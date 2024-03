¿Por qué el presidente Gustavo Petro lanzó tantos frentes de batalla? Análisis

Durante la campaña a la presidencia en 2022, el entonces candidato Gustavo Petro se vio forzado a utilizar un chaleco antibalas ante los indicios de ser víctima de un atentado en su contra. El miedo de que algo le ocurriera era general. A la pregunta de si él sentía temor cuando debía subirse a la tarima en esa condición respondió que no pensaba en eso. “Lo me preocupa es que me quita movilidad para una mejor comunicación con el pueblo”, respondió.

En efecto, Petro siempre se ha movido como pez en el agua ante las multitudes. Toma la palabra y empieza a hablar con emoción y convicción. En esa campaña, por ejemplo, realizó más de 60 concentraciones en las que se reunieron miles de personas que volvieron a una forma de comunicación política que había sido interrumpida por el auge de las herramientas de comunicación y la violencia contra los líderes políticos.

Antes, para los candidatos era una obligación llenar las plazas. Con la violencia impuesta en especial por las mafias de paramilitares y narcotraficantes los aspirantes a los cargos públicos optaron por la pantalla chica y las redes sociales.

Con Petro se reeditó este ejercicio político. Al llegar a la Presidencia, el mandatario ha lanzado sus más radicales discursos precisamente cuando está frente a lo que él llama “mi pueblo”.

Así lo hizo, por ejemplo, cuando salió al balcón en la Casa de Nariño o al balcón de la carrera Séptima en Bogotá, ante las comunidades en el Cauca o los indígenas en Cali, frente al monumento de la Resistencia; y en los tres Gobierno con el Pueblo que se han realizado en La Guajira, el Pacífico y ahora en la Costa Caribe.

En estos, el presidente ha sacudido el tablero político con anuncios como el fin de la coalición de gobierno o de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que le permita aplicar su ideario político, que, según él, necesita la sociedad.

Esta propuesta, hecha hace apenas una semana, coincidió con su travesía por la costa caribe en donde literalmente no ha dejado títere con cabeza. La sumatoria de señalamientos del presidente pasan desde excompañeros de gabinete como Alejandro Gaviria, expresidentes como Álvaro Uribe, gremios como los cafeteros, alzados en armas como Iván Mordisco, y hasta géneros musicales.

“Creo que se trata de un reflejo del momento crítico político que está viviendo”, dice Diego Vera Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. “Refleja las emociones extremadamente negativas y de frustración del presidente en un momento en donde las fuerzas políticas no les son favorables”.

Este analista considera que si bien el jefe del Estado tuvo un cierto repunte de opinión pública hace unas semanas, el escenario ha cambiado, entre otros factores, por el freno que se les han puesto a sus proyectos de reforma, empezando por el de la salud en el Congreso. “Eso genera esa imagen de que no logra cumplir con el mandato con el cual lo eligieron y con las promesas de campaña”, dice.

Sin embargo, en esa correría por la costa Caribe, dice el profesor Vera, el presidente Petro ha hecho más evidente un reflejo de una personalidad que no lidia con mucha facilidad con el conflicto, con la animadversión de las élites tradicionales, que no ha logrado conciliar con esas élites sus reformas.

Para él, esto aumenta más el ambiente de polarización que sacude al país. “Termina haciendo lo que ya le conocemos, la estrategia de polarizar de señalar o hacer atribuciones de responsabilidad exclusiva sobre los sectores de oposición, sobre figuras reconocidas para caldear los ánimos y para incentivar esos levantamientos de sectores populares, indígenas, campesinos, afrodescendientes”.

En este caso, sin embargo, hay un riesgo añadido. “Quiere crear una olla de presión para de alguna manera amedrentar a esos sectores que han frenado la reformas, creo que también está enviando un mensaje prematuro electoral. Con la Asamblea Constituyente, es una estrategia de presión mediática a las élites, de decirles: “como no hemos logrado aprobar lo que queremos por los canales institucionales entonces nos vamos a ir a través de los de los mecanismos más directos, de la disrupción ciudadana”. El caso más complejo es lanzar la posibilidad de una Constituyente, que en este momento realmente no tiene capital político para lograrse, ni por firmas, ni por cabildos, ni por Congreso”, dice Vera.

El Gobierno ha tenido muchos golpes en el terreno jurídico, en el terreno político, en los decretos que le han tumbado entonces, refleja un poco el líder toda esa frustración atacando medios, opositores. Le molesta que figuras de su gobierno que salieron comenten sobre problemas de orden interno, de coordinación, de falta de planeación, de salida de los técnicos, de politización de los ministerios. Que estén divulgando todos esos secretos, que de alguna manera siguen debilitando su imagen, genera gran frustración e incapacidad para sacar adelante lo que prometió.

Pero, ¿además de ganar aplausos entre sus seguidores esta serie de discursos le sirven al conjunto de la sociedad? La analista política y docente de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz lo pone en duda. Ella cree que, en las circunstancias actuales, las necesidades del país pasan más por la búsqueda de consensos que por levantar muros.

“Las alusiones recientes del presidente Gustavo Petro contra el ex presidente Uribe, los empresarios, la música, Alejandro Gaviria, reflejan en la comunicación un lenguaje de campaña, que busca acentuar contradicciones, mover emociones a favor suyo y en contra de sus opositores, construir disensos en lugar de consensos, en momentos que la ciudadanía espera del primer mandatario mensajes que anuncien decisiones y procesos concretos de implementación de las políticas que muestran eficacia en el ejercicio de gobierno”, dice ella.

En esta ocasión, el presidente acentuó su discurso en una región que él conoce muy bien no solo porque nació allí sino porque culturalmente se identifica mucho con sus valores culturales. Pero, ¿su gestión va en sintonía con estas comunidades?

“El presidente Petro volvió al Caribe, dice Ángel Tuirán Sarmiento, analista político y docente de la Universidad del Norte de Barranquilla, una región que con su apoyo electoral definió la llegada del primer gobierno de izquierda a la casa de Nariño, pero poco representada en el alto gobierno y que mantiene los mismos problemas y demandas que tenía antes del 7 de agosto del 2022, en temas como los servicios públicos, la infraestructura, la salud, la educación, entre otros”.

¿Entonces? ¿Qué busca el primer mandatario con estos discursos en esta región del país? “Quizás como en campaña, el presidente busca el apoyo electoral para su Asamblea Nacional Constituyente, o para una movilización social que impulse a los poderes constituidos a tramitar y aprobar sus reformas. En todo caso, más que discursos, también espera la ciudadanía del Caribe, concreciones y ejecuciones de gobierno”, dice el catedrático.

En conclusión, se ha visto como el presidente Petro en la última semana ha regresado a un escenario donde se siente más cómodo, la plaza pública. Eligió para este regreso una versión de presidente-candidato, que se estrena en el caribe colombiano, desde este atril, lanzó señalamientos a los que considera sus enemigos internos y externos, aunque algunos hayan sido parte de su gobierno, en palabras del presidente son ellos quienes no han permitido la materialización del anhelado cambio.

“Es una locura”, finaliza Alejandro Gaviria, exministro del presidente Petro, sobre lo que ha dicho en contra suya y quien defendió, en su momento, la llegada al poder. "Uno puede tener dos actitudes. Una es decir: el cambio es difícil, voy a hacer los mejores esfuerzos en la política pública. Ese no es el presidente Petro. A él le gusta más el discurso de “hay unos poderes, visibles e invisibles, que no me dejaron, y yo tuve el valor de enfrentarlo”. Esa narrativa es la que más congenia con su personalidad", aseguró el exministro sobre este estilo del Presidente.

Cuando el presidente Petro asumió el poder prometió hacer un gobierno de unidad. Este propósito se quedó en el camino. Por la razón que sea -él dice que no lo dejan gobernar- en esta gira se mostró que el ambiente de confrontación política se agudizó.

Un hecho que alimenta la fragmentación y del que ya varios sectores habían advertido por sus riesgos. “La democracia en el país requiere un enfoque centrado en soluciones sociales, el fomento del desarrollo y evitar una polarización que podría amenazar la estabilidad del país”, había dicho hace unas semanas el gremio empresarial Aliadas.

Para diversos analistas, el Presidente no está actuando como un jefe de Estado que tiene que gobernar hasta el 2026 sino como un candidato que está ‘encampañado’, precisamente, por las elecciones de ese año cuando se defina su sucesor.

