Cinco años del plebiscito por la paz: ¿cuáles son los retos que dejó?

Hace 5 años se vivió una jornada histórica para el país. El 2 de octubre de 2016 se votó el plebiscito por la paz, el cual recogería la opinión de la ciudadanía colombiana sobre los acuerdos de paz firmados entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc.



Con el 99,98% de las mesas de votación escrutadas en el plebiscito convocado por el gobierno, el 50,2% de los votantes optaron por el No, mientras que el 49,7% lo hicieron por el Sí.

Media década después de la implementación del acuerdo de paz, el país ha avanzado en temas como la reincorporación a la vida civil de los excombatientes; las instituciones de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); la participación política de los miembros de la antigua guerrilla; entre otros puntos del acuerdo por señalar.



(Le recomendamos: Partidarios del No en el plebiscito recuerdan triunfo de hace 5 años)



De hecho, recientemente la Corte Constitucional decidió ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad para la entrega y socialización de su informe final. Sin embargo, como le dijo el jefe de la Misión de Verificación de la ONU a EL TIEMPO, Carlos Ruiz Massieu, aunque existen avances importantes, la principal preocupación actualmente es la seguridad de los excombatientes.

Facebook Twitter Linkedin

En Wérima, Vichada, donde estuvo el emporio de Carlos Ledher, varias familias sustituyeron sus cultivos de uso ilícito. Foto: Consejería para la Estabilización y la Consolidación

“Hay áreas que nos preocupan por su poco avance o por la naturaleza del desafío, como es el tema de seguridad de excombatientes y de liderazgos sociales y comunitarios. El tema de la seguridad de los excombatientes es la principal preocupación”, aseguró Ruiz.



Cinco años después de la votación histórica, políticos de diversas vertientes ideológicas, unos quienes apoyaron y promovieron el Sí y otros el No, se han pronunciado sobre lo sucedido en aquellos días y lo que significa para la actualidad.

Pedimos Pacto Nacional para reformar acuerdos de La Habana, lo rechazaron; prefirieron a Farc; habían dicho que de ganar el NO se caería el acuerdo; lo impusieron contra la democracia, con proposición del Congreso; dejaron poder terrorista con droga, impunidad y violencia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 2, 2021

“Hace 5 años llenamos las calles y plazas de Colombia de alegría, de ilusión, de esperanza por la paz. Siete millones de colombianos nos acompañaron con el Sí a la paz, pero otros millones de compatriotas, engañados por el miedo, dijeron No y Colombia le dijo No a la paz. Hoy les digo: vamos a recuperar los caminos de la paz como hicimos con las curules de las víctimas. Habrá paz y paz completa”, expresó el precandidato presidencial Roy Barreras.



(Puede leer: 'Yo no entro en polémicas con expresidentes': Duque a críticas de Santos)



Asimismo, varios miembros del partido Centro Democrático dijeron: “Pedimos Pacto Nacional para reformar acuerdos de La Habana, lo rechazaron; prefirieron a Farc; habían dicho que de ganar el No se caería el acuerdo; lo impusieron contra la democracia, con proposición del Congreso; dejaron poder terrorista con droga, impunidad y violencia”, expresó Álvaro Uribe, líder de dicho partido.

Las heridas abiertas son las de los 289 firmantes de paz asesinados, las de los 6.402 falsos positivos, las de los más de 70’jóvenes asesinados y sin ojos en las protestas… no las de @JuanManSantos intentando la paz. Cerraremos esas heridas (y sus heridas) en el próximo gobierno https://t.co/cMrqTKRjLj — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 2, 2021

Gabriel Cifuentes, candidato a la Cámara por el Partido Alianza Verde, manifestó: "Lamentable que después de 5 años sigan con el bendito tema del plebiscito. Si su principal argumento político es mirar hacia atrás, ¿cómo se puede esperar que echen para adelante? Esto demuestra el desespero y la intención de repetir la fórmula de “emberracar” al pueblo. Infame".



Igualmente, la senadora Paloma Valencia, afirmó: “Todos queremos la paz. Lo que advertimos sobre los acuerdos de La Habana se materializó, hoy tenemos criminales de lesa humanidad en el Congreso que no han confesado sus crímenes, que no han reparado a las víctimas, que ni siquiera están arrepentidos de lo que hicieron. Cuando se roban las elecciones que se han ganado limpiamente, quedan heridas que son difíciles de sanar”.

Colombia nos enorgullece.



Hace 5 años dijimos NO a la impunidad para buscar un mejor acuerdo. pic.twitter.com/cxi1AiQntU — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 2, 2021

Algunas analistas coinciden en que el plebiscito por la paz aún es una herida abierta que quedó en el país para ambos sectores y aún falta mucho por procesar y reflexionar sobre lo que sucedió.



Sin embargo, Lina María Céspedes, abogada y analista política, asegura que más que una herida abierta, el acuerdo de paz es un tema pendiente debido a múltiples cuestiones, “entre ellas, la dificultad que tiene el Estado de hacer presencia efectiva en diferentes zonas del territorio”.



(Puede leer: En 2022 se destinarán 10,9 billones para la política de paz con legalidad)



María Lucía Zapata, experta en estudios de paz, detalla que este hecho dejó en el país un sinsabor. “El plebiscito dejó la sensación de que no tuvimos la grandeza de darnos cuenta del momento histórico que era ese”, expresa.



Además, explica que dicho sinsabor se ve reflejado, sobre todo, en la población joven del país que se ha movilizado recientemente: “cuando uno los ve en las calles protestando, una de las cosas que exigen es la implementación del acuerdo de paz”.

Facebook Twitter Linkedin

El 64,8 % votaría por el 'Sí' en el plebiscito para la paz, frente a un 28 por ciento que lo haría por el 'No'. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Como lo dijo el plebiscito, el país estaba dividido sobre cómo se debía transitar hacia la construcción de paz en el tema de la guerrilla de las Farc”, asegura Céspedes, lo cual, según afirma, ha dificultado mucho más la implementación de los acuerdos.



En términos políticos Zapata sostiene que el plebiscito significó también un exceso de confianza del expresidente Juan Manuel Santos de que iba a funcionar, “ahora estamos pagando esas consecuencias”, dice.



Afirmando, también, que aún falta pedagogía sobre qué es el acuerdo de paz y qué podría suceder si esto no se implementa. “Nos quedó el aprendizaje sobre cuándo se debe llamar a un plebiscito”, asegura.

Lea también

POLÍTICA@PoliticaET