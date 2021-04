Se ha tendido a pensar al Eln como la trayectoria que tuvo la antigua guerrilla de las Farc-Ep, lo que ha constituido uno de los mayores errores de los analistas y de los esquemas de negociación entre los diferentes gobiernos y dicha insurgencia.



6 intentos de diálogos se han realizado con esta guerrilla, durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. ¿Por qué han fracasado? ¿Qué ha sucedido con los esquemas de negociación que no han posibilitado el encuentro de puntos comunes entre cada actor?

“Creo que una de las cosas que imposibilita negociar con ellos es ese alto componente urbano que tienen de personas educadas hiperideologizadas que ven todo tipo de negociación como una claudicación de sus ideales revolucionarios. No son pragmáticos como lo eran las antiguas Farc. Conversar con el Eln es todo y nada, quieren transformar la sociedad a medida que van dialogando para poder insertarse, pero es muy difusa la idea de Estado…”, afirman los editores del libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020, Andrés Aponte y Fernán González.



Ambos académicos junto a un grupo de jóvenes investigadores querían entender a esta guerrilla en cada una de las regiones que habita. Además, de que los resultados de la investigación sirvieran con insumo para la última mesa de negociación que hubo con el Eln. El libro, que se lanzó el pasado jueves 8 de abril, es producto del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y se ejecutó con recursos de la embajada sueca.

Los investigadores hacen un llamado claro: se deben “asumir las consecuencias de las diferencias de enfoque y de comportamiento entre esta insurgencia y las extintas Farc”, porque si bien, explican, ambas guerrillas “emergieron en el mismo contexto nacional, de los inicios del Frente Nacional, e internacional, marcado por la Guerra Fría y la revolución cubana, las motivaciones, los líderes, el discurso revolucionario, la trayectoria militar y organizacional y las bases sociales sobre las que se anclaron, difirieron”.



¿Cómo sentar a los actores más representativos del Eln para poder construir unos diálogos de paz? Y que no se dé un debate en caliente que destruya todo, como sucedió con el atentado en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, que provocó la finalización de las últimas negociaciones que hubo con esta guerrilla. “Siempre había un frente que hacía golpes duros sobre la mesa para sentar una posición frente a lo que se estaba negociando”, explican los investigadores. ¿Qué implicaciones tiene que el Eln se siente a negociar de verdad?

¿Qué significa el concepto del “federalismo insurgente del Eln” y por qué es central en el desarrollo del libro?

Hay que comenzar por recalcar la diferencia del actual Eln con las extintas Farc, porque estas eran un grupo campesino que se radicalizó. En cambio, el Eln, actualmente, es una confederación de grupos que se van matriculando en la bandera general del Eln. Pero cada uno de esos grupos tiene muchísima autonomía, responde a problemas regionales distintos. Esto hace que sean bastante independientes frente al Comando Central (COCE). El COCE no tiene la capacidad de coordinar todos los frentes. Es un federalismo porque es una confederación de grupos con mucha autonomía e iniciativa propia.

Ustedes plantean en el libro que en cada territorio que habita esta guerrilla se revela su forma de actuar. ¿Por qué en el Chocó el Eln se ha caracterizado por un “actuar criminal y de mucho impacto en términos humanitarios”, mientras que, en el Cauca y Nariño, que también están en la misma región del Pacífico, ustedes plantean que su actuar ha sido “marginal y con poca relevancia militar”?

Hay un tema muy importante que es la organización comunitaria y la relación del actor armado con la comunidad. El Eln no se inserta en el vacío, se inserta en condiciones sociales y culturales distintas en cada sitio. En algunos lugares tiene un nacimiento casi que espontáneo dentro de la comunidad, como pasa en el Cauca y Nariño, que es una relación mucho más societaria. Y en otros sitios, como en el Chocó, donde no tiene esos nexos sociales, entra como un actor armado, como un ejército de ocupación que impone sus normas.



Las trayectorias son muy distintas en cada lugar. En el Cauca el Eln tiene una presencia medianamente histórica, se inserta en los años 70 y logra influenciar ciertos procesos organizativos de un campesinado colono. Se hizo en cierta manera como un ente regulador legítimo para esa población. En el Chocó el Eln entra tardíamente y además entra de una manera desarticulada: son 4 distintos frentes, además de la Dirección Nacional (DN), que intentan desarrollar emprendimientos armados de manera inconexa y eso ayudó a que no tuvieran un enraizamiento. En Chocó es un Eln que no concerta, que tiene problemas organizativos y que tiene combatientes mucho más codiciosos.

¿Por qué el Eln está minando los territorios en Chocó y Antioquia? ¿Es eso una muestra de debilidad ante la expansión de las AGC?

Las minas son un repertorio que está en el ADN de esta guerrilla y eso no es nuevo. Con el proceso expansivo de los paramilitares el Eln recurrió a la misma estrategia. Al revés de lo que piensa el Gobierno, el uso de las minas antipersonales es un reconocimiento de pérdida de poder militar. Es básicamente la incapacidad de controlar un territorio lo que lleva a hacer las minas para no ser atacados. Es una actitud de defensa de su dominio. La que termina más afectada es la población civil de la región. Lo del Chocó muestra esa imposibilidad de mantener ese territorio donde se expandieron. Demuestra que la calidad del combatiente eleno puede ser mucho más deficiente comparativamente que el de las AGC, mostraría también menos capacidad de confrontar directamente.

Si los frentes del Eln son tan inconexos e independientes, entonces ¿cuál es el papel del COCE? ¿Si no es el COCE lo que los vincula, entonces qué es?



El COCE trata de coordinar, de hegemonizar, pero con muchas dificultades concretas de relación con los frentes regionales. No existe un vínculo claro entre el COCE y los mandos regionales, cada uno hace lo que puede según entiende. El COCE no tiene poder de cohesión de todos los frentes. El comportamiento de cada frente depende de lo que el comandante quiera, entonces cuando el COCE intentó hacer una estrategia nacional se encontró con que los comandantes obedecían selectivamente a los mandatos del COCE, es decir, según lo que cada uno entendía o podía hacer.



Sin embargo, en términos de visibilidad y de legitimidad frente al Estado y la opinión pública, es mejor mostrarse como el Eln que como un frente cualquiera. La etiqueta del Eln vincula en términos de representatividad y legitimidad a nivel nacional para la opinión pública y para entablar cualquier proceso ya sea armado o de diálogo.

¿Cómo se imaginan ustedes una negociación ideal con el Eln?

Nada fácil, por supuesto, porque nunca se sabe con qué van a salir. Pero podría decirse que el problema tiene que ver con el asunto regional. Habría que basarse en qué problemas tiene cada región y negociar región por región. Habría que crear una especie de asambleas regionales, algo como consejerías regionales de desarrollo. Cualquier negociación tiene que tener en cuenta las diferencias territoriales. Una cosa es el Eln en Arauca, otra en Chocó, en el sur de Bolívar, en Nariño y Cauca. La negociación también debe involucrar a las bases sociales que supuestamente el Eln dice representar. Pero no hay que partir de cero, ya hay una experiencia. Con las negociaciones pasadas se avanzó como nunca se había podido avanzar con esta guerrilla y se crearon unos espacios precisamente de concertación social.

¿Cuál creen que sería el punto más complejo en una negociación con esta guerrilla?

El punto más complicado podría ser el reconocimiento de poder local que tiene el Eln en algunas regiones. Porque juntar a los frentes campesinos de las antiguas Farc, darles tierras y unas curules en el Congreso pues respondía un poco a lo que eran las Farc. Pero ante la guerrilla multiforme que son los elenos… ¿Cuál es el poder local de los elenos y cómo puede convivir un poder local de origen guerrillero con la singularidad del Estado? ¿Cómo se domestica ese poder local?



No sabemos qué tan difícil sea negociar los temas, sino cuáles sean las implicaciones de que el Eln se siente a negociar de verdad. ¿Qué implicaría en determinado caso sentarnos y dejar de secuestrar? ¿Qué capacidad tiene ese Eln para desde la comandancia nacional decirles a todos los frentes, que subsisten de ese tipo de financiación, que paren de secuestrar?

Afirman en el libro que se deben “asumir las consecuencias de las diferencias de enfoque y de comportamiento entre esta insurgencia y las extintas Farc”, ¿creen que no se han asumido esas consecuencias en intentos de negociaciones anteriores?

Los temas no son los adecuados para negociar. El Estado ha creído que sentando al COCE y a la Dirección Nacional se sienta todo el Eln y no está todo el Eln ahí. Entonces eso está mal y por eso los problemas que han sucedido.



¿Qué sucedió con Uriel? Que maten a Uriel no significa que le den un golpe al Eln nacional, fue un golpe regional particular, no es como matar a Raúl Reyes o al Mono Jojoy. Es una estrategia inconsistente porque se está pensando al Eln en términos de las Farc, es precisamente por eso que decimos que hay que replantear los esquemas y las formas, tanto en seguridad como en negociación. Porque lo que muestra este gobierno es un manual de la anti-negociación. También demuestra el profundo desconocimiento que hay de esta insurgencia por parte de los negociadores.

En el libro mencionan la presencia de esta guerrilla en Venezuela, ¿el Gobierno del país vecino también debería estar involucrado en unas negociaciones con el Eln?

La presencia del Eln en Venezuela no es desde hace 10 o 20 años, es desde el mismo momento de constitución del frente Domingo Laín. Es una presencia de casi 50 años. Sin duda alguna, sin que nos volvamos los mejores amigos de Venezuela, una parte de la paz pasa por ese país y de tener unas relaciones, por lo menos, cordiales y diplomáticas, pero no en los actuales términos.

María Isabel Moreno Muñoz

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO



