventual asamblea constituyente y el tiempo por el que estarían sesionando para hacer las reformas.

El presidente Petro le dijo a EL TIEMPO que el temario ya está: “Propongo seis temas de diálogo que requieren atención urgente. En primer lugar, es crucial implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz de 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Se robaron los recursos de la paz y la Fiscalía de Barbosa nada investigó. Aspectos fundamentales como la Reforma Agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura. Además, proponemos complementar el Acuerdo para hacer frente a los desafíos actuales de violencia en los territorios.

En segundo lugar, es esencial garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua. En tercer lugar, se requiere una reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. La verdad como el eje de la justicia. Sin verdad no hay perdón ni reconciliación.

La verdad no ha aparecido hasta el momento y la JEP se quedó corta, porque se han fragmentado los procesos investigativos en diferentes tribunales generando una verdad incompleta. Que nunca más se patrocine un Fiscal General que use la entidad como plataforma política contra un gobierno en ejercicio.

Cuarto, proponemos el reordenamiento territorial, donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado.

No quieren convocarla con los mecanismos constitucionales porque no tienen ni las mayorías ni el tiempo

Y en quinto lugar, también me interesa el cambio climático, tema que no se tocó en la constitución del 91 por el contexto en el que se vivía en ese momento. Y por último, instamos a establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”.

En su cuenta de X, el Presidente dijo que “el proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91, ni para perpetuarme en el poder”.

Y explica: “En las más de tres décadas que han pasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo entrar a resolverlos”.

“Mientras no se aplicaba la constitución del 91 en estas tres décadas, los poderes constituidos fueron penetrados por un régimen de corrupción impune y de facto y por una gobernanza paramilitar que reemplazó el estado social de derecho y asesinó a más de 100.000 colombianos”, dice el jefe del Estado.

“No quieren convocarla con los mecanismos constitucionales porque no tienen ni las mayorías ni el tiempo. Quieren hacer piruetas apelando a mecanismos extraordinarios para dividir y confrontar al país”, dice, por su parte, el expresidente Iván Duque.

Mientras que para otras voces como la del senador independiente Humberto de la Calle Lombana todo esto forma parte de una estrategia para incidir en las elecciones del 2026:

“Creo que Petro lo que está es colocándose en el partidor para que el Pacto Histórico sea elegido en el 2026. La Constituyente es la bandera, es la forma de reciclar el cambio fracasado y darle una nueva envoltura con el argumento de decir: ‘la oligarquía no me dejó, el Congreso no me dejó, las cortes, en la Constituyente sí voy a lograr cumplir el cambio que he prometido’”.

Mientras que se escuchan argumentos de lado y lado, entre los analistas políticos gravita una preocupación de enorme calado. Al poner sobre la mesa un tema de tanto impacto, el Presidente puede bloquear a su propio gobierno como se hizo evidente en la mañana de este lunes con la suspensión de varios actos de Gobierno.

Fueron suspendidos, precisamente, porque hasta los propios ministros deben empezar a estudiar un tema que también los tomó por sorpresa. Así, por ejemplo, hay expectativa de las opiniones que tenga el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

