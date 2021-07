¿Por qué los militares no pueden votar?

Según la Constitución Política de Colombia, los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer el derecho a voto mientras permanezcan en servicio activo.

El artículo 219 de la carta magna lo expresa así: “La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.



Dicha norma garantiza la imparcialidad de los miembros que están activos en la Fuerza Pública y su sujeción a la autoridad civil.



Los miembros de la Fuerza Pública, ya sean policías o militares, no deben inclinarse a favor o en contra de ningún partido o movimiento político, sino que deben estar al servicio del Estado colombiano.



Según la Sentencia C-872 de 2003, la Corte Constitucional estableció las funciones de los órganos de la Fuerza Pública: “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

